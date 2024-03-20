«Нужно поставить себя на место Винисиуса, чтобы понять, почему он так себя ведет. Не представляю, через что он проходит на поле». Вратарь «Атлетика» Симон о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу Унаи Симон Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Унаи Симон поддержал Винисиуса Жуниора на фоне проявлений расизма.

«Не думаю, что мы не можем жить в обществе все вместе.

Я не представляю, с чем сталкивается Винисиус на поле – нужно поставить себя на его место, увидеть, через что он проходит, чтобы понять, почему он так себя ведет», – сказал вратарь «Атлетика» и сборной Испании.

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51 комментарий
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Адекватный комментарий адекватного игрока
+63
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+44
Ответ xQcoW
Помню, когда насильника алвеса бананами закидали, глоры бчк плакали про расизм. А тут другое оказывается
Помню, когда Алвесу кинули банан, он его молча взял, откусил и, подкрепившись, со свежими силами пошёл вводить мяч в игру. Винисиус в такой ситуации упал бы на землю, начал биться в предсмертных антирасистских судорогах, после чего в слезах и соплях убежал бы с поля и заперся в своей комнате на неделю, сидя в углу комнаты и обнимая свои колени. А клубное ТВ Реала транслировало бы всё это онлайн в круглосуточном режиме под песни Адель.
Отличный пример привел, который прекрасно демонстрирует разницу между адекватной и истеричной реакцией.
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+33
Простая вроде бы мысль,но никому в голову не приходило её озвучить-поставь себя на его место.
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+12
Так если он будет плакаться, оскорблять всех вокруг, орать про расизм и провоцировать людей, то пресс будет ещё жестче. Его счастье, что играет в 2024, а не в 2010 условном
+28
-18
+10
Ответ Аврал
Простая вроде бы мысль,но никому в голову не приходило её озвучить-поставь себя на его место.
Ну вот допустим, я поставил себя на его место, и? Мне кажется, что я бы просто игнорил кричалки в свою сторону, но мне на это справедливо могут возразить: ты не можешь знать как бы вёл себя в той или иной ситуации, пока не попал в неё.
Есть футболисты в адрес которых кричали расистские кричалки, но они ведут себя по другому, они и могут сравнивать и дать совет Винисиусу, но что-то мне подсказывает что он не послушает.
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Красава вратарь, верно подметил, с похожим наверное сталкивался лишь Фиго, когда перешёл в Мадрид
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Ответ Адилет Асанкожоев
Адекватный комментарий адекватного игрока
А когда он игроку аутсайдера говорил что он никто, нищеброд и он мусор про сравнению с ним???
Когда Винни начинает жаловаться, я вспоминаю его гнусное поведение и мне его не жалко)
+13
-6
+7
Ответ Willy Kambwala
Ну вот допустим, я поставил себя на его место, и? Мне кажется, что я бы просто игнорил кричалки в свою сторону, но мне на это справедливо могут возразить: ты не можешь знать как бы вёл себя в той или иной ситуации, пока не попал в неё. Есть футболисты в адрес которых кричали расистские кричалки, но они ведут себя по другому, они и могут сравнивать и дать совет Винисиусу, но что-то мне подсказывает что он не послушает.
Нужно вспомнить с чего всё начиналось...)Итак приходит в Реал малец ,чёрненький,техничный и быстрый.Его начинают лупить по ногам,судьи игнорят,он истерит,публика если на выезде естественно за своих,и судью..)Вкратце история любви мальца и стадионов.))пы.сы.кстати уже наблюдается ремейк с Беллингемом.
+18
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Не надо ставить телегу впереди лошади. Он себя так ведёт, и поэтому сталкивается с таким к себе отношением. Хотя, конечно, все эти вопли про обезьяну - неправильно.
+9
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Кто следил за ЛЛ тот помнит с чего всё началось - с сезона 21/22 Винисиуса вышел на топ уровень и соперники на поле, дабы остановить его придумали свою любимую тактику - ломать и провоцировать. Он держался без срывов, при том, что надо было совершить под десяток фолов, чтобы судьи начали выдавать жёлтые за фолы на нем (об этом кстати говорил Левандовски, что игрокам обороны судьи многое позволяют). Сезон для Вини прошёл хорошо, на провокации он особо не реагировал. Едем дальше, сезон 22/23 матч первого круга на Метрополитано. Игроки из клуба с низкой социальной ответственностью прикопались, что видите ли Винисиус неуважительно празднует голы в виде своих танцев (Привет Гризманну - это другое, вы не понимаете). И вот тут Вини совершил ошибку дав публичный ответ на эту провокацию. После этого ответа пошел массовой пресинг со стороны фанатов других клубов, которые тоже начали негодовать, что Вини неуважает соперников и т.п бред. Флешмоб набирает обороты, на гостевых матчах подключаются фанаты по максимуму пытаясь оскорблениями вывести его из себя (параллельно это делали соперники на поле). В то же время в матчах еврокубков у Вини ни на одной гостевой игре не было конфликтов (удивительно, да?). И уже ближе к весенней части сезона на протяжении продолжающегося давления на него в Испании у Вини слетает фляга и он делает еще больше ошибок в плане поведения. И тут уже можно рассуждать о том, насколько он не правильно себя ведет. Но предысторию хорошо бы знать. Хотя на этом максимально корректном и абсолютно не ксенофобном сайте об этом говорить не принято.
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Ответ Xm.md
Держи плюс. Но местным расистам это не понравится
А кому не плевать на их мнение?)
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Ответ Willy Kambwala
Ну вот допустим, я поставил себя на его место, и? Мне кажется, что я бы просто игнорил кричалки в свою сторону, но мне на это справедливо могут возразить: ты не можешь знать как бы вёл себя в той или иной ситуации, пока не попал в неё. Есть футболисты в адрес которых кричали расистские кричалки, но они ведут себя по другому, они и могут сравнивать и дать совет Винисиусу, но что-то мне подсказывает что он не послушает.
А почему они обязаны себя вести так как требует общество? Типа не обращай внимания что тебя обезьяной называют, ничего страшного, это же просто провокации…
+5
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+2
Ответ Аврал
Простая вроде бы мысль,но никому в голову не приходило её озвучить-поставь себя на его место.
Поставил себя на его место.Не провоцирую трибуны показывая им различные жесты ,не провоцирую соперников ,не толкаю их двумя руками ,не подбегаю как истеричка к судье и не размахиваю перед ним руками..И вуаля...Ко мне такое же отношение будет как к условному Камавинге который ничего из этого не делает и не получает такой ответной реакци))
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Ответ Artmen007
А когда он игроку аутсайдера говорил что он никто, нищеброд и он мусор про сравнению с ним??? Когда Винни начинает жаловаться, я вспоминаю его гнусное поведение и мне его не жалко)
Отлично вырвал из контекста, молодец)
До этого игроки Мальорки ему также много гадостей говорили. Но это упоминать не нужно
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Через жизнь он проходит. Игроков всю жизнь провоцировали, провоцируют и будут провоцировать.
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Ответ VuNePonimaete
Кто следил за ЛЛ тот помнит с чего всё началось - с сезона 21/22 Винисиуса вышел на топ уровень и соперники на поле, дабы остановить его придумали свою любимую тактику - ломать и провоцировать. Он держался без срывов, при том, что надо было совершить под десяток фолов, чтобы судьи начали выдавать жёлтые за фолы на нем (об этом кстати говорил Левандовски, что игрокам обороны судьи многое позволяют). Сезон для Вини прошёл хорошо, на провокации он особо не реагировал. Едем дальше, сезон 22/23 матч первого круга на Метрополитано. Игроки из клуба с низкой социальной ответственностью прикопались, что видите ли Винисиус неуважительно празднует голы в виде своих танцев (Привет Гризманну - это другое, вы не понимаете). И вот тут Вини совершил ошибку дав публичный ответ на эту провокацию. После этого ответа пошел массовой пресинг со стороны фанатов других клубов, которые тоже начали негодовать, что Вини неуважает соперников и т.п бред. Флешмоб набирает обороты, на гостевых матчах подключаются фанаты по максимуму пытаясь оскорблениями вывести его из себя (параллельно это делали соперники на поле). В то же время в матчах еврокубков у Вини ни на одной гостевой игре не было конфликтов (удивительно, да?). И уже ближе к весенней части сезона на протяжении продолжающегося давления на него в Испании у Вини слетает фляга и он делает еще больше ошибок в плане поведения. И тут уже можно рассуждать о том, насколько он не правильно себя ведет. Но предысторию хорошо бы знать. Хотя на этом максимально корректном и абсолютно не ксенофобном сайте об этом говорить не принято.
Держи плюс. Но местным расистам это не понравится
+2
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+2
Ответ Аврал
Нужно вспомнить с чего всё начиналось...)Итак приходит в Реал малец ,чёрненький,техничный и быстрый.Его начинают лупить по ногам,судьи игнорят,он истерит,публика если на выезде естественно за своих,и судью..)Вкратце история любви мальца и стадионов.))пы.сы.кстати уже наблюдается ремейк с Беллингемом.
О как ..Лупят по ногам..Бедненький он наш..Неймар/Азар/Месси раз в 10 техничнее бегунка ,и точно так же их лупили по ногам.А теперь назови хоть 1 из этих трех игроков которого на каждом стадионе получал бы такую подобную реакцию со стороны игроков/болельщиков..
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На его место встать только скорлупе можно,нормальные люди так себя не ведут
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На его место встать только скорлупе можно,нормальные люди так себя не ведут
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Ответ Алланур
Красава вратарь, верно подметил, с похожим наверное сталкивался лишь Фиго, когда перешёл в Мадрид
Чтобы с подобным не сталкиваться ,нужно себя на поле адекватно вести)
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Ответ Блуждающий странник
Так если он будет плакаться, оскорблять всех вокруг, орать про расизм и провоцировать людей, то пресс будет ещё жестче. Его счастье, что играет в 2024, а не в 2010 условном
Ой что было в 2010-м такого жесткого?) тоже времена инквизиции вспомнил 🤡
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Ответ gPk
О как ..Лупят по ногам..Бедненький он наш..Неймар/Азар/Месси раз в 10 техничнее бегунка ,и точно так же их лупили по ногам.А теперь назови хоть 1 из этих трех игроков которого на каждом стадионе получал бы такую подобную реакцию со стороны игроков/болельщиков..
А кто из них при этом чёрный?)
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Ответ Аврал
Нужно вспомнить с чего всё начиналось...)Итак приходит в Реал малец ,чёрненький,техничный и быстрый.Его начинают лупить по ногам,судьи игнорят,он истерит,публика если на выезде естественно за своих,и судью..)Вкратце история любви мальца и стадионов.))пы.сы.кстати уже наблюдается ремейк с Беллингемом.
Ну вот, один такой в мире черненький технический малец, раньше вообще ж таких не бывало, да? Уникальный просто случай.

Или может просто кто-то сам нервозный сильно от рождения, да еще и высокомерный?
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Ответ Аврал
Нужно вспомнить с чего всё начиналось...)Итак приходит в Реал малец ,чёрненький,техничный и быстрый.Его начинают лупить по ногам,судьи игнорят,он истерит,публика если на выезде естественно за своих,и судью..)Вкратце история любви мальца и стадионов.))пы.сы.кстати уже наблюдается ремейк с Беллингемом.
Интересно, как поведет себя Мбаппе. Интересно, не останавливало ли его от перехода именно это - зона комфорта в относительно толерантной Франции.
Интересно, станет ли их трио просто убийственным на фоне еще и такого давления
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Ответ Artem89S
В РМ кроме вини вини еще четыре черных, и все они через что-то проходят на поле. Но визжит и симулирует только вини вини. Вопрос знатокам:почему?)
Потому что он техничный и следовательно получает чаще по ногам.

Забивает голы чаще и получает больше хейта, тк он олицетворяет поражение команды соперника.

Сомневаюсь, что условный Камавинга настолько заметный игрок для среднего болельщика на стадионе
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Ответ Блуждающий странник
Так если он будет плакаться, оскорблять всех вокруг, орать про расизм и провоцировать людей, то пресс будет ещё жестче. Его счастье, что играет в 2024, а не в 2010 условном
А что там было в десятом напомни,ещё линчевали на поле?)
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Ответ Леопардер
Помню, когда Алвесу кинули банан, он его молча взял, откусил и, подкрепившись, со свежими силами пошёл вводить мяч в игру. Винисиус в такой ситуации упал бы на землю, начал биться в предсмертных антирасистских судорогах, после чего в слезах и соплях убежал бы с поля и заперся в своей комнате на неделю, сидя в углу комнаты и обнимая свои колени. А клубное ТВ Реала транслировало бы всё это онлайн в круглосуточном режиме под песни Адель. Отличный пример привел, который прекрасно демонстрирует разницу между адекватной и истеричной реакцией.
да-да. вини подло реагирует на невинные выкрики в свой адрес. а вот как сдержанно ведут себя другие, порядочные черные ребята:
На 14-й минуте матча «ПСЖ» – «Истанбул» громыхнуло: главный арбитр из Румынии Овидиу Хацеган среагировал на конфликт за пределами поля. Ассистент Пьер Вебо спорил с резервным арбитром Себастьяном Кольцеску. Хацеган уточнил, кому конкретно нужно показать красную – резервный показал на Вебо, предположительно сказав: «Вот этот черный парень».
Вебо удалили, но он вскипел: налетел на Кольцеску с криками «Почему ты назвал меня negro?».
За помощника главного тренера заступился нападающий Демба Ба: «Когда ты говорил о белых, ты не использовал «этот белый парень». Но когда говоришь о темнокожем, говоришь «этот черный парень»? – форвард повторял это снова и снова.
«Negru по-румынски означает «черный». Я не расист» – отвечал Кольцеску.
К месту стычки пришли представители «Истанбула», а Неймар и Маркиньос пытались выяснить у Кольцеску, действительно ли он назвал Ба «черным».
Окан Бурук кричал: «Ты расист?».
Один из представителей УЕФА пытался объяснить, что это недопонимание, связанное с «румынским языком».
По предположению румынского журналиста Эмануэля Рошу, резервный судья, возможно, произнес «jucatorul negru», что переводится как «этот черный игрок».
Споры не прекращались, а судьи просто ждали. На 23-й минуте игроки «Истанбула» покинули поле.
Мбаппе показал партнерам, что «ПСЖ» тоже должен уйти.
Матч приостановили. УЕФА начал переговоры с обеими командами, но особенно – с гостями, которые были в ярости.
«Четвертый судья сказал negro на глазах у всех! Мы вернемся на поле, если УЕФА уберет с поля четвертого судью. Если нет, «Истанбул» не выйдет на поле», – говорит президент клуба Гексель Гюмюшдаг.

как мы помним, матч был отменен. вот вини называют всего лишь обезьяной, а тут парня аж негром назвали - и практически без последствий. подумаешь - всего лишь переигровка и дисквалификация венгерского судьи -расиста. благородненько и солидненько.
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Ответ xQcoW
Помню, когда насильника алвеса бананами закидали, глоры бчк плакали про расизм. А тут другое оказывается
Комментарий удален модератором
Ответ burn1ng
а Билленгем прям бревно, Неймара тоже часто били по ногам, но его обезьяной никто не называл, потому что он нормально себя вел, старался не вестись на провокации, и не провоцировал фанатов других клубов, воя каждый раз, когда фол не дали
Беллингем ещё сезон не провел, а уже заработал ЖК будь здоров и большая часть из них за поведение. Он здесь полгода играет и у него уже неслабо так подгорела 5 точка с судейства. Чего стоит момент с удалением и 2 матчевой дисквой. Так что уже и он по вашей версии нытик и провокатор.
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Ответ burn1ng
а Билленгем прям бревно, Неймара тоже часто били по ногам, но его обезьяной никто не называл, потому что он нормально себя вел, старался не вестись на провокации, и не провоцировал фанатов других клубов, воя каждый раз, когда фол не дали
Последнее время он провоцирует исключительно болел клубов, за которые должен выступать☝️
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