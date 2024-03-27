Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт

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Альваро Мората и Винисиус Жуниор поспорили по ходу товарищеского матча сборных.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу».

По ходу игры болельщики на стадионе «Реала» неоднократно проявляли негативное отношение к форварду «Атлетико», ранее выступавшему за «сливочных». Перед матчем фанаты свистели Морате во время гимнов команд.

Также у Мораты возник конфликт с Винисиусом, выступающим за Бразилию и «Реал». После того как в концовке матча арбитр Антониу Нобре назначил пенальти в пользу Бразилии, Винисиус вступил в перепалку с Моратой, выражавшим недовольство судейским решением у скамейки запасных (оба игрока к тому моменту были заменены). Бразилец не переставал общаться с Моратой даже тогда, когда его уводил один из членов тренерского штаба сборной Бразилии.

Отмечается, что конфликт мог возникнуть из-за бурного празднования бразильских болельщиков, которые сидели близко к скамейкам запасных. As отмечает, что бразилец предъявлял претензии испанцу за некоторые жесты.

Когда Лукас Пакета реализовал пенальти на 96-й минуте и сравнял счет, футболисты обеих сборных, включая Морату и Винисиуса, продолжили пререкаться: на этот раз причиной конфликта стали празднования бразильских игроков.

Отмечается, что Винисиус в ходе спора пытался успокоить ситуацию, подойдя к Морате и попытавшись объяснить Альваро случившееся.

Отметим, что в феврале Мората выступал в пользу пожизненного бана для болельщиков-расистов на фоне серии скандалов вокруг Винисиуса. «Как только человек впервые сделает это на стадионе, его следует забанить пожизненно. Нужно использовать Премьер-лигу в качестве примера. Человека не следует пускать на спортивные мероприятия, если он позволяет себе такое на поле или за его пределами. В Испании должно быть так же», – заявил тогда нападающий «Атлетико».

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

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44 комментария
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Заедал уже этот Вини, в таких случаях хорошо прописон в табло хорошо работает
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Винисиус = постоянные конфликты и комплекс обиженки.
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мерзкий тип, везде ищет скандал, создаёт на ровном месте негатив и обвиняет в расизме ту страну, в которой играет.
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Ответ Kirlian
Заедал уже этот Вини, в таких случаях хорошо прописон в табло хорошо работает
Думаю это скоро случится. Не все футболисты могут сдержать эмоции и появится тот, кто реально ударит Вини по лицу или вообще хуже, сломает во время подката.
Просто в футболе всё меньше и меньше эмоций, а раньше были игроки из Южной Америки, также очень крепкие игроки из Великобритании, вот эти игроки не жалели никого, да чего далеко ходить, в том же Реале была оборона Рамос, Карвалью и Пепе, они Месси почти в каждом матче по несколько раз сильно били по ногам, страшно представить что они сделали бы с Винисиусом
Даже фанатам Реала его поведение надоело
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Где Винисиус - там скандал
+14
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Ответ Fan of Sport
Винисиус сильно с огнём играет, фанаты могут с провокаций и к действиям перейти, на поле есть охрана и всё остальное, но за пределами поля он должен понимать, что такими темпами его начнут атаковать на улице, оскорблять, лезть к нему с претензиями, в том же Мадриде это вполне вероятно может произойти, не говоря про другие города Испании. Он забывает, что не всё ограничивается футболом, есть и жизнь за пределами футбольного поля.
Я болею за Реал гораздо дольше,чем тут многие живут,но он меня уже раздражает не на шутку.
+8
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Главный расист сейчас - это негр из Реала
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Толкнул Лапорта, поспорил с Моратой, фол на Ямале, расплакался на конференции — смотри это и другие выдающиеся моменты игры Винисиуса в этом матче без смс и регистрации.....
https://twitter.com/NachoJP_/status/1772759564875653436
https://twitter.com/i/status/1772752251691356283
https://twitter.com/i/status/1772742491587961312
https://twitter.com/i/status/1772334535440535930
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Ответ Геннадий Чеботарев
Я болею за Реал гораздо дольше,чем тут многие живут,но он меня уже раздражает не на шутку.
Так это нормально. Я фанат Барселоны и меня тоже периодически раздражали конкретные игроки за свое поведение, тот же Суарез часто симулировал, Неймар часто конфликтовал, но во первых они знали пределы, а во вторых они это делали в основном на благо команды, то есть Суарез всегда хотел заработать фол, а Неймара чересчур много били по ногам и вот он и выходил из себя. Также была неприязнь к Дембеле, за его отношение к клубу, непрофессионализм, а как только Хави исправил его, фанаты стали поддерживать, так сразу и ушёл.
А вот ситуация с Вини совсем другая, в Реале играли великие бразильцы, как и в Барсе, те же Роналдиньо и Роналдо, они и финты делали, также могли своими действиями провоцировать соперников, их также били по ногам, фанаты также могли критиковать, а иногда и оскорблять, но где-то 80-90% соперников их уважали, они вели себя достойно.
Вот сейчас за Испанию играют Нико Уильямс, Ямал, их обожают в Испании, за Реал играет Камавинга, его также любят свои фанаты.
В общем, всё зависит от конкретного человека, а не от цвета кожи
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Как же он задрал уже всех
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Один день его свои же фанаты Реала уничтожат!
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Своих же болел Реала не уважает!
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Ответ ndallakova@bk.ru
Я же говорил, очень хороший футболист но очень плохой человек
да я бы не сказал что прям очень хороший футболист, периодичный футболист
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Винисиус сильно с огнём играет, фанаты могут с провокаций и к действиям перейти, на поле есть охрана и всё остальное, но за пределами поля он должен понимать, что такими темпами его начнут атаковать на улице, оскорблять, лезть к нему с претензиями, в том же Мадриде это вполне вероятно может произойти, не говоря про другие города Испании. Он забывает, что не всё ограничивается футболом, есть и жизнь за пределами футбольного поля.
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На каждого Вини когда нибудь найдется свой Серега Горлукович и сломает его серьёзно и надолго.
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Ответ БЕКБЕРГАН
Тот кто пишет про Винисиуса, уважаемые вас не чего не смущает то что Винисиус хотел успокоить Морату или это другое. Когда Винисиуса оскорбляет болельщики это нормально а когда болельщики оскорбляет Морату и Винисиус хотел его успокоить это значит он виноват и это он устроил переписку да. Уважмые тест до конца почитайте прежде чем написать что-то.
так они только начало заголовка прочитали
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Вини — лучшая реклама расизма.
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Ответ Kirlian
Заедал уже этот Вини, в таких случаях хорошо прописон в табло хорошо работает
Или хозяйские плети
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Опять в конфликте на поле замешана плакса.Совпадение?
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Ответ БЕКБЕРГАН
А что Винисиус не человек что-ли?
А что, человек?
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Ответ Смирнов Максим
Комментарий удален модератором
А что Винисиус не человек что-ли?
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Ответ БЕКБЕРГАН
Причём здесь БЛМ. Во первых я человек и для меня нет цвета кожи и рации, все нации и рации перед богом все ровны.
Комментарий удален модератором
Ответ Смирнов Максим
Ты тоже БЛМщик?
Причём здесь БЛМ. Во первых я человек и для меня нет цвета кожи и рации, все нации и рации перед богом все ровны.
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Комментарий удален модератором
Ответ onsigne
Комментарий удален модератором
И на своем стадионе в добавок нагадил(
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Старик Фло наверняка сейчас обдумывает, как слить токсичного бразила, желательно задорого, перед приездом более сильного конкурента из Франции
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Ответ Kirlian
Заедал уже этот Вини, в таких случаях хорошо прописон в табло хорошо работает
Да, для профилактики очень помогает
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еще одна тупая опубликованная сегодня новость
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А чьи это фантазии в первой части статьи? Марка про свист в сторону Мораты да ещё во время исполнения государственного гимна Испании, ни гу-гу. )))
Есть такая франшиза, Планета обезьян. Иногда полезно.
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а есть новость где виини не быдлячит ?
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