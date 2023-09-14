Пальинья продлил с «Фулхэмом» контракт до 2028-го после срыва трансфера в «Баварию»
Жоау Пальинья продлил контракт с «Фулхэмом», несмотря на интерес «Баварии».
Полузащитник подписал новый договор сроком до 2028 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.
Перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «дачники» его не отпустили, не найдя замену.
В прошлом сезоне за 35 игр в АПЛ Пальинья забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fulhamfc.com
Также новый контракт с «Фулхэмом» заключил хавбек Харрисон Рид – до 2027 года с опцией продления.
Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил
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