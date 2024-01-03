Лаутаро, Осимхен, Хвича, Дибала, Чалханоглу и Данило – в сборной Серии А-2023 от WhoScored
Четыре игрока «Интера» включены в сборную Серии А за 2023 год по версии WhoScored.
Также в команду попали два футболиста «Наполи» и по одному из «Ювентуса», «Ромы», «Сассуоло», «Торино» и «Монцы».
В сборную вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.
Состав выглядит следующим образом:
- вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца», 7,01 балла);
– защитники: Данило («Ювентус», 7,09), Франческо Ачерби («Интер», 7,02), Алессандро Буонджорно («Торино», 6,99), Федерико Димарко («Интер», 7,04);
– полузащитники: Доменико Берарди («Сассуоло», 7,32), Хакан Чалханоглу («Интер», 7,21), Пауло Дибала («Рома», 7,22), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,37);
– нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер», 7,43), Виктор Осимхен («Наполи», 7,18).
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