Хави дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре с «Атлетико». Он сможет руководить «Барсой» в класико
Хави дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании.
Главный тренер «Барселоны» был удален в конце 1-го тайма матча Ла Лиги против «Атлетико» (3:0). За споры с арбитрами Хосе Мария Санчес Мартинес показал Хави 2 желтых карточки за 2 минуты.
По информации COPE, комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать Хави на 2 матча и не наказывать за рецидив. «Блауграна» обжалует отстранение тренера.
Если наказание останется в силе, Хави пропустит матчи с «Лас-Пальмасом» и «Кадисом» и сможет руководить командой в игре против «Реала».
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНИКА "РЕАЛА" НАЧО СОКРАЩЕНА ДО ДВУХ ИГР
24 мая 2023,
В Испании отменили дисквалификацию Винисиуса
Судьи творят беспредел на поле, и кажется нарочно закрывают глаза на нарушения одних, и раздавая карточки другим только дай повод.
На месте Хави, например Клопп этому судье кадык бы вырвал!
https://pictures.tribuna.com/image/8d1cd1a6-3593-49a5-9a4b-a53691b4a9b7?width=750&quality=70
по этой логике карточку Хави тоже можно было отменять
"ни один фанат Реала не упомянул барсу."
не то что упомянул, в заголовок вынес =)))
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. «Мадрид» видит след «Барсы»
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lsrrma/3226108.html
🔥🤡
Тому же Хави ничего не дали за крики "Позор" и истерики по судейство на камеру и на конфах
Поэтому глупо отмечать однобоко только 2 момента)) искать логики в действиях испанцев вообще не стоит
Да и не видел новости, что именно болтун Хави сказал, зато все здесь про несправедливость ноют
Наверн, такой же дикий акт агрессии, как сказанное Джудом "f--cking goal"
Думаю к лучшему да и сам Хави пусть отдохнет)
Когда Джуда по беспредела удалили и далитдискву на два матча и вообще украли победу в том матче, ни один фанат Реала не упомянул барсу.
Чувствуете разницу?