Технический судейский комитет RFEF поддержал Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала»: «Обвинения несправедливы»

В RFEF отреагировали на жалобу «Реала» на судью матча с «Осасуной».

Сообщалось, что мадридцы направили в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации и Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте письмо, в котором раскритиковали действия арбитра , указав, что тот не внес в протокол информацию об оскорбительных фанатских выкриках в адрес .

«Технический судейский комитет RFEF выражает свою полную и безоговорочную поддержку судье Хуану Мартинесу Мунуэре в связи с несправедливыми обвинениями, выдвинутыми клубом « » в его жалобе в Комитет по проведению соревнований.

Вышеупомянутый клуб ссылается на ряд предупреждений, сделанных его игроками в связи с выкриками или скандированием публики в адрес футболиста их команды под номером 7.

Мы должны пояснить, что после изучения аудиозаписей с матча мы не услышали никаких указаний от игроков «Реал Мадрида» по этому поводу, а после игры делегат клуба не сообщил судье о каком-либо инциденте, связанном с этими выкриками или скандированием, как он имеет право делать в соответствии со статьей 258 «Делегаты клуба» Общего регламента RFEF.

Однако Технический судейский комитет хочет отметить, что рефери может включить в протокол только те инциденты, которые произошли до, во время и после матча на игровом поле, в любой другой части спортивных сооружений или за их пределами, при условии, что он был свидетелем этих событий или что другие члены судейской бригады сообщили ему о них в соответствии со статьей 240 вышеупомянутого регламента.

В то же время «Реал» не в курсе того, что инспектор, представляющий Технический судейский комитет, отразил в своем отчете те инциденты, которые счел существенными, выполнив свои функции специального сотрудника по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией», – говорится в заявлении комитета.

Судья Мартинес Мунуэра верно составил протокол после матча «Реала» и «Осасуны». Кричалки «Винисиус, умри!» должен был зафиксировать делегат, он это сделал