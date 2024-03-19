Судья Мартинес Мунуэра верно составил протокол после матча «Реала» и «Осасуны». Кричалки «Винисиус, умри!» должен был зафиксировать делегат, он это сделал

Судья матча «Реала» и «Осасуны» верно заполнил протокол.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 29-м туре . В первом тайме фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» Главный арбитр не отразил эти кричалки в своем протоколе.

«Реал» подал жалобу на судью в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

По информации As, арбитру не грозит никакого наказания – он действовал согласно правилам. Кричалки с пожеланиями смерти в адрес игроков должен фиксировать не судья, а делегат матча – последний это сделал. Делегат также проинформировал об этом комитет по соревнованиям RFEF.

Отмечается, что судьи должны отражать в протоколах только те оскорбления и кричалки, которые носят расистский и гомофобный характер. В таких случаях у них есть право даже приостановить матч.

«Осасуна» заявила, что на матче с «Реалом» не было расистских кричалок: «Клуб и болельщики всегда будут на стороне любого футболиста, который подвергается оскорблениям»