«Бавария» устно договорилась с Пальиньей, но трансфер маловероятен – «Фулхэм» хочет 65+ млн евро
Жоау Пальинья согласился перейти в «Баварию» из «Фулхэма» в январе.
Опорник достиг устной договоренности с «Баварией» о переходе в рамках текущего трансферного окна, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Пальинья очень хочет присоединиться к «Баварии», однако «Фулхэм» решил не снижать цену на него, хотя ранее сообщалось, что клуб готов пойти на такой шаг. Несмотря на это, Жоау ожидает, что сможет уйти из «Фулхэма» дешевле 65 млн евро, которые «Бавария» предлагала летом. Сейчас руководство мюнхенского клуба не готово столько платить за португальца.
В связи с этим переход Пальиньи в «Баварию» этой зимой маловероятен. Пока мюнхенский клуб не делал ни запросов в «Фулхэм», ни официальных предложений.
Напомним, перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «дачники» его не отпустили, не найдя замену. В сентябре Жоау продлил контракт с «Фулхэмом», теперь его соглашение рассчитано до 2028 года.
В этом сезоне Пальинья провел 20 матчей за «Фулхэм», забил 2 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 8 желтых карточек. Статистику 28-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.
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