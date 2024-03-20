Экс-министр равенства Испании о выходе Алвеса под залог: «Влиятельные люди могут купить свободу, женщины не защищены. Нужно феминистическое и равное правосудие»

Бывший министр равенства Испании высказалась о выходе Дани Алвеса из тюрьмы.

Экс-защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.

«Влиятельные люди могут купить свободу. Это опасный посыл, который говорит о том, что женщины недостаточно защищены.

Нужно, чтобы правосудие было феминистическим и равным для всех», – написала Ирен Монтеро.

У Алвеса заберут оба паспорта после освобождения под залог – он не сможет покинуть Испанию. Его обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны

Алвес попросит 1 млн евро на залог у отца Неймара. Многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов