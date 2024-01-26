Фергюсон – лучший тренер 1990-х по версии FourFourTwo. Кройфф – 2-й, Капелло – 3-й, Венгер – 6-й

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Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров 1990-х от FourFourTwo.

Шотландец, работавший в «Манчестер Юнайтед», занял первое место в списке из 32 специалистов.

Десятка лучших выглядит так:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

2. Йохан Кройфф («Барселона»).

3. Фабио Капелло («Милан», «Реал», «Рома»).

4. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона»).

5. Франц Беккенбауэр (сборная ФРГ, «Марсель», «Бавария»).

6. Арсен Венгер («Монако», «Нагоя Грампус», «Арсенал»).

7. Марчелло Липпи («Чезена», «Луккезе», «Аталанта», «Наполи», «Ювентус», «Интер»).

8. Оттмар Хитцфельд («Грассхоппер», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария»).

9. Карлос Альберто Паррейра (сборная ОАЭ, «Брагантино», сборная Бразилии, «Валенсия», «Фенербахче», «Сан-Паулу», «МетроСтарз», сборная Саудовской Аравии, «Флуминенсе»).

10. Эме Жаке («Монпелье», «Нанси», сборная Франции).

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51 комментарий
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какая чушь,Оттмар "Генерал" должен быть намного выше в этом рейтинге,шикарный тренер!
+20
-7
+13
Круифф тоже со скандалом ушёл из Барсы. Сакки феерил с Миланом больше в конце 80-х, но всё же...
+10
-1
+9
А где Арриго Сакки? Кайзер Франц должен быть выше,чем Капелло - имхо.
+8
-2
+6
Ответ Anton Rinzai
удивительно, что Венгер не 4-й.
Он в 90-е выиграл 1 чемпионат и 1 кубок. Тогда как Липпи, идущий следом, взял 4 чемпионата, кубок, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. При том, что сильнейшим чемпионатом был как раз итальянский. Так Венгер ещё высоко забрался или Липпи недооценили.
+6
0
+6
Уважаю Венгера, но выше Липпи и Хитцфельда?? За какие заслуги?)
+4
0
+4
Ответ Алексей Иваненко
какая чушь,Оттмар "Генерал" должен быть намного выше в этом рейтинге,шикарный тренер!
Согласен.
Хотелось бы посмотреть на рейтинг от VierVierZwei.
+3
0
+3
Ответ Артём Поддубный
Я конечно застал последний кусок работы Сэра Алекса Фергюсона ну может мне хоть кто-то объяснит в чём было его величие как тренера?
13 чемпионских титулов с клубом, который до этого не был чемпионом почти 30 лет. За годы своей работы Фергюсон неоднократно занимался омолаживанием МЮ, то есть по сути он несколько раз строил новую команду.
+5
-2
+3
удивительно, что Венгер не 4-й.
+4
-1
+3
Липпи должен быть на первом
+3
0
+3
А где Романцев?
+5
-2
+3
Оттмар Хитцфельд-лучший!
+5
-3
+2
Ответ Артём Поддубный
Я конечно застал последний кусок работы Сэра Алекса Фергюсона ну может мне хоть кто-то объяснит в чём было его величие как тренера?
мучающийся МЮ после ухода САФа вам ни о чем не говорит?)
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Саф лучший менеджер, с огромным отрывом. А лучший чисто тренер - Кройф
Рангник отец гегенпрессинга, новатор, получается как тренер он лучше условного Анчелотти?😂
+3
-2
+1
Ответ Артём Поддубный
Я конечно застал последний кусок работы Сэра Алекса Фергюсона ну может мне хоть кто-то объяснит в чём было его величие как тренера?
Как бы штук 15 чемпионств, 2 ЛЧ...
+4
-3
+1
Ответ BZB
Оттмар Хитцфельд-лучший!
миллион плюсов,"Генерал" - гений!!!
+3
-2
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Странное явление - никто никогда не видел тренерских тонкостей и изысков от Фергюсона в 90 и начале 00ых. Но все видели систематизированные ошибки судей в каждый раз когда МЮ нужна была победа. Админресурс МЮ на стыке веков, это возможности ПСЖ, Ман Сити, Реала вместе взятых, помноженное на два. Не зря считают что лучшим воспитанником Фергюсона Говарда Уебба. Так что Фергюсон как управленец темными делами, может быть лишь 1ым.
Это не рейтинг и даже не список это хайп. Согласен на счёт саф,да и уверен,что автор и сам не видел игры Фергюсона. Но и даже дело не в нем. Автор сам как и контингент перечислил практически всех,кого знал. Но многие великие просто тут не прописаны. Видимо он их не знает.
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Ответ Нико Росберг
мучающийся МЮ после ухода САФа вам ни о чем не говорит?)
Вот команду он оставил в плачевном состоянии. Да, МЮ был чемпионом при уходе, но все соки были выжаты из состава. Весь костяк были пенсионерами, может и САФ смог слепить новую команду, но это было очень тяжело сделать новому тренеру. Фергюсон явно понимал что глобальной перестройки не избежать и решил на лаврах уйти. Уход конечно состоялся классный, но команда была выжата.
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Ответ Артём Поддубный
Я конечно застал последний кусок работы Сэра Алекса Фергюсона ну может мне хоть кто-то объяснит в чём было его величие как тренера?
тяжело это понять когда тебе 16 лет
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Ответ Артём Поддубный
Я конечно застал последний кусок работы Сэра Алекса Фергюсона ну может мне хоть кто-то объяснит в чём было его величие как тренера?
МЮ не покупал супер звезд а продавал их. В один только Реал ушли Девид Бекхем, Роналду, Ван Нистелрой, Чичарито. При этом всегда были сильные и игра была классная. При Ферги играли игроки которые были мягко говоря посредственные и блистали. В честь тренера существует даже термин Ферги тайм! ( есть ли что то подобное про кого-нибудь другого тренера?). Характер был сильнейший. Никто из звезд не мог строить из себя что то( хотя сколько он был на играх, вызывал впечатление доброго классного дядьки)). Множество футболистов раскрывал и никаких склок от него не было. Просто один из величайших тренеров всех времен.
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Ответ PIT-BUL
плачь школьников про то что САФ побеждал благодаря судейкам 🤦 боже слов нет не матерных )))
Школьники не могли видеть игры того мю. Да и ты не видел.
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Ответ & Co1366
А где Арриго Сакки? Кайзер Франц должен быть выше,чем Капелло - имхо.
Шутишь? Наедь на кого нибудь другого. Капелло взял в 90е три Серии А подряд и 4 за 5 лет, а это тогда абсолютно сильнейшая лига мира. Разгромил Кройфа в финале ЛЧ. Потом ушёл в Реал и сразу сделал его чемпионом, создав за год великую команду, с которой Хайнкесс через год взял ЛЧ. А на рубеже веков принёс долножданный титул Роме. Так то Фабио мог и возглавить этот список.
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Ответ & Co1366
А где Арриго Сакки? Кайзер Франц должен быть выше,чем Капелло - имхо.
В 90-е Капелло был хорош, с "Миланом" уничтожил "Барселону" Кройфа в финале, выиграл титул с "Реалом", отработав лишь сезон и давал результат.
Извини, только Липпи и Капелло трижды подряд выводили свои клубы в финал ЛЧ.
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Ответ Инженер Управляющий
По каким параметрам?
Кройф тренер новатор, который изменил игру. САФ игру не менял, он просто очень качественно вел дела
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Ответ ta-tosha
Саф лучший менеджер, с огромным отрывом. А лучший чисто тренер - Кройф
По каким параметрам?
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Лобановский?
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А Траппатони тоже нету?
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Я сам 1992 года и по понятным обстоятельствам не могу всех оценить и сравнить, но думаю САФ лучший из тех кто дотянул до моего времени уж точно.
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А где Олег Иванович Романцев?
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Венгер должен быть 4-м
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Романцев в топ- 30 уж точно должен быть.
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