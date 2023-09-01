«Бавария» не подпишет Пальинью, несмотря на медосмотр. «Фулхэм» не договорился с Мактоминеем и возвращает хавбека
Жоау Пальинья не перейдет в «Баварию».
28-летний полузащитник прошел два этапа медицинского осмотра в мюнхенском клубе, однако все-таки не пополнит состав «Баварии».
«Фулхэм» пытался найти португальцу замену и вел переговоры со Скоттом Мактоминеем, но договоренности достигнуть не удалось, поэтому Жоау Пальинья возвращается в английскую команду.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы были готовы заплатить 65 миллионов евро за опорного хавбека «Фулхэма».
В прошлом сезоне Пальинья в 40 матчах за «Фулхэм» забил 4 гола и заработал 14 желтых карточек.
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Всем остальным достаточно решить одну простую задачу - пропустить на 1 гол меньше. Не думаю, что Палинья такая уже потеря, учитывая, кто уже есть в команде