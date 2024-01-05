«Бавария» устно договорилась с Пальиньей, но трансфер маловероятен – «Фулхэм» хочет 65+ млн евро

Жоау Пальинья согласился перейти в «Баварию» из «Фулхэма» в январе.

Опорник достиг устной договоренности с «Баварией» о переходе в рамках текущего трансферного окна, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Пальинья очень хочет присоединиться к «Баварии», однако «Фулхэм» решил не снижать цену на него, хотя ранее сообщалось, что клуб готов пойти на такой шаг. Несмотря на это, Жоау ожидает, что сможет уйти из « » дешевле 65 млн евро, которые « » предлагала летом. Сейчас руководство мюнхенского клуба не готово столько платить за португальца.

В связи с этим переход Пальиньи в «Баварию» этой зимой маловероятен. Пока мюнхенский клуб не делал ни запросов в «Фулхэм», ни официальных предложений.

Напомним, перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «дачники» его не отпустили, не найдя замену. В сентябре продлил контракт с «Фулхэмом», теперь его соглашение рассчитано до 2028 года.

В этом сезоне Пальинья провел 20 матчей за «Фулхэм», забил 2 гола, сделал 1 результативную передачу и получил 8 желтых карточек. Статистику 28-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.

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