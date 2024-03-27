Де ла Фуэнте о реакции «Бернабеу» на Морату: «Обидно, что в Испании освистывают игрока сборной. Мне стыдно» 

Луис де ла Фуэнте раскритиковал освистывание Альваро Мораты в матче с Бразилией (3:3).

Форвард « » и сборной Испании ранее выступал за « ».

«Обидно, что в моей стране игрока сборной освистывают. Мне стыдно. « » – огромный стадион, но как испанцу мне стыдно, что испанского игрока освистывают. Хотя подавляющее большинство болельщиков поддерживали сборную.

Все должны заниматься просветительством в плане поддержки национальной команды. Когда речь идет о сборной, мы должны отбросить цвета клубов, и это работа прессы. Посмотрим, как мы все с этим справимся», – сказал главный тренер сборной .

Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти