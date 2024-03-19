Судья Мартинес Мунуэра верно составил протокол после матча «Реала» и «Осасуны». Кричалки «Винисиус, умри!» должен был зафиксировать делегат, он это сделал

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи болельщики Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Судья матча «Реала» и «Осасуны» верно заполнил протокол.

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 29-м туре Ла Лиги. В первом тайме фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» Главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не отразил эти кричалки в своем протоколе. 

«Реал» подал жалобу на судью в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

По информации As, арбитру не грозит никакого наказания – он действовал согласно правилам. Кричалки с пожеланиями смерти в адрес игроков должен фиксировать не судья, а делегат матча – последний это сделал. Делегат также проинформировал об этом комитет по соревнованиям RFEF. 

Отмечается, что судьи должны отражать в протоколах только те оскорбления и кричалки, которые носят расистский и гомофобный характер. В таких случаях у них есть право даже приостановить матч. 

«Осасуна» заявила, что на матче с «Реалом» не было расистских кричалок: «Клуб и болельщики всегда будут на стороне любого футболиста, который подвергается оскорблениям»

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33 комментария
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Пора бы уже Реал как то наказывать за давление на судей
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Ох мадридский десант прибыл!
Опять в тг группах дали команду идти и минусовать!
Они реально там кучкуются им говорят какие посты лайкать, комментировать, минусить!
Методички Кремля отдыхают!
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Прикольно. Есть правило, что за расистские и гомофобные кричалки судья может останавливать матч. А за пожелание смерти такого права у него нет
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Мадрид похож на женщину истеричку которая скандалит по любому поводу пытаясь привлечь к себе внимание. Смешные!
+20
-17
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Во что превратили некогда великий клуб... позорятся каждый день... неприятно такое читать, будучи болельщиком Реала
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Похоже вся Испания ненавидит Винисиуса. Но в лиге достаточно чернокожих. Но только Вини предлагают сдохнуть, странно это все это.
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"Отмечается, что судьи должны отражать в протоколах только те оскорбления и кричалки, которые носят расистский и гомофобный характер. В таких случаях у них есть право даже приостановить матч."

Так и запишем, переход на личности, угрозы смерти, и ругательства над мамами/близкими игроков в протоколах судьями не отображаются, и могут использоваться без последствий, но если кто-то крикнул условные "Винисиус - чёрный" или "Петя - гей", то все тут же обязаны выразить свою обеспокоенность.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Пора бы уже Реал как то наказывать за давление на судей
это клуб режима. Это нечто большее, это величие!!

Ты ничего не понимаешь!!
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Ответ Greg Jackson
Игроку Севильи палец в попу сунули когда он аут кидал, никогда такого не делали никому, его задница и сам игрок спровоцировали болельщика? Ведь много кто вводит мяч из-за боковой, почему именно ему? Сам виноват получается...
Не надо было такую задницу отращивать, аххаха. А вообще все дозволенность, что присутствует в Европе ее же и погубит.
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А вот если б они кричали "сдохни", это была бы расистская выходка!
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Ответ Футбол_это_жизнь
Мадрид похож на женщину истеричку которая скандалит по любому поводу пытаясь привлечь к себе внимание. Смешные!
Смешные-не смешные, но это работает, к сожалению.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ох мадридский десант прибыл! Опять в тг группах дали команду идти и минусовать! Они реально там кучкуются им говорят какие посты лайкать, комментировать, минусить! Методички Кремля отдыхают!
Дрессируются лучше псов
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Ответ Tristan...
Во что превратили некогда великий клуб... позорятся каждый день... неприятно такое читать, будучи болельщиком Реала
К сожалению местные в большинстве поддерживают такое поведение клуба и самого вини
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Ответ Ильнур Хасанов
Не надо было такую задницу отращивать, аххаха. А вообще все дозволенность, что присутствует в Европе ее же и погубит.
Роналду и не такое вытворял с Марсело. Там мадридцы не жаловались!
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