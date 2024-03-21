Хави дисквалифицирован на 2 матча за удаление в игре с «Атлетико». Он сможет руководить «Барсой» в класико

Хави дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» был удален в конце 1-го тайма матча против «Атлетико» (3:0). За споры с арбитрами Хосе Мария Санчес Мартинес показал Хави 2 желтых карточки за 2 минуты.

По информации COPE, комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать на 2 матча и не наказывать за рецидив. «Блауграна» обжалует отстранение тренера.



Если наказание останется в силе, Хави пропустит матчи с « » и « » и сможет руководить командой в игре против « ».