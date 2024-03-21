«Реал» просил отменить последнюю желтую Винисиуса, отмечая провокации фанатов соперников и пассивность судей. RFEF оставила дисквалификацию вингера в силе

Дисквалификация Винисиуса Жуниора осталась в силе.

Вингер «Реала» пропустит матч против « » в 30-м туре из-за перебора желтых карточек. Предупреждение в игре с «Осасуной» стало для бразильца пятым в этом сезоне.

Мадридский клуб обратился в комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой отменить последнюю желтую карточку . Клуб утверждал, что поведение игрока было связано с провокациями со стороны фанатов соперников, а также с пассивной реакцией судей на них.

Комитет оставил дисквалификацию игрока в силе.

«Клуб, подавший иск, указывает в своем письме, что предупрежденный игрок регулярно подвергался актам расизма, ненависти и нетерпимости на всех футбольных полях, которые посещает « ».

Также отмечается «абсолютная пассивность судейских бригад и самой Федерации» – по мнению клуба, об этом свидетельствуют «неоднократные жалобы, которые эта команда была вынуждена подавать в Генеральную прокуратуру в ответ на события, которые повторяются матч за матчем». [«Реал» утверждает, что] судьи не фиксировали акты насилия, ксенофобии и расизма в протоколах, обеляя фанатов.

Что касается предупреждения, которое обжалуется в данном случае, то клуб не только подрывает презумпцию правдивости судейского протокола, но и признает, что споры с судьей были, хотя они были «результатом разочарования и безысходности от очевидной пассивности судьи в отношении кричалок в адрес игрока».

Эти очень серьезные обвинения в пассивности ничем не подтверждаются. Кроме того, совершенно ясно, что каждый профессиональный игрок знает или должен знать о последствиях спора с судьей», – говорится в вердикте комитета.

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