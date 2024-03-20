«Нужно поставить себя на место Винисиуса, чтобы понять, почему он так себя ведет. Не представляю, через что он проходит на поле». Вратарь «Атлетика» Симон о вингере «Реала»

Унаи Симон поддержал Винисиуса Жуниора на фоне проявлений расизма.

«Не думаю, что мы не можем жить в обществе все вместе.

Я не представляю, с чем сталкивается Винисиус на поле – нужно поставить себя на его место, увидеть, через что он проходит, чтобы понять, почему он так себя ведет», – сказал вратарь « » и сборной .