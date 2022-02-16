Италия выдала международный ордер на арест Робиньо. Экс-форвард «Реала» и «Милана» приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование

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Министерство юстиции Италии выдало международный ордер на арест бывшего нападающего «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо.

Это было сделано после того, как Верховный суд Италии подтвердил решение приговорить экс-футболиста к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование.

Министерство обратилось в Интерпол с просьбой ввести ордер в действие.

Робиньо и еще пять человек изнасиловали девушку из Албании в ночном клубе в Милане в 2013 году. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер она отмечала 23-летие.

В 2017 году бразилец был признан виновным в преступлении, в прошлом месяце приговор был утвержден Верховным судом Италии.

Робиньо известен по выступлениям за сборную Бразилии, «Сантос», «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Гуанчжоу», «Атлетико Минейро», «Сивасспор» и «Истанбул».

Робиньо называли новым Пеле. Теперь он приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование

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