«Реал» просил отменить последнюю желтую Винисиуса, отмечая провокации фанатов соперников и пассивность судей. RFEF оставила дисквалификацию вингера в силе

Теги Реал Мадрид Осасуна Атлетик Ла Лига дисквалификации судьи Винисиус Жуниор Футбол

Дисквалификация Винисиуса Жуниора осталась в силе.

Вингер «Реала» пропустит матч против «Атлетика» в 30-м туре Ла Лиги из-за перебора желтых карточек. Предупреждение в игре с «Осасуной» стало для бразильца пятым в этом сезоне. 

Мадридский клуб обратился в комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой отменить последнюю желтую карточку Винисиуса. Клуб утверждал, что поведение игрока было связано с провокациями со стороны фанатов соперников, а также с пассивной реакцией судей на них.

Комитет оставил дисквалификацию игрока в силе.

«Клуб, подавший иск, указывает в своем письме, что предупрежденный игрок регулярно подвергался актам расизма, ненависти и нетерпимости на всех футбольных полях, которые посещает «Реал Мадрид».

Также отмечается «абсолютная пассивность судейских бригад и самой Федерации» – по мнению клуба, об этом свидетельствуют «неоднократные жалобы, которые эта команда была вынуждена подавать в Генеральную прокуратуру в ответ на события, которые повторяются матч за матчем». [«Реал» утверждает, что] судьи не фиксировали акты насилия, ксенофобии и расизма в протоколах, обеляя фанатов.

Что касается предупреждения, которое обжалуется в данном случае, то клуб не только подрывает презумпцию правдивости судейского протокола, но и признает, что споры с судьей были, хотя они были «результатом разочарования и безысходности от очевидной пассивности судьи в отношении кричалок в адрес игрока».

Эти очень серьезные обвинения в пассивности ничем не подтверждаются. Кроме того, совершенно ясно, что каждый профессиональный игрок знает или должен знать о последствиях спора с судьей», – говорится в вердикте комитета. 

Технический судейский комитет RFEF поддержал Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала»: «Обвинения несправедливы»

Судья Мартинес Мунуэра верно составил протокол после матча «Реала» и «Осасуны». Кричалки «Винисиус, умри!» должен был зафиксировать делегат, он это сделал

Винисиус получил 42 карточки в «Реале», 45% – за неспортивное поведение. Бразилец забил 77 голов

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42 комментария
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Реал совсем почувствовал безнаказанность
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Винисиусу нужно дать дисквалификацию матчей на 10, чтобы он в себя пришел.
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Ага, штоб он продолжал и дальше творить эту дичь.
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Сам провоцирует, а отдувается клуб . Желаю его сборной участи Итальянцев, пропустив 2 чм подряд
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Ответ Cruel Snake
Мадрид всё купил! Как и в случае с Беллингемом
Ну так понятно, что вечно мадридцы не смогут покупать кабинеты, ибо слишком палевно. Тем более Реал и так уже кучу достижений себе нашакалил за счет судеек. Я до сих пор в шоке с тех игр против Баварии в ЛЧ - километровые офсайды не засчитывали Рончику
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Винисиус конечно талантище невероятный, но как человек такой полупокер...
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Обеляя фанатов 😏
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Ответ vtsch4svws
Реал совсем почувствовал безнаказанность
Где безнаказанность? Чтобы прочувствовать безнаказанность - нужно быть не наказаным.

Пока Реал получает от судей и Лиги одни отказы.

Бредятина ради плюсов от хейтеров Реала.
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Поскорее бы Мбапе пришёл уже. Тошнит от этого уголька.
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Ответ vtsch4svws
Реал совсем почувствовал безнаказанность
Что там, перебежчику захотелось плюсиков?
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Ответ Полный адекват
Где безнаказанность? Чтобы прочувствовать безнаказанность - нужно быть не наказаным. Пока Реал получает от судей и Лиги одни отказы. Бредятина ради плюсов от хейтеров Реала.
Если так себя будет вести не Винисиус, а игрок Осасуны, то он получит 10 красных за сезон. И никто не будет его жалеть. Тут оправдывают этого токсика только из-за того, что тут куча фанатов Реала
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Ответ Анатолий Смирнов
Винисиус - воспитанник фавел, где на каждое оскорбление отвечает револьвер, он думает, что и на стадионе должно быть так.
осталось выяснить, кто же эти ребята, кричащие "вини, умри." жители фавел?
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Ответ Рассол Уэстбрик
Ну так понятно, что вечно мадридцы не смогут покупать кабинеты, ибо слишком палевно. Тем более Реал и так уже кучу достижений себе нашакалил за счет судеек. Я до сих пор в шоке с тех игр против Баварии в ЛЧ - километровые офсайды не засчитывали Рончику
да к той ЛЧ, вообще вопросы, как неочемный Чакыр, получил 2 назначения, на матчи 2х тадий ЛЧ реала? Да, Полуфинал ответный с Баварией был 2м, до того с Юве тащил всеми силами реал
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Человек недополучил по сезону минимум несколько жёлтых и красных, так Реал под шумок продолжит делать из него неприкасаемого. Сейчас налетит куча фанатов Реала, которые обвинят вас в расизме если вы против отмены заслуженных жёлтых)
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Поведение Винисиуса связано с поведением Винисиуса, а именно с неумением себя вести и чувством вседозволенности, о котором ему стесняются сказать партнеры. Обычно так ведут себя дети.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Ну так понятно, что вечно мадридцы не смогут покупать кабинеты, ибо слишком палевно. Тем более Реал и так уже кучу достижений себе нашакалил за счет судеек. Я до сих пор в шоке с тех игр против Баварии в ЛЧ - километровые офсайды не засчитывали Рончику
Да давай ещё вспомним 20 год до нашей эры, если бы тот один гол с офсайда не засчитывали, то всё ровно выиграли бы 5:3
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Ответ Buzya
А от подсуживаний каталонцам ты не в шоке?
Это другое.
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Ответ Алексей Гусев
да к той ЛЧ, вообще вопросы, как неочемный Чакыр, получил 2 назначения, на матчи 2х тадий ЛЧ реала? Да, Полуфинал ответный с Баварией был 2м, до того с Юве тащил всеми силами реал
Это тот ответный, где Баварии гол с офсайда засчитали? или это другое?
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Достал уже этот провокатор. Все выторговывает к себе особое отношение, прикрываясь расизмом, думает, все кругом дураки. Если его одного ненавидят на всех полях, которые посещает Реал, может стоит задуматься. Да и болельщикам самого Реала пора бы уже подвергнуть его обструкции
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Ответ Рассол Уэстбрик
Ну так понятно, что вечно мадридцы не смогут покупать кабинеты, ибо слишком палевно. Тем более Реал и так уже кучу достижений себе нашакалил за счет судеек. Я до сих пор в шоке с тех игр против Баварии в ЛЧ - километровые офсайды не засчитывали Рончику
А от подсуживаний каталонцам ты не в шоке?
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Ответ Рассол Уэстбрик
Ну так понятно, что вечно мадридцы не смогут покупать кабинеты, ибо слишком палевно. Тем более Реал и так уже кучу достижений себе нашакалил за счет судеек. Я до сих пор в шоке с тех игр против Баварии в ЛЧ - километровые офсайды не засчитывали Рончику
может ты нам приведешь примеры когда Реал что-то покупал?
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Его поведение становится уже очевидной проблемой для клуба!
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Ответ Fantasma 1362
Сам провоцирует, а отдувается клуб . Желаю его сборной участи Итальянцев, пропустив 2 чм подряд
не реально, учитывая расширенные квоты от конференций
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Ответ Dragon10
Достал уже этот провокатор. Все выторговывает к себе особое отношение, прикрываясь расизмом, думает, все кругом дураки. Если его одного ненавидят на всех полях, которые посещает Реал, может стоит задуматься. Да и болельщикам самого Реала пора бы уже подвергнуть его обструкции
что-то я не слышал, чтобы вини булили на стадио за пределами испании. а так-то нам известно, как стадо подхватывает выходки идиотов. например, как популяризировалось придуманное какими-то уродами "дзюба, иди..." на матче с сан-марино.
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Его поведение становится уже очевидной проблемой для клуба!
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я честно говоря,таких п...в давно не видел.
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Ответ марк макаров
Обеляя фанатов 😏
Сударь, да вы расист)
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Винисиусу надо придти в себя.
Его провоцирующее поведение вредит не только ему самому, но и его клубу-работодателю.
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Винисиус - воспитанник фавел, где на каждое оскорбление отвечает револьвер, он думает, что и на стадионе должно быть так.
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За Ла Лигой особо не слежу, но судя по новостям этого сезона, давление на судей со стороны Реала там просто дичайшее.
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