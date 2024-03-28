Муньос о свисте «Бернабеу» в адрес Мораты: «Люди должны понимать, что это матч сборной, а не клуба, но их гложет обида»

Карлос Муньос высказался о свисте болельщиков в адрес Альваро Мораты.

Речь идет о недавнем товарищеском матче – Бразилия (3:3) на « ».

«Это все из-за его прошлого. Сейчас Мората играет за « » (ранее он выступал за « » – прим. Sports.ru), и людей это задевает.

Мне кажется абсурдным, когда игроки не празднуют голы в ворота бывшей команды. Люди должны понимать, что это матч сборной, а не клуба, но их гложет обида», – сказал экс-игрок сборной Испании.