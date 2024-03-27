Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт
Альваро Мората и Винисиус Жуниор поспорили по ходу товарищеского матча сборных.
Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу».
По ходу игры болельщики на стадионе «Реала» неоднократно проявляли негативное отношение к форварду «Атлетико», ранее выступавшему за «сливочных». Перед матчем фанаты свистели Морате во время гимнов команд.
Также у Мораты возник конфликт с Винисиусом, выступающим за Бразилию и «Реал». После того как в концовке матча арбитр Антониу Нобре назначил пенальти в пользу Бразилии, Винисиус вступил в перепалку с Моратой, выражавшим недовольство судейским решением у скамейки запасных (оба игрока к тому моменту были заменены). Бразилец не переставал общаться с Моратой даже тогда, когда его уводил один из членов тренерского штаба сборной Бразилии.
Отмечается, что конфликт мог возникнуть из-за бурного празднования бразильских болельщиков, которые сидели близко к скамейкам запасных. As отмечает, что бразилец предъявлял претензии испанцу за некоторые жесты.
Когда Лукас Пакета реализовал пенальти на 96-й минуте и сравнял счет, футболисты обеих сборных, включая Морату и Винисиуса, продолжили пререкаться: на этот раз причиной конфликта стали празднования бразильских игроков.
Отмечается, что Винисиус в ходе спора пытался успокоить ситуацию, подойдя к Морате и попытавшись объяснить Альваро случившееся.
Отметим, что в феврале Мората выступал в пользу пожизненного бана для болельщиков-расистов на фоне серии скандалов вокруг Винисиуса. «Как только человек впервые сделает это на стадионе, его следует забанить пожизненно. Нужно использовать Премьер-лигу в качестве примера. Человека не следует пускать на спортивные мероприятия, если он позволяет себе такое на поле или за его пределами. В Испании должно быть так же», – заявил тогда нападающий «Атлетико».
Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»
Просто в футболе всё меньше и меньше эмоций, а раньше были игроки из Южной Америки, также очень крепкие игроки из Великобритании, вот эти игроки не жалели никого, да чего далеко ходить, в том же Реале была оборона Рамос, Карвалью и Пепе, они Месси почти в каждом матче по несколько раз сильно били по ногам, страшно представить что они сделали бы с Винисиусом
Даже фанатам Реала его поведение надоело
https://twitter.com/NachoJP_/status/1772759564875653436
https://twitter.com/i/status/1772752251691356283
https://twitter.com/i/status/1772742491587961312
https://twitter.com/i/status/1772334535440535930
А вот ситуация с Вини совсем другая, в Реале играли великие бразильцы, как и в Барсе, те же Роналдиньо и Роналдо, они и финты делали, также могли своими действиями провоцировать соперников, их также били по ногам, фанаты также могли критиковать, а иногда и оскорблять, но где-то 80-90% соперников их уважали, они вели себя достойно.
Вот сейчас за Испанию играют Нико Уильямс, Ямал, их обожают в Испании, за Реал играет Камавинга, его также любят свои фанаты.
В общем, всё зависит от конкретного человека, а не от цвета кожи
Есть такая франшиза, Планета обезьян. Иногда полезно.