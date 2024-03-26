Винисиус впервые будет капитаном Бразилии – в матче с Испанией, посвященном борьбе с расизмом. Это решение CBF
Винисиус Жуниор будет капитаном сборной Бразилии в матче с Испанией.
Это решение Бразильской конфедерации футбола (CBF), которая понимает, что вингер «Реала» будет несомненным протагонистом товарищеского матча между сборными Бразилии и Испании, который посвящен борьбе с расизмом.
Передача капитанской повязки Винисиусу связана с социальными акциями, которые пройдут во время матча с Испанией, а также с оскорблениями на почве расизма, с которыми игрок сталкивается в Ла Лиге.
Винисиус впервые выведет Бразилию на поле с капитанской повязкой. Ее ему уступит Данило, который был капитаном в матче с Англией.
Винисиус также стал главным героем всех рекламных материалов, подготовленных к матчу. Кроме того, он дал пресс-конференцию в понедельник и поучаствовал в презентации черных спортивных кофт, в которых игроки сборной Бразилии выйдут на поле перед игрой с Испанией.
Фото: ge.globo.com
Сегодня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Испании в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:30 по московскому времени.
Хала Мадрид
Только на поле после ударов и контактов.
И Вини себя, похоже, и так великим мучеником считает, а ему ещё эго взращивают до невероятных масштабов такими вот решениями. Эх, жаль что только Чилаверт честно сказал что об этом всём думает.