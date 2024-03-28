Муньос о свисте «Бернабеу» в адрес Мораты: «Люди должны понимать, что это матч сборной, а не клуба, но их гложет обида»
Карлос Муньос высказался о свисте болельщиков в адрес Альваро Мораты.
Речь идет о недавнем товарищеском матче Испания – Бразилия (3:3) на «Сантьяго Бернабеу».
«Это все из-за его прошлого. Сейчас Мората играет за «Атлетико» (ранее он выступал за «Реал» – прим. Sports.ru), и людей это задевает.
Мне кажется абсурдным, когда игроки не празднуют голы в ворота бывшей команды. Люди должны понимать, что это матч сборной, а не клуба, но их гложет обида», – сказал экс-игрок сборной Испании.
Так получается?
Его точно так же выпроводили из Челси… из Реала дважды и из Юве дважды…
Наверное Реал виноват 😁
Вина в том, что он как сумасшедший празднует голы в ворота бывших команд. Если для тебя это нормально, то никаких претензий и к тебе)
Может Морате пора перестать праздновать голы в ворота бывшей команды, чтоб не освистывали? 😁