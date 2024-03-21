«Реал» просил отменить последнюю желтую Винисиуса, отмечая провокации фанатов соперников и пассивность судей. RFEF оставила дисквалификацию вингера в силе
Дисквалификация Винисиуса Жуниора осталась в силе.
Вингер «Реала» пропустит матч против «Атлетика» в 30-м туре Ла Лиги из-за перебора желтых карточек. Предупреждение в игре с «Осасуной» стало для бразильца пятым в этом сезоне.
Мадридский клуб обратился в комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой отменить последнюю желтую карточку Винисиуса. Клуб утверждал, что поведение игрока было связано с провокациями со стороны фанатов соперников, а также с пассивной реакцией судей на них.
Комитет оставил дисквалификацию игрока в силе.
«Клуб, подавший иск, указывает в своем письме, что предупрежденный игрок регулярно подвергался актам расизма, ненависти и нетерпимости на всех футбольных полях, которые посещает «Реал Мадрид».
Также отмечается «абсолютная пассивность судейских бригад и самой Федерации» – по мнению клуба, об этом свидетельствуют «неоднократные жалобы, которые эта команда была вынуждена подавать в Генеральную прокуратуру в ответ на события, которые повторяются матч за матчем». [«Реал» утверждает, что] судьи не фиксировали акты насилия, ксенофобии и расизма в протоколах, обеляя фанатов.
Что касается предупреждения, которое обжалуется в данном случае, то клуб не только подрывает презумпцию правдивости судейского протокола, но и признает, что споры с судьей были, хотя они были «результатом разочарования и безысходности от очевидной пассивности судьи в отношении кричалок в адрес игрока».
Эти очень серьезные обвинения в пассивности ничем не подтверждаются. Кроме того, совершенно ясно, что каждый профессиональный игрок знает или должен знать о последствиях спора с судьей», – говорится в вердикте комитета.
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Пока Реал получает от судей и Лиги одни отказы.
Бредятина ради плюсов от хейтеров Реала.
Его провоцирующее поведение вредит не только ему самому, но и его клубу-работодателю.