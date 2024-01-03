Лаутаро, Осимхен, Хвича, Дибала, Чалханоглу и Данило – в сборной Серии А-2023 от WhoScored

Теги Интер Рома Торино Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Монца Сассуоло Данило Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Пауло Дибала Доменико Берарди Федерико Димарко Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Алессандро Буонджорно Хвича Кварацхелия Микеле Ди Грегорио Футбол

Четыре игрока «Интера» включены в сборную Серии А за 2023 год по версии WhoScored.

Также в команду попали два футболиста «Наполи» и по одному из «Ювентуса», «Ромы», «Сассуоло», «Торино» и «Монцы».

В сборную вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.

Состав выглядит следующим образом:

- вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца», 7,01 балла);

защитники: Данило («Ювентус», 7,09), Франческо Ачерби («Интер», 7,02), Алессандро Буонджорно («Торино», 6,99), Федерико Димарко («Интер», 7,04);

полузащитники: Доменико Берарди («Сассуоло», 7,32), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,21), Пауло Дибала («Рома», 7,22), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,37);

нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,43), Виктор Осимхен («Наполи», 7,18).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хакан красиво конечно глоров билана деклассирует:))
+6
-4
+2
Ответ Антон Фалафель
Ого, у Лаутаро и Хвичи самые высокие оценки из всех.
самое интересное, что Хвича первые полгода 2023 играл ужасно.
+2
0
+2
Ого, у Лаутаро и Хвичи самые высокие оценки из всех.
+2
-1
+1
Леау даже тут промахнулся
+2
-1
+1
как я всегда и говорю, данило наш лучший защитник и третий лучший игрок после локи и кьезы
+2
-1
+1
Удивил пожалуй только вратарь, Ди Грегорио сколько не смотрел Монцу, ничего выдающегося.
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
Леау даже тут промахнулся
Заезжал как-то в Милан Ньянг. Ленивый пассажир. Вот Леау это второй Ньянг, даже физически одинаковые.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий