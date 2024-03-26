Винисиус впервые будет капитаном Бразилии – в матче с Испанией, посвященном борьбе с расизмом. Это решение CBF

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Сантьяго Бернабеу товарищеские матчи (сборные) Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор будет капитаном сборной Бразилии в матче с Испанией.

Это решение Бразильской конфедерации футбола (CBF), которая понимает, что вингер «Реала» будет несомненным протагонистом товарищеского матча между сборными Бразилии и Испании, который посвящен борьбе с расизмом.

Передача капитанской повязки Винисиусу связана с социальными акциями, которые пройдут во время матча с Испанией, а также с оскорблениями на почве расизма, с которыми игрок сталкивается в Ла Лиге.

Винисиус впервые выведет Бразилию на поле с капитанской повязкой. Ее ему уступит Данило, который был капитаном в матче с Англией.

Винисиус также стал главным героем всех рекламных материалов, подготовленных к матчу. Кроме того, он дал пресс-конференцию в понедельник и поучаствовал в презентации черных спортивных кофт, в которых игроки сборной Бразилии выйдут на поле перед игрой с Испанией.

Фото: ge.globo.com

Сегодня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Испании в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:30 по московскому времени.

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78 комментариев
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Ответ Алексей Ненахов
На ныл
Думаю все же слитно
+104
-2
+102
На ныл
+112
-23
+89
Позорище какое-то. За все свое мерзкое поведение он еще и вознагражден, получается. Позорище.
+89
-12
+77
Отдайте ему ещё капитанскую повязку в Реале. Символ Реала. Какой клуб - такой и капитан
Хала Мадрид
+82
-27
+55
Ответ vaniaEee
Думаю все же слитно
Хорошо, наныл
+48
-5
+43
не будь винисиусом, будь мужчиной!
+30
-3
+27
Самый ноющий капитан в истории футбола💩
+27
-6
+21
мерзость
+17
-3
+14
Ответ Локуся
Самый ноющий капитан в истории футбола💩
Неймар " При мне такой #### не было"
+18
-4
+14
Ответ vaniaEee
Думаю все же слитно
Думаю, все же с запятой
+10
-1
+9
Зашквар
+13
-4
+9
не надоело эту девчонку пиарить?
+11
-3
+8
Ответ 7n6pm7x2vp
Комментарий скрыт
Ну хоть сам-то не позорься. Понимаю, что болея за команду возникает желание отмывать любые паскудности ее игроков. Но хоть малейшее чувство объективности-то должно же быть.
+11
-3
+8
Ответ Алексей Ненахов
Неймар " При мне такой #### не было"
Неймар разве ежедневно публично жаловался?
Только на поле после ударов и контактов.
+11
-3
+8
Мне всегда казалось, что лицом какой-либо акции должна становиться персона с невероятной и не подвергаемой сомнению харизмой. Тут же как будто не ради, а вопреки.
И Вини себя, похоже, и так великим мучеником считает, а ему ещё эго взращивают до невероятных масштабов такими вот решениями. Эх, жаль что только Чилаверт честно сказал что об этом всём думает.
+9
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+7
ЭТО ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ОН ЧЁРНЫЙ???
+5
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И как это повлияет на расизм?
+6
-2
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Надеюсь, капитанская повязка будет белой. Или это тоже расизм?
+8
-4
+4
Ответ Nik Bley
ЭТО ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ОН ЧЁРНЫЙ???
"Ты черный, и ты урод, Вини" )
+3
0
+3
Его до конца карьеры болельщики будут позорить, его уже ничего не спасет ))
+6
-4
+2
Ответ Spartakus1984
И как это повлияет на расизм?
да , его ещё больше будут освистывать
+2
0
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Это как барсаглоры насильника оправдывают?
А кто в треде говорит, что они правы?
+2
0
+2
Ответ paha
Его до конца карьеры болельщики будут позорить, его уже ничего не спасет ))
Никто его не позорит, кроме него самого
+2
0
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Вся команда будет плакать
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таллантливый парнишка вот и повязочку себе наныл.
+1
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Нарыдал
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Капитан МАКАКА
+1
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Двумя прямыми сзади
+2
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позорище
+3
-2
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Ответ Caerly
Чилаверт всё сказал
И был прав
+2
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