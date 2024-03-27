Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт

Альваро Мората и Винисиус Жуниор поспорили по ходу товарищеского матча сборных.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на « ».

По ходу игры болельщики на стадионе « » неоднократно проявляли негативное отношение к форварду « », ранее выступавшему за «сливочных». Перед матчем фанаты свистели Морате во время гимнов команд.

Также у возник конфликт с , выступающим за Бразилию и «Реал». После того как в концовке матча арбитр Антониу Нобре назначил пенальти в пользу Бразилии, Винисиус вступил в перепалку с Моратой, выражавшим недовольство судейским решением у скамейки запасных (оба игрока к тому моменту были заменены). Бразилец не переставал общаться с Моратой даже тогда, когда его уводил один из членов тренерского штаба сборной Бразилии.

Отмечается, что конфликт мог возникнуть из-за бурного празднования бразильских болельщиков, которые сидели близко к скамейкам запасных. As отмечает, что бразилец предъявлял претензии испанцу за некоторые жесты.

Когда Лукас Пакета реализовал пенальти на 96-й минуте и сравнял счет, футболисты обеих сборных, включая Морату и Винисиуса, продолжили пререкаться: на этот раз причиной конфликта стали празднования бразильских игроков.

Отмечается, что Винисиус в ходе спора пытался успокоить ситуацию, подойдя к Морате и попытавшись объяснить Альваро случившееся.

Отметим, что в феврале Мората выступал в пользу пожизненного бана для болельщиков-расистов на фоне серии скандалов вокруг Винисиуса. «Как только человек впервые сделает это на стадионе, его следует забанить пожизненно. Нужно использовать Премьер-лигу в качестве примера. Человека не следует пускать на спортивные мероприятия, если он позволяет себе такое на поле или за его пределами. В Испании должно быть так же», – заявил тогда нападающий «Атлетико».

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»