Пальинья продлил с «Фулхэмом» контракт до 2028-го после срыва трансфера в «Баварию»

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Харрисон Рид Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья продлил контракт с «Фулхэмом», несмотря на интерес «Баварии».

Полузащитник подписал новый договор сроком до 2028 года. Предусмотрена опция продления еще на сезон.

Перед закрытием летнего трансферного окна португалец был близок к переходу в «Баварию» и даже прошел медосмотр, однако в итоге «дачники» его не отпустили, не найдя замену.

В прошлом сезоне за 35 игр в АПЛ Пальинья забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fulhamfc.com

Также новый контракт с «Фулхэмом» заключил хавбек Харрисон Рид  – до 2027 года с опцией продления.

Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил

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6 комментариев

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Unknown Forusha
Это че за прикол? Мбаппе курит в сторонке
+20
-1
+19
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Никита Самарин
Странно, я думал, что зимой будет дожимать трансфер в Баварию. 🤔
+7
0
+7
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D T
Лучше синица в руках
+5
0
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Ya glor
Ценник хотят таким образом поднять 🤔 ?
+1
0
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shafigullin.manufacture
Ответ D T
Лучше синица в руках
чем капля на конце
+2
-2
0
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Denis Pronin
Ответ Никита Самарин
Странно, я думал, что зимой будет дожимать трансфер в Баварию. 🤔
Думаю дождется ,и перейдет
0
0
0
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