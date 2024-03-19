Технический судейский комитет RFEF поддержал Мартинеса Мунуэру после жалобы «Реала»: «Обвинения несправедливы»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Футбол

В RFEF отреагировали на жалобу «Реала» на судью матча с «Осасуной».

Сообщалось, что мадридцы направили в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации и Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте письмо, в котором раскритиковали действия арбитра Хуана Мартинеса Мунуэру, указав, что тот не внес в протокол информацию об оскорбительных фанатских выкриках в адрес Винисиуса Жуниора.

«Технический судейский комитет RFEF выражает свою полную и безоговорочную поддержку судье Хуану Мартинесу Мунуэре в связи с несправедливыми обвинениями, выдвинутыми клубом «Реал Мадрид» в его жалобе в Комитет по проведению соревнований.

Вышеупомянутый клуб ссылается на ряд предупреждений, сделанных его игроками в связи с выкриками или скандированием публики в адрес футболиста их команды под номером 7.

Мы должны пояснить, что после изучения аудиозаписей с матча мы не услышали никаких указаний от игроков «Реал Мадрида» по этому поводу, а после игры делегат клуба не сообщил судье о каком-либо инциденте, связанном с этими выкриками или скандированием, как он имеет право делать в соответствии со статьей 258 «Делегаты клуба» Общего регламента RFEF.

Однако Технический судейский комитет хочет отметить, что рефери может включить в протокол только те инциденты, которые произошли до, во время и после матча на игровом поле, в любой другой части спортивных сооружений или за их пределами, при условии, что он был свидетелем этих событий или что другие члены судейской бригады сообщили ему о них в соответствии со статьей 240 вышеупомянутого регламента.

В то же время «Реал» не в курсе того, что инспектор, представляющий Технический судейский комитет, отразил в своем отчете те инциденты, которые счел существенными, выполнив свои функции специального сотрудника по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией», – говорится в заявлении комитета.

Судья Мартинес Мунуэра верно составил протокол после матча «Реала» и «Осасуны». Кричалки «Винисиус, умри!» должен был зафиксировать делегат, он это сделал

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17 комментариев
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такое ощущение,что с максимальной неприязнью сделали заявление🙃
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Ответ firuz9090@icloud.com
Комментарий удален модератором
Так это ж Реал ноет, что после поражений, что после побед
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+6
Ответ vcaireac
Кто бы сомневался....🤡 Уже в день матча в сети было видео, как Карвахаль просит Мунуэру обратить внимание на крики «Винисиус, умри».
Умеете читать по губам на испанском?)
+9
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+6
Ответ natetinain
при чем тут это конкретное заявление реала? судейка в данном случае не выполнил свою работу. речь идет не об ошибках в игре, а о соблюдении регламента. или "вини, умри" орать целым стадионом - это пустячок, шуточки?
Целым стадионом ? Всей Испанией! Весь мир кричал! Еще и с альфа Центавры поддержали!
+3
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Кто бы сомневался....🤡 Уже в день матча в сети было видео, как Карвахаль просит Мунуэру обратить внимание на крики «Винисиус, умри».
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Комментарий удален модератором
Барса и Реал конкретно позорятся в этом сезоне своим нытьем по поводу судейства. И так чемпионат полуживой, вообще нормальной конкуренции нет. Так они еще умудряются ныть все время. Судьи ошибаются в обе стороны, иногда в пользу 2 грандов, иногда против них. Но мне кажется если поднять статистику за последние голы, то судьи более благосклонны именно к Барсе и Реалу.
Все равно болельщиков не остановить, всегда найдутся провокаторы. Лучше оставить все эти дисциплинарные моменты руководству самой лиги. В других чемпионатах ведь не клубы, а именно лига расследует инциденты и штрафует болельщиков и клубы.
Честно говоря, недостойное поведение для двух великих клубов.
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Ответ Vedved
Умеете читать по губам на испанском?)
Его даже не тронула новость по теме,что это должен был вносить делегат матча,а не судья. Он все равно на судью лает.
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Ответ ernar11
Барса и Реал конкретно позорятся в этом сезоне своим нытьем по поводу судейства. И так чемпионат полуживой, вообще нормальной конкуренции нет. Так они еще умудряются ныть все время. Судьи ошибаются в обе стороны, иногда в пользу 2 грандов, иногда против них. Но мне кажется если поднять статистику за последние голы, то судьи более благосклонны именно к Барсе и Реалу. Все равно болельщиков не остановить, всегда найдутся провокаторы. Лучше оставить все эти дисциплинарные моменты руководству самой лиги. В других чемпионатах ведь не клубы, а именно лига расследует инциденты и штрафует болельщиков и клубы. Честно говоря, недостойное поведение для двух великих клубов.
при чем тут это конкретное заявление реала? судейка в данном случае не выполнил свою работу. речь идет не об ошибках в игре, а о соблюдении регламента. или "вини, умри" орать целым стадионом - это пустячок, шуточки?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Целым стадионом ? Всей Испанией! Весь мир кричал! Еще и с альфа Центавры поддержали!
у тебя хорошие шутки. с детсадика, видимо, запомнил и продолжаешь использовать. молодчина.
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