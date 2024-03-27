Де ла Фуэнте о реакции «Бернабеу» на Морату: «Обидно, что в Испании освистывают игрока сборной. Мне стыдно» 

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Сантьяго Бернабеу Альваро Мората товарищеские матчи (сборные) Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте раскритиковал освистывание Альваро Мораты в матче с Бразилией (3:3).

Форвард «Атлетико» и сборной Испании ранее выступал за «Реал». 

«Обидно, что в моей стране игрока сборной освистывают. Мне стыдно. «Бернабеу» – огромный стадион, но как испанцу мне стыдно, что испанского игрока освистывают. Хотя подавляющее большинство болельщиков поддерживали сборную.

Все должны заниматься просветительством в плане поддержки национальной команды. Когда речь идет о сборной, мы должны отбросить цвета клубов, и это работа прессы. Посмотрим, как мы все с этим справимся», – сказал главный тренер сборной Испании.

Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти

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40 комментариев
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Нести языком тот понос, который нёс Мората, не стыдно почему-то, а вот отреагировать на него неодобрительно стыдно. Ну пострадай, если тебе стыдно.
+49
-15
+34
Как, по сути, предавать родную команду и лить грязь направо и налево, ни у кого стыд не просыпается.
Как получать заслуженную реакцию от болельщиков, так все, обидели Мораточку.
Какой же Луис лицемер, раз прикидывается таким непонимающим
+27
-5
+22
Все правильно, Мората своим болтливым языком полностью заслужил такое
+15
-5
+10
Под новостью "Ямаль удостоился аплодисментов на Бернабеу" все кинулись писать: "Так это не болельщики Реала аплодировали, а болельщики сборной Испании".
Но тогда и тут можно сказать, что это не болельщики Реала освистывали, а болельщики сборной Испании
+10
-2
+8
Может, все дело в том, что Мората просто кусок *****?
+11
-6
+5
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Давай домой, Панин-нога
+6
-1
+5
Ответ existing_god
я не болею за реал, расскажи пожалуйста что он говорил
Открыл вью. Он сказал следующее: «Судьи относятся к «Атлетико» так же, как к «Реалу»? Вы же знаете ответ, и все его знают».

Да, глупое заявление на эмоциях. Но Морату я уважаю, он отличный игрок и всегда выкладывался на полную катушку. Разочарован тем, что Ювентус его не выкупил. Но свист определенно по делу - сам нарвался.
+6
-1
+5
Ответ Daniyar Sarbagishev
Под новостью "Ямаль удостоился аплодисментов на Бернабеу" все кинулись писать: "Так это не болельщики Реала аплодировали, а болельщики сборной Испании". Но тогда и тут можно сказать, что это не болельщики Реала освистывали, а болельщики сборной Испании
двойные стандарты от болельщиков бчк, стандартная практика, не обращай внимание.
+4
-1
+3
Ну почему-то публика Бернабеу аплодировала игроку заклятого врага в лице Ламина Ямала, и в тоже время освистывала Морату. А связь тут такая что Мората цепной неблагодарный пёс, который забыл кто его вскормил и дал путь в мир футбола. Поэтому свистеть на Бернабеу ему будут всегда, и плевать игрок какой он сборной.
+3
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+3
Ответ Real_v_dushe
Нести языком тот понос, который нёс Мората, не стыдно почему-то, а вот отреагировать на него неодобрительно стыдно. Ну пострадай, если тебе стыдно.
я не болею за реал, расскажи пожалуйста что он говорил
+3
0
+3
Ответ Real_v_dushe
Нести языком тот понос, который нёс Мората, не стыдно почему-то, а вот отреагировать на него неодобрительно стыдно. Ну пострадай, если тебе стыдно.
А в чём он был не прав?
+4
-2
+2
Ответ Струс хозяин ролевиков
Как, по сути, предавать родную команду и лить грязь направо и налево, ни у кого стыд не просыпается. Как получать заслуженную реакцию от болельщиков, так все, обидели Мораточку. Какой же Луис лицемер, раз прикидывается таким непонимающим
А кого это вообще интересует? Это матч сборной, а не Реала, всем плевать кого там «предал» Мората в глазах сливочных.
+3
-1
+2
Ответ Струс хозяин ролевиков
Как, по сути, предавать родную команду и лить грязь направо и налево, ни у кого стыд не просыпается. Как получать заслуженную реакцию от болельщиков, так все, обидели Мораточку. Какой же Луис лицемер, раз прикидывается таким непонимающим
Гави в честь чего освистали?
+5
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+2
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Роналду в класико на камп ноу забил больше Месси, сыграв на 20 матчей меньше))
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-2
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Ответ Владимир Владимир
А что он говорил?
Открой, например, его вью от 11 октября 2023 года, но вообще он самый нелюбимый в Испании игрок в сборной, ходячий мем, по типу Кержакова в России после Евро-2012, к тому же Гави стали намного мягче относиться, но у Мораты шансов 0 на лучшее отношение. Жену себе к слову тоже весьма неумную выбрал, видимо подбирал по своим собственным интеллектуальным лекалам.
+10
-8
+2
Ответ Владимир Владимир
Открыл вью. Он сказал следующее: «Судьи относятся к «Атлетико» так же, как к «Реалу»? Вы же знаете ответ, и все его знают». Да, глупое заявление на эмоциях. Но Морату я уважаю, он отличный игрок и всегда выкладывался на полную катушку. Разочарован тем, что Ювентус его не выкупил. Но свист определенно по делу - сам нарвался.
и причем тут сборная?
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Лопата и футболист ни о чём и человек так себе
+1
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А Морату за что любить? Я ничего против него не имею, но он пойдёт куда угодно, при этом будет радоваться и отмечать голы в ворота Реала. Хотя Реал дал ему всё. Дело в его отношении. Других игроков никто не освистывал. Наоборот, Ямалю аплодировали.
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человек ЛЧ выиграл с реалом! а ведет себя как падонок с атлетико! таких только с горы скидывать!
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Эти клоуны и Гави освистали)
Мадридские комплексы
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Ответ Bazilic
Эти клоуны и Гави освистали) Мадридские комплексы
Освистывали Гави как игрока сборной своей?
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Ответ Proper Chels
Ну, если сливочные глоры не умеют отделять сборную от клубного футбола, то нужно просто запретить проводить игры сборных на Бернабеу. Сегодня они Морату освистывают, завтра еще кого-то. Так можно докатиться до того, что начнут соперника поддерживать. Только вот мир не крутится вокруг этого клубишки.
То ли дело в каталонии освистывать испанский гимн.
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Ответ Верховный Лорд
Может, все дело в том, что Мората просто кусок *****?
однозначно
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Ответ Real_v_dushe
Нести языком тот понос, который нёс Мората, не стыдно почему-то, а вот отреагировать на него неодобрительно стыдно. Ну пострадай, если тебе стыдно.
А что он говорил?
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Ответ fudoshika
Все правильно, Мората своим болтливым языком полностью заслужил такое
Что он такого наговорил про сборную Испании?
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Ответ Daniyar Sarbagishev
Под новостью "Ямаль удостоился аплодисментов на Бернабеу" все кинулись писать: "Так это не болельщики Реала аплодировали, а болельщики сборной Испании". Но тогда и тут можно сказать, что это не болельщики Реала освистывали, а болельщики сборной Испании
Глоры бчк такие.
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Ответ Dexter Morgan
Глоры бчк такие.
гнилье.
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Ответ Bazilic
Эти клоуны и Гави освистали) Мадридские комплексы
может Гави нужно меньше ласкать чужих матерей, и свиста будет меньше?
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Ответ Buzya
То ли дело в каталонии освистывать испанский гимн.
Фанату Испанского гос проекта не понять, почему жители Каталонии освистывают гимн Испании.
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