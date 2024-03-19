Судья Мартинес Мунуэра верно составил протокол после матча «Реала» и «Осасуны». Кричалки «Винисиус, умри!» должен был зафиксировать делегат, он это сделал
Судья матча «Реала» и «Осасуны» верно заполнил протокол.
Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 29-м туре Ла Лиги. В первом тайме фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» Главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не отразил эти кричалки в своем протоколе.
«Реал» подал жалобу на судью в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.
По информации As, арбитру не грозит никакого наказания – он действовал согласно правилам. Кричалки с пожеланиями смерти в адрес игроков должен фиксировать не судья, а делегат матча – последний это сделал. Делегат также проинформировал об этом комитет по соревнованиям RFEF.
Отмечается, что судьи должны отражать в протоколах только те оскорбления и кричалки, которые носят расистский и гомофобный характер. В таких случаях у них есть право даже приостановить матч.
«Осасуна» заявила, что на матче с «Реалом» не было расистских кричалок: «Клуб и болельщики всегда будут на стороне любого футболиста, который подвергается оскорблениям»
Опять в тг группах дали команду идти и минусовать!
Они реально там кучкуются им говорят какие посты лайкать, комментировать, минусить!
Методички Кремля отдыхают!
Так и запишем, переход на личности, угрозы смерти, и ругательства над мамами/близкими игроков в протоколах судьями не отображаются, и могут использоваться без последствий, но если кто-то крикнул условные "Винисиус - чёрный" или "Петя - гей", то все тут же обязаны выразить свою обеспокоенность.
Ты ничего не понимаешь!!