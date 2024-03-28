Муньос о свисте «Бернабеу» в адрес Мораты: «Люди должны понимать, что это матч сборной, а не клуба, но их гложет обида»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Сантьяго Бернабеу Альваро Мората товарищеские матчи (сборные) стадионы Футбол

Карлос Муньос высказался о свисте болельщиков в адрес Альваро Мораты.

Речь идет о недавнем товарищеском матче Испания – Бразилия (3:3) на «Сантьяго Бернабеу». 

«Это все из-за его прошлого. Сейчас Мората играет за «Атлетико» (ранее он выступал за «Реал» – прим. Sports.ru), и людей это задевает.

Мне кажется абсурдным, когда игроки не празднуют голы в ворота бывшей команды. Люди должны понимать, что это матч сборной, а не клуба, но их гложет обида», – сказал экс-игрок сборной Испании.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ямалю аплодировали болельщики Испании, Морате свистели болельщики Реала - не перепутать!
+87
-6
+81
опять болельщики Реала виноваты 🤣 а Ямалю видимо каталонцы аплодировали
+36
-2
+34
До хрена игроков с Реаловским прошлым. но свистят они только крысам вроде Мо Rata
+18
-2
+16
Ответ Влад Аронофски
опять болельщики Реала виноваты 🤣 а Ямалю видимо каталонцы аплодировали
Болельщики Реала отвернулись, и поэтому болельщики Барсы смогли похлопать своему игроку
+14
-3
+11
Ответ Rakhim02
одно и тоже вообще-то было. Ямалю опладировали болельщики Мадрида. И Морате тоже самое было.
Сарказм - не твое, дружище
+9
0
+9
Морате свистели из-за того что он бревно
+8
0
+8
Кто-то там из Атлетико говорил, что в Мадриде болел больше у Атлетико чем у Реала... То есть на матч пришли только болелы Реала и Барсы, первые хейтили Морату, а вторые поддерживали Ямаля?)
Так получается?
+4
0
+4
Ответ Johnie
Обида за что? За то, что в Атлетико стал играть лучше, чем в Реале?
Разве?
+5
-1
+4
Ответ Spiker1606
За то, что забивает Реалу и празднует голы
нет, просто он гнилой человек, который начал поливать грязью клуб в интервью, жаловаться на помощь судей и т.д
+5
-2
+3
Ответ Johnie
Возможно, упустил момент.
У меня, давнего болельщика Реала, претензий к Морате нет. Но мужчина и правда непоследователен очень - в каждом новом клубе принаётся ему в любви, целует эмблему. Для многих это кажется диким на фоне игроков, которые по крайней мере воспитавшим их клубам голы демонстративно не празднуют как писали выше.
+2
0
+2
Ответ Johnie
Обида за что? За то, что в Атлетико стал играть лучше, чем в Реале?
За то, что забивает Реалу и празднует голы
+3
-1
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ты лучше вспомни как кулесы освистывали игроков Барсы на родном стадионе… Особенно после уголовного Трента 😁
И правильно делали
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Так они и Гави освистали на награждении команды за ЛН Что взять с закомплексованных сливочных?
Тот момент, когда фанат Барсы пишет про комплексы 😆🤦🏻‍♂️
+2
-1
+1
Ответ Леван Сиукаев
а за что их гложет обида? человека бесцеремонно выпроводили из Реала,и он ушёл.и правильно сделал,ну не хотел он рол в клубе, Лукаса Васкеса,Себальоса и Начо.в чём вина Альваро?
Переведи Мо Рата с испанского и тебе все станет ясно 😁

Его точно так же выпроводили из Челси… из Реала дважды и из Юве дважды…
Наверное Реал виноват 😁

Вина в том, что он как сумасшедший празднует голы в ворота бывших команд. Если для тебя это нормально, то никаких претензий и к тебе)
+1
0
+1
Ответ dilshod
До хрена игроков с Реаловским прошлым. но свистят они только крысам вроде Мо Rata
Это точно!
+1
0
+1
Ответ Johnie
Обида за что? За то, что в Атлетико стал играть лучше, чем в Реале?
Ага, он и в Челси играл лучше… и в Ювентусе)

Может Морате пора перестать праздновать голы в ворота бывшей команды, чтоб не освистывали? 😁
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Кто по твоему свистел Морате? Болельщики Кадиса, Сельты?
Дак не было же болельщиков Реала на стадионе, мы же с тобой разобрались, что максимум 2 человека. Вот это у них свист.😁😁😁
+1
0
+1
Да бросьте, это не обида, это презрение, это разные чувства
+1
0
+1
Люди давно поняли, что сборные это неинтересное дно.
+2
-1
+1
Ответ Tristan...
Так и я об этом. Свистели только болельщики Реала, коих на стадионе было 2 человека 😂
Вот же умеют люди свистеть, чтоб так громко.
+1
-1
0
Ответ Darhan Kenzhalin
нет, просто он гнилой человек, который начал поливать грязью клуб в интервью, жаловаться на помощь судей и т.д
Идеальный игрок для Барсы 😁
0
0
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
да дело не в том, что он теперь играет в Атлетико, а в том что он мыша.
0
0
0
«Королевские манеры»)))))
+1
-1
0
Ответ Tristan...
Этим и отличаются благородные столичные болельщики
Ты лучше вспомни как кулесы освистывали игроков Барсы на родном стадионе… Особенно после уголовного Трента 😁
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий