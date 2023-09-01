«Бавария» не подпишет Пальинью, несмотря на медосмотр. «Фулхэм» не договорился с Мактоминеем и возвращает хавбека

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Скотт Мактоминей Футбол

Жоау Пальинья не перейдет в «Баварию».

28-летний полузащитник прошел два этапа медицинского осмотра в мюнхенском клубе, однако все-таки не пополнит состав «Баварии».

«Фулхэм» пытался найти португальцу замену и вел переговоры со Скоттом Мактоминеем, но договоренности достигнуть не удалось, поэтому Жоау Пальинья возвращается в английскую команду.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы были готовы заплатить 65 миллионов евро за опорного хавбека «Фулхэма».

В прошлом сезоне Пальинья в 40 матчах за «Фулхэм» забил 4 гола и заработал 14 желтых карточек.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Бавария сама виновата. Тухель всё лето говорил про необходимость опорника, а клуб вспомнил лишь в последний день трансферного окна
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Жаль Палинью
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Игрока жалко, ничего зимой перейдет.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Жаль конечно, там сообщали, что даже уже фото в футболке сделали. Но тут непонятно зачем тянули до последнего момента, если его так хотели. Ну ладно в целом, на самом деле вполне хорошая трансферная кампания. Затраты примерно около 150-160 миллионов, продали на 170-180 млн, при этом состав выглядит сильнее и есть средства для усиления зимой, т.к. опорник точно как минимум еще потребуется, а возможно и ПЗ. На первую половину, если без травм - Киммиха, Горетцки и Лаймера должно хватить надеюсь.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Ответ <~Inter~>
Бавария сама виновата. Тухель всё лето говорил про необходимость опорника, а клуб вспомнил лишь в последний день трансферного окна
Тут думаю просто рассматривали долго разные варианты, т.к. после покупки Кейна не так много средств возможно было выделить до продажи Павара и Гравенберха. В итоге с первым "МЮ" долго тянул резину, с "Интером" тоже быстрыми не получились, а "Ливерпуль" за Райана дал предложение тоже в самом конце. В итоге деньги, которые были готовы потратить на опорника появились, так сказать на флажке. Ну это опять же лишь предположение.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Жаль конечно, качественный разрушитель в опорной зоне давно необходим, тут Тухель прав. В принципе, неплохая трансферная компания, единственное, так и не понял аренду Станишича (был не так уж плох), ну и большие сомнения по поводу Лаймера (хотя тут хорошо что бесплатно), весьма возможен путь Забитцера.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B@SS
2 медосмотра и фотки в футболке Баварии на память. ))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Розовопопый пони
Ответ kvn9
Жаль конечно, качественный разрушитель в опорной зоне давно необходим, тут Тухель прав. В принципе, неплохая трансферная компания, единственное, так и не понял аренду Станишича (был не так уж плох), ну и большие сомнения по поводу Лаймера (хотя тут хорошо что бесплатно), весьма возможен путь Забитцера.
ТО в пользу Лаймера: на позиции правого защитника один Мазрауи, в центре всего два конкурента, хоть и очень сильных, но не бессмертных.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yu123
Ответ B@SS
Там Ливерпуль в подвешенном опять )))) Ржу ))
Гравенберх вроде переходит независимо от Палиньи
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Не захотели Мактоминея, нет вам и Палиньи)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Исмаилгаджи Хачалов
МЮ гениально ставит палки сопернику по ЛЧ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ B@SS
2 медосмотра и фотки в футболке Баварии на память. ))
Ещё и бахилы, поди, сохранил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
Пальинья , конечно, здорово выделяется в Фулхэме на фоне остальных. Не удивительно, что не отпустили, это может им стоить места в АПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Ответ T S
Состав без нормальной скамейки теперь Это полный провал руководства в последний день
Не соглашусь насчет явного провала. "Бавария" по сути начинает сезон примерно с таким же ростером, как и в прошлом сезоне по количеству игроков. Если смотреть глобально - ушли 5 относительно ключевых игроков (Павар, Гравенберх, Эрнандес, Забитцер, Мане), пришли 4 (Кейн, Лаймер, Геррейру, Ким). По большому счету выделяется только уход Павара, т.к. справа есть только Маззрауи травматичный теперь, а Павар мог и на ЦЗ сыграть, тем более, что Тухель иногда будет применять схему в 3 ЦЗ (а сейчас их всего 3). Не вовремя Станишича отдали, с другой стороны он потенциально очень хороший игрок и ему нужно развиваться, так что могу понять почему его отдали до всех событий. В общем, в целом конечно это неприятно, но не настолько критично. Повторюсь, что до зимы, если без травм - вполне более чем должно хватить игроков, а дальше сделают выводы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unknown Forusha
Ну и слава богу нафиг он нужен за такие деньги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B@SS
Ответ Yu123
Гравенберх вроде переходит независимо от Палиньи
Посмотрим, но на нервах игра нереальная ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
динамовец1923
Опа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Розовопопый пони
Ответ B@SS
2 медосмотра и фотки в футболке Баварии на память. ))
Как бы парень не поплыл, по-человечески жалко его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Ответ Розовопопый пони
ТО в пользу Лаймера: на позиции правого защитника один Мазрауи, в центре всего два конкурента, хоть и очень сильных, но не бессмертных.
Да согласен, но стартовые матчи уж очень не убедили, буквально терялся на поле, Забитцер и то поактивнее казался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
Ответ <~Inter~>
с Интером Бавария сама тянула пытаясь найти замену и как итог лишь ограничили себя
Возможно, но тут сама по себе сделка краткосрочной вышла. "Интер" позднее включился, "Бавария" думала - здесь сложно кого либо обвинять. В целом ситуация сформировалась в первую очередь из за переговоров с "МЮ". Они их вели еще с начала лета, Павар уже там сам не раз намекал, что перейдет именно туда. Ну ладно, что уже это мусолить теперь, что сделано, то сделано) Удачи Павару в "Интере", всегда нравился во всем, кроме пожалуй характера, но новый вызов ему точно нужен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Harryck
Тут думаю просто рассматривали долго разные варианты, т.к. после покупки Кейна не так много средств возможно было выделить до продажи Павара и Гравенберха. В итоге с первым "МЮ" долго тянул резину, с "Интером" тоже быстрыми не получились, а "Ливерпуль" за Райана дал предложение тоже в самом конце. В итоге деньги, которые были готовы потратить на опорника появились, так сказать на флажке. Ну это опять же лишь предположение.
с Интером Бавария сама тянула пытаясь найти замену и как итог лишь ограничили себя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
"не доставайся же ты никому" (Бавария, в смысле) - подумал Мактомини, и отказался от перехода в Фулхэм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
У Баварии есть Кейн, Сане, Гнабри, Мусиала и фартовый француз.
Всем остальным достаточно решить одну простую задачу - пропустить на 1 гол меньше. Не думаю, что Палинья такая уже потеря, учитывая, кто уже есть в команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B@SS
Там Ливерпуль в подвешенном опять )))) Ржу ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миндовг
Шотландское бревно вообще должно было быть благодарно, что его в Фулхем позвали. Какие еще требования это бревно выдвигает?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий