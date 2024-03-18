Ачерби, вероятно, назвал Жуана Жезуса «ниггером» во время матча с «Наполи». Бразилец сказал, что защитник «Интера» извинился: «Он понял, что переборщил»

Теги Интер серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Федерико Ла Пенна Жуан Жезус дискриминация Футбол

Франческо Ачерби оскорбил Жуана Жезуса на расовой почве.

«Интер» сыграл вничью с «Наполи» в 29-м туре Серии А (1:1). 

Как пишет La Gazzetta dello Sport, на 59-й минуте защитник неаполитанцев Жезус обратился к судье Федерико Ла Пенне после стычки с Ачерби. По его губам прочитали такие слова: «Он [Ачерби] назвал меня ниггером. Это нехорошо». Арбитр подозвал футболиста «нерадзурри», они пообщались несколько секунд. Напряжение между игроками спало, матч продолжился. 

Ла Пенна не услышал оскорбления со стороны Ачерби и не применил никаких мер к защитнику миланцев. 

В послематчевом интервью Жезус сказал: «Ачерби, хороший парень, сказал несколько неприятных вещей. Он немного перегнул палку, но извинился, потому что понял, что переборщил. Это произошло на поле и останется там». 

Есть вероятность, что прокурор Итальянской федерации футбола начнет расследования и выслушает обоих игроков. Если факт оскорбления подтвердится, Ачерби может грозить длительная дисквалификация. 

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11 комментариев
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Ответ Виктор Победов
Адекватно. Зачем раздувать.
ничего. прокурор Итальянской федерации футбола раздует
+36
-1
+35
Адекватно. Зачем раздувать.
+28
0
+28
Ответ Никита Алексеев
Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм.(с)
да, но ты черный и ты урод, где тут расизм. (с)
+9
-3
+6
Даже самый ярый интернационалист в порыве гнева на человека скажет что-то вроде Ж-word, Ч-word и Н-word. Потому что это внешнее, это на поверхности.
+8
-3
+5
Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм.(с)
+10
-5
+5
Ответ Airin King
да, но ты черный и ты урод, где тут расизм. (с)
Прайм тайм цыган, я же не говорю ему цыган урод. (С)
+1
0
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не показывайте это Винисиусу
+2
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наверное вспомнил когда играл за Лацио, а Жезус за Рому)
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И хорошо, что спокойно решили. Ачерби переборщил, конечно. Правильно решили конфликт, молодцы.
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— Негр, go go.
— Nigger? Whom you called nigger?
— Зря ты его негром назвал.
— А он кто?
— Афроамериканец.
— А какая разница?
— Ниггер – это для них ругательство обидное.
— Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом Израиле евреи, в Африке негры!
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