Винисиус получил 42 карточки в «Реале», 45% – за неспортивное поведение. Бразилец забил 77 голов

Винисиус Жуниор получил половину карточек в «Реале» за неспортивное поведение.

« » на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре . Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, посмеявшись над решением судьи, из-за чего он будет автоматически дисквалифицирован на один матч.

Во время игры фанаты хозяев скандировали «Винисиус, умри!» Бразилец ответил им жестом после второго гола.

Как сообщает As, бразилец за время выступлений в «Реале» заработал 42 карточки при 77 забитых голах.

При этом почти половина – 19 карточек (45%) – были получены не за нарушения правил, а за неспортивное поведение – споры с арбитрами и реакцию на их решения, стычки с соперниками, затягивание времени.