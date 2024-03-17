Винисиус получил 42 карточки в «Реале», 45% – за неспортивное поведение. Бразилец забил 77 голов

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор получил половину карточек в «Реале» за неспортивное поведение.

«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, посмеявшись над решением судьи, из-за чего он будет автоматически дисквалифицирован на один матч.

Во время игры фанаты хозяев скандировали «Винисиус, умри!» Бразилец ответил им жестом после второго гола.

Как сообщает As, бразилец за время выступлений в «Реале» заработал 42 карточки при 77 забитых голах.

При этом почти половина – 19 карточек (45%) – были получены не за нарушения правил, а за неспортивное поведение – споры с арбитрами и реакцию на их решения, стычки с соперниками, затягивание времени.

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21 комментарий
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Не ну если Винисиус умудрился одним смехом спровоцировать судью на жёлтую значит он действительно очень раздражает людей.
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Тупой талант. Так бывает
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Ответ Игорь Новиков
Не оправдывая Винисиуса: все равно лучше, чем был бы тупым костоломом и получал карточки за это. Но вообще, очевидно, что ему надо меняться. Хотя бы ради своих же возможных достижений. На таком постоянном нерве вряд ли сможет еще 10 лет играть на топ-уровне.
В этот раз совершенно с вами согласен) редкого дара игрок и он прогрессирует, пару лет назад над ним смеялись из за реализации, сейчас смех утих. Но поведение его ужасно
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+3
Это потому что я черный?
+3
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Ответ Михо
Тупой талант. Так бывает
Роналду и Бензема тоже умом никогда не выделялись, но этот товарищ зачем-то едет на поезде расизма. Бедный угнетённый, которого в юношестве с нулём достижений за десятки миллионов подписали в королевский клуб.
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это потому что он жёлтый, ой, черный
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🐒
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печально закончит
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Подводит команду
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Провокатор!
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планета обезьян
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42 карты, аааа всех достал уже
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Пока количество голов превышает количество карточек.
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Ответ Игорь Новиков
Не оправдывая Винисиуса: все равно лучше, чем был бы тупым костоломом и получал карточки за это. Но вообще, очевидно, что ему надо меняться. Хотя бы ради своих же возможных достижений. На таком постоянном нерве вряд ли сможет еще 10 лет играть на топ-уровне.
Если это дает ему силы - почему нет. Но пусть спросит сперва фанатов: считают ли они его хотя бы достойным сборной лучших в 21 веке? Потому что можно быть супер игроком, но наследие останется только если ты можешь быть примером хоть для кого-то
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