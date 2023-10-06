Удоджи, Тонали, Берарди, Кьеза и Дзаньоло вызваны в сборную Италии на матчи с Англией и Мальтой

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Стал известен состав сборной Италии на матчи с Англией и Мальтой.

Впервые в сборную Италии вызван хавбек Дестини Удоджи.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Мойзе Кин («Ювентус»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

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7 комментариев

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John Gotti
Мойзе Кин 🤣🤣🤣
+2
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Vlados 86
Фраттези ещё травму не залечил, зачем его дёргать?
+1
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Алексей Игоревич
Гатти 🤦🏻‍♂️ да и Спинацолла поинтереснее Бираги сейчас будет

И жаль Калабрию, из-за универсализма Дармиана вызовут в сборную только после того, как Маттео закончит))
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Алексей Игоревич
Очень жаль, что Ретеги повреждение получил, в игре с Ромой просто уничтожал
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Человек1991
Топ состав у Италии , могут защитить титул Чемпиона Европы и побороться за Чемпионат Мира 2026.
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Виктор Лоншаков
ни одного с Милана игрока!!!
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