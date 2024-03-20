Экс-министр равенства Испании о выходе Алвеса под залог: «Влиятельные люди могут купить свободу, женщины не защищены. Нужно феминистическое и равное правосудие»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Бывший министр равенства Испании высказалась о выходе Дани Алвеса из тюрьмы.

Экс-защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.

«Влиятельные люди могут купить свободу. Это опасный посыл, который говорит о том, что женщины недостаточно защищены.

Нужно, чтобы правосудие было феминистическим и равным для всех», – написала Ирен Монтеро.

У Алвеса заберут оба паспорта после освобождения под залог – он не сможет покинуть Испанию. Его обяжут еженедельно отмечаться в суде Барселоны

Алвес попросит 1 млн евро на залог у отца Неймара. Многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов

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55 комментариев
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"феминистичемкое и равное" по-моему тут есть противоречие
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+99
Министр равенства? Это вообще настоящая профессия? Или из книжки антиутопии какой то?
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0
+43
Так и посадите эту, заявительницу тогда. Будет равноправнее
+32
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+23
Феминистическое правосудие - это ненаказуемость за любое преступление совершенное женщиной. Только так можно понимать это высказывание.
+19
-3
+16
Ответ Amruddi
"феминистичемкое и равное" по-моему тут есть противоречие
Ага, причем изначально феминизм был за равные права (работать на заводе, выбирать и избираться итп) а теперь всё больше под этим соусом заинтересованные лица какие-то привилегии себе пытаются выбить.
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Ответ ZXV
Комментарий удален модератором
Базированный комментарий.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Министр равенства? Это вообще настоящая профессия? Или из книжки антиутопии какой то?
Оруэла перечитали походу.
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+11
Министр равенства это как начальник северного сияния. Должность непыльная, делать ничего не нужно, отвечать за что-то тоже и неплохая зарплата в кармане. Хорошая синекура. Можно при случае удостоверением козырять.
+11
-1
+10
Ответ Hong Kil
Так и посадите эту, заявительницу тогда. Будет равноправнее
Нельзя, проституция в Испании узаконена.
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+6
Если вам кажется что ваша должность недостаточно хороша и вы чувствуете себя бесполезным, то вспомните что в Испании где-то есть и был министр по равенству.
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0
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Ахаха как слова феминистическое и равное могут быть в одном предложении? 😆
+7
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Если абстрагироваться от спикера, то реально дичь. Я не представляю, чтобы в любой стране СНГ после обвинительного приговора суда (!) насильника выпускают под залог! И все это на законных основаниях, без взяток и коррупции. Вот уж действительно Европа загнивает
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Она взяла в рот в общественном месте он не в подвале на даче ее насиловал поэтому вопросы тоже есть и 150 тыс евро норм получила
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Есть такое ощущение, что если на замену сегодняшнему феминистическому правосудию придёт равное, женщины начнут выть ещё сильнее.
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за 150к и сверху этот миллион, думаю пострадавшая ещё бы раз с Алвесом переспала
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Министр равенства 🤣
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Ответ Aristokrat_13
Если абстрагироваться от спикера, то реально дичь. Я не представляю, чтобы в любой стране СНГ после обвинительного приговора суда (!) насильника выпускают под залог! И все это на законных основаниях, без взяток и коррупции. Вот уж действительно Европа загнивает
Просто судья прекрасно понимает, что Алвес не насильник и никакой опасности для общества не представляет.
+5
-2
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Принципиально согласен.
Да про феминизм перебор, но вот про покупку свободы права абсолютно.
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Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
Откупить от тюрьмы и выйти под залог это разные вещи
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у чела паспорт забрали за лям евро, интересные представления о свободе в европе))
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Ответ ZXV
Комментарий удален модератором
Лучшее, что было на спортсе
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Ответ Вячеслав Новиков
Тут всё понятно в принципе, а не чего что у нас равенство закона для всех
Не чего))) И министр про Испанию, а не про нас...
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Министр чего?!
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а влиятельных фемок не бывает?
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очередная заювездануая бабенка
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Ответ Юрий Плотников
Какой же бред у них в башках с этой псевдоборьбой, за "равенство" всяких негров, геев, женщин тем более, как будто в 16 веке живём и они до сих пор в качестве прислуги существуют
бред что ? что какой-то толстый кошелёк может делать что угодно, а потом откупиться от закона ??? да ппц оборжаться можно.
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Министр экс-равенства
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Комментарий удален модератором
Ответ Maturmalai
Почему все время, когда люди мечтают перенестись в прошлое, они думают, что непременно будут там атлантами, финансистами или закадычными друзьями Леонардо да Винчи? А не будут как большинство людей, которые вели в целом достаточно незавидное существование.
Ну если мечтать, то мечтать о хорошем, наверно, а не то что ты станешь рабом или крепостным. Очень тупо мечтать стать рабом
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Ответ Кирилл Дубасов
Почему всё время когда я в разных местах пишу это время, все непременно пишут про жизнь крепостным и непременно в России) хотелось бы жить во времена описанные в Атлант расправил плечи или Финансист
Почему все время, когда люди мечтают перенестись в прошлое, они думают, что непременно будут там атлантами, финансистами или закадычными друзьями Леонардо да Винчи? А не будут как большинство людей, которые вели в целом достаточно незавидное существование.
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