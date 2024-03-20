«Нужно поставить себя на место Винисиуса, чтобы понять, почему он так себя ведет. Не представляю, через что он проходит на поле». Вратарь «Атлетика» Симон о вингере «Реала»
Унаи Симон поддержал Винисиуса Жуниора на фоне проявлений расизма.
«Не думаю, что мы не можем жить в обществе все вместе.
Я не представляю, с чем сталкивается Винисиус на поле – нужно поставить себя на его место, увидеть, через что он проходит, чтобы понять, почему он так себя ведет», – сказал вратарь «Атлетика» и сборной Испании.
Отличный пример привел, который прекрасно демонстрирует разницу между адекватной и истеричной реакцией.
Есть футболисты в адрес которых кричали расистские кричалки, но они ведут себя по другому, они и могут сравнивать и дать совет Винисиусу, но что-то мне подсказывает что он не послушает.
Когда Винни начинает жаловаться, я вспоминаю его гнусное поведение и мне его не жалко)
До этого игроки Мальорки ему также много гадостей говорили. Но это упоминать не нужно
Или может просто кто-то сам нервозный сильно от рождения, да еще и высокомерный?
Интересно, станет ли их трио просто убийственным на фоне еще и такого давления
Забивает голы чаще и получает больше хейта, тк он олицетворяет поражение команды соперника.
Сомневаюсь, что условный Камавинга настолько заметный игрок для среднего болельщика на стадионе
На 14-й минуте матча «ПСЖ» – «Истанбул» громыхнуло: главный арбитр из Румынии Овидиу Хацеган среагировал на конфликт за пределами поля. Ассистент Пьер Вебо спорил с резервным арбитром Себастьяном Кольцеску. Хацеган уточнил, кому конкретно нужно показать красную – резервный показал на Вебо, предположительно сказав: «Вот этот черный парень».
Вебо удалили, но он вскипел: налетел на Кольцеску с криками «Почему ты назвал меня negro?».
За помощника главного тренера заступился нападающий Демба Ба: «Когда ты говорил о белых, ты не использовал «этот белый парень». Но когда говоришь о темнокожем, говоришь «этот черный парень»? – форвард повторял это снова и снова.
«Negru по-румынски означает «черный». Я не расист» – отвечал Кольцеску.
К месту стычки пришли представители «Истанбула», а Неймар и Маркиньос пытались выяснить у Кольцеску, действительно ли он назвал Ба «черным».
Окан Бурук кричал: «Ты расист?».
Один из представителей УЕФА пытался объяснить, что это недопонимание, связанное с «румынским языком».
По предположению румынского журналиста Эмануэля Рошу, резервный судья, возможно, произнес «jucatorul negru», что переводится как «этот черный игрок».
Споры не прекращались, а судьи просто ждали. На 23-й минуте игроки «Истанбула» покинули поле.
Мбаппе показал партнерам, что «ПСЖ» тоже должен уйти.
Матч приостановили. УЕФА начал переговоры с обеими командами, но особенно – с гостями, которые были в ярости.
«Четвертый судья сказал negro на глазах у всех! Мы вернемся на поле, если УЕФА уберет с поля четвертого судью. Если нет, «Истанбул» не выйдет на поле», – говорит президент клуба Гексель Гюмюшдаг.
как мы помним, матч был отменен. вот вини называют всего лишь обезьяной, а тут парня аж негром назвали - и практически без последствий. подумаешь - всего лишь переигровка и дисквалификация венгерского судьи -расиста. благородненько и солидненько.