Ачерби, вероятно, назвал Жуана Жезуса «ниггером» во время матча с «Наполи». Бразилец сказал, что защитник «Интера» извинился: «Он понял, что переборщил»
Франческо Ачерби оскорбил Жуана Жезуса на расовой почве.
«Интер» сыграл вничью с «Наполи» в 29-м туре Серии А (1:1).
Как пишет La Gazzetta dello Sport, на 59-й минуте защитник неаполитанцев Жезус обратился к судье Федерико Ла Пенне после стычки с Ачерби. По его губам прочитали такие слова: «Он [Ачерби] назвал меня ниггером. Это нехорошо». Арбитр подозвал футболиста «нерадзурри», они пообщались несколько секунд. Напряжение между игроками спало, матч продолжился.
Ла Пенна не услышал оскорбления со стороны Ачерби и не применил никаких мер к защитнику миланцев.
В послематчевом интервью Жезус сказал: «Ачерби, хороший парень, сказал несколько неприятных вещей. Он немного перегнул палку, но извинился, потому что понял, что переборщил. Это произошло на поле и останется там».
Есть вероятность, что прокурор Итальянской федерации футбола начнет расследования и выслушает обоих игроков. Если факт оскорбления подтвердится, Ачерби может грозить длительная дисквалификация.
— Nigger? Whom you called nigger?
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!