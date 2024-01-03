Лаутаро, Осимхен, Хвича, Дибала, Чалханоглу и Данило – в сборной Серии А-2023 от WhoScored

Четыре игрока « » включены в сборную Серии А за 2023 год по версии WhoScored.

Также в команду попали два футболиста «Наполи» и по одному из « », «Ромы», «Сассуоло», «Торино» и «Монцы».

В сборную вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.

Состав выглядит следующим образом:

- вратарь: («Монца», 7,01 балла);

– защитники: («Ювентус», 7,09), («Интер», 7,02), Алессандро Буонджорно («Торино», 6,99), Федерико Димарко («Интер», 7,04);

– полузащитники: Доменико Берарди («Сассуоло», 7,32), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,21), Пауло Дибала («Рома», 7,22), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,37);

– нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,43), Виктор Осимхен («Наполи», 7,18).

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