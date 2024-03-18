Ачерби, вероятно, назвал Жуана Жезуса «ниггером» во время матча с «Наполи». Бразилец сказал, что защитник «Интера» извинился: «Он понял, что переборщил»

Франческо Ачерби оскорбил Жуана Жезуса на расовой почве.

« » сыграл вничью с « » в 29-м туре Серии А (1:1).

Как пишет La Gazzetta dello Sport, на 59-й минуте защитник неаполитанцев обратился к судье после стычки с Ачерби. По его губам прочитали такие слова: «Он [Ачерби] назвал меня ниггером. Это нехорошо». Арбитр подозвал футболиста «нерадзурри», они пообщались несколько секунд. Напряжение между игроками спало, матч продолжился.

Ла Пенна не услышал оскорбления со стороны Ачерби и не применил никаких мер к защитнику миланцев.

В послематчевом интервью Жезус сказал: «Ачерби, хороший парень, сказал несколько неприятных вещей. Он немного перегнул палку, но извинился, потому что понял, что переборщил. Это произошло на поле и останется там».

Есть вероятность, что прокурор Итальянской федерации футбола начнет расследования и выслушает обоих игроков. Если факт оскорбления подтвердится, может грозить длительная дисквалификация.