Винисиус впервые будет капитаном Бразилии – в матче с Испанией, посвященном борьбе с расизмом. Это решение CBF

Винисиус Жуниор будет капитаном сборной Бразилии в матче с Испанией.

Это решение Бразильской конфедерации футбола (CBF), которая понимает, что вингер « » будет несомненным протагонистом товарищеского матча между сборными Бразилии и Испании, который посвящен борьбе с расизмом.

Передача капитанской повязки связана с социальными акциями, которые пройдут во время матча с Испанией, а также с оскорблениями на почве расизма, с которыми игрок сталкивается в .

Винисиус впервые выведет Бразилию на поле с капитанской повязкой. Ее ему уступит Данило, который был капитаном в матче с Англией.

Винисиус также стал главным героем всех рекламных материалов, подготовленных к матчу. Кроме того, он дал пресс-конференцию в понедельник и поучаствовал в презентации черных спортивных кофт, в которых игроки сборной выйдут на поле перед игрой с Испанией.

Фото: ge.globo.com

Сегодня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Испании в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:30 по московскому времени.