Де ла Фуэнте о реакции «Бернабеу» на Морату: «Обидно, что в Испании освистывают игрока сборной. Мне стыдно»
Луис де ла Фуэнте раскритиковал освистывание Альваро Мораты в матче с Бразилией (3:3).
Форвард «Атлетико» и сборной Испании ранее выступал за «Реал».
«Обидно, что в моей стране игрока сборной освистывают. Мне стыдно. «Бернабеу» – огромный стадион, но как испанцу мне стыдно, что испанского игрока освистывают. Хотя подавляющее большинство болельщиков поддерживали сборную.
Все должны заниматься просветительством в плане поддержки национальной команды. Когда речь идет о сборной, мы должны отбросить цвета клубов, и это работа прессы. Посмотрим, как мы все с этим справимся», – сказал главный тренер сборной Испании.
Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти
Как получать заслуженную реакцию от болельщиков, так все, обидели Мораточку.
Какой же Луис лицемер, раз прикидывается таким непонимающим
Но тогда и тут можно сказать, что это не болельщики Реала освистывали, а болельщики сборной Испании
Да, глупое заявление на эмоциях. Но Морату я уважаю, он отличный игрок и всегда выкладывался на полную катушку. Разочарован тем, что Ювентус его не выкупил. Но свист определенно по делу - сам нарвался.
Мадридские комплексы