Хави дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре с «Атлетико». Он сможет руководить «Барсой» в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига дисквалификации Лас-Пальмас Кадис Футбол

Хави дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» был удален в конце 1-го тайма матча Ла Лиги против «Атлетико» (3:0). За споры с арбитрами Хосе Мария Санчес Мартинес показал Хави 2 желтых карточки за 2 минуты. 

По информации COPE, комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать Хави на 2 матча и не наказывать за рецидив. «Блауграна» обжалует отстранение тренера. 
 
Если наказание останется в силе, Хави пропустит матчи с «Лас-Пальмасом» и «Кадисом» и сможет руководить командой в игре против «Реала». 

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42 комментария
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Ну, на отмену карточки рассчитывать не приходилось (такое случается ну очень редко), но за что 2 матча?
+20
-5
+15
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, на отмену карточки рассчитывать не приходилось (такое случается ну очень редко), но за что 2 матча?
16.10.2023

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНИКА "РЕАЛА" НАЧО СОКРАЩЕНА ДО ДВУХ ИГР

24 мая 2023,

В Испании отменили дисквалификацию Винисиуса
+22
-12
+10
Странно что 3 матча не сделали. Могут еще передумать и классико тоже добавить.
+16
-8
+8
Эта карточка просто фарс! Вообще уже абалдели!
Судьи творят беспредел на поле, и кажется нарочно закрывают глаза на нарушения одних, и раздавая карточки другим только дай повод.
На месте Хави, например Клопп этому судье кадык бы вырвал!
+11
-3
+8
Ответ katalonec.uz
Странно что 3 матча не сделали. Могут еще передумать и классико тоже добавить.
Можно вообще до конца сезона дисквалифицировать.А игроков распустить
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+5
судейство в Ла Лиге продолжает быть абсурдным, ничего не меняется, это классика жанра
+5
0
+5
если карточку роке не отменили где он даже не качался соперника, то тут точно все в силе оставят
+7
-2
+5
Ответ Злой Руся
Эта карточка просто фарс! Вообще уже абалдели! Судьи творят беспредел на поле, и кажется нарочно закрывают глаза на нарушения одних, и раздавая карточки другим только дай повод. На месте Хави, например Клопп этому судье кадык бы вырвал!
и съел бы без соли
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Там судья неверно расценил эпизод, потому что он видел только часть. Как по мне, красную нельзя было отменять, надо было просто впаять дисквалификацию ещё и игроку Валенсии. Так что это действительно немного другое)
а в матче Атлетико -Барселона "судья неверно расценил эпизод, потому что он видел только часть" и не заметил что Семеоне вышел на поле во время матча

https://pictures.tribuna.com/image/8d1cd1a6-3593-49a5-9a4b-a53691b4a9b7?width=750&quality=70

по этой логике карточку Хави тоже можно было отменять
+3
-1
+2
Ответ katalonec.uz
Странно что 3 матча не сделали. Могут еще передумать и классико тоже добавить.
Разрешили принять участие в Классико, чтобы там тоже удалить
+3
-1
+2
Ответ yulay
За второе в сезоне удаление
Смешно. Начо как ломал так продолдает ломать и получает по одному матчу.
+7
-5
+2
ужас
+2
0
+2
Ответ Nike of FW
Все справделиво , по мнению мадридских , Винисиусу - желтую(со справедливости которой они не согласны), Хави - 2 матча.
А как прокомментируешь красную Белингему и дискву на два матча после слов "этот грёбаный гол"
+1
0
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Сокращение не равно отмена, я говорил именно про это. В прессе вообще ходила информация о 4 матчах, тат что тут тоже своего рода сокращение, пусть и несправедливое
а отмена карточки Вини это тоже другое ?
+4
-3
+1
Ответ Green grass
Опять у этих закомплексованных на уме только Реал. Когда Джуда по беспредела удалили и далитдискву на два матча и вообще украли победу в том матче, ни один фанат Реала не упомянул барсу. Чувствуете разницу?
Ни один фанат? Да тут россыпь комментариев была, что дело негрейры живет)
+2
-1
+1
Ответ Green grass
Опять у этих закомплексованных на уме только Реал. Когда Джуда по беспредела удалили и далитдискву на два матча и вообще украли победу в том матче, ни один фанат Реала не упомянул барсу. Чувствуете разницу?
ахахаха , маридские воздушные акробаты пятой точки как обычно врут:
"ни один фанат Реала не упомянул барсу."

не то что упомянул, в заголовок вынес =)))

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. «Мадрид» видит след «Барсы»

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lsrrma/3226108.html
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Ответ Fan of Sport
Как я писал раньше, Барса это клуб, который не имеет поддержки, но всю свою историю соперничает с командой, которую поддерживает всё государство.
Негрейра,Бенгоэчэа,Итуральде,Штарк,Бузака,Мансано,Эвребе,Айтекин🗿🗿😂😂
🔥🤡
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0
Ответ Nike of FW
16.10.2023 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНИКА "РЕАЛА" НАЧО СОКРАЩЕНА ДО ДВУХ ИГР 24 мая 2023, В Испании отменили дисквалификацию Винисиуса
А Беллингема не отменили, Начо другую дискву не сократили, Тчуамени и Камавинге тож не простили какую-то фигню
Тому же Хави ничего не дали за крики "Позор" и истерики по судейство на камеру и на конфах

Поэтому глупо отмечать однобоко только 2 момента)) искать логики в действиях испанцев вообще не стоит

Да и не видел новости, что именно болтун Хави сказал, зато все здесь про несправедливость ноют
Наверн, такой же дикий акт агрессии, как сказанное Джудом "f--cking goal"
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Ответ Nike of FW
16.10.2023 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНИКА "РЕАЛА" НАЧО СОКРАЩЕНА ДО ДВУХ ИГР 24 мая 2023, В Испании отменили дисквалификацию Винисиуса
Так Беллингему тоже не отменили дисквалификацию
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Ответ Nike of FW
а в матче Атлетико -Барселона "судья неверно расценил эпизод, потому что он видел только часть" и не заметил что Семеоне вышел на поле во время матча https://pictures.tribuna.com/image/8d1cd1a6-3593-49a5-9a4b-a53691b4a9b7?width=750&quality=70 по этой логике карточку Хави тоже можно было отменять
Вот такая избирательность судей очень раздражает, абсолютно с Вами согласен
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Ответ Vlad Zhadejko
Ну, на отмену карточки рассчитывать не приходилось (такое случается ну очень редко), но за что 2 матча?
В этом году вообще видимо сказали не отменять карточки. В прошлом году 3 отмены было, включая желтую у Сосьедада и красную Вини.
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Ну хоть 2 матча ещё увидим Касадо)
Думаю к лучшему да и сам Хави пусть отдохнет)
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Опять у этих закомплексованных на уме только Реал.
Когда Джуда по беспредела удалили и далитдискву на два матча и вообще украли победу в том матче, ни один фанат Реала не упомянул барсу.

Чувствуете разницу?
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Барса в тонусе, во главе с Левандовски. Интересно будет посмотреть выстоят ли против Реала.
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Вообще для тренеров нужно уменьшить сроки дисквалификаций, если не было угроз и оскорблений.
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Аплодисменты 👏 пересу!
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Если бы это был игрок Хави, то было бы грустно. Но потеря на два матча тренера Хави, который итак уходит, совсем не потеря, эти две игры Барса должна брать с закрытыми глазами, играя левой ногой
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