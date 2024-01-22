Симеоне получил две желтых за 6 минут в финале Суперкубка. Джованни удалили впервые за время его игры в Италии

Теги Интер серия А Италия дисквалификации Наполи Суперкубок Италии Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Джованни Симеоне Футбол

«Наполи» остался в меньшинстве в финале Суперкубка Италии.

Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку на 60-й минуте матча против «Интера» за фол на Франческо Ачерби. Первое предупреждение форвард неаполитанцев получил на 55-й минуте за нарушение правил на Хакане Чалханоглу.

Симеоне был удален с поля впервые за время выступлений в Италии. Это произошло в 280-м матче аргентинца за итальянские клубы во всех турнирах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

5 комментариев
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обе карточки тупые и заслуженные, отец хотя-бы удалялся красиво....
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Папа тобой гордится
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Кто ж так играет, дурень вообще.
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Сказочный Д🤣✌️
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Ответ tolstiy
обе карточки тупые и заслуженные, отец хотя-бы удалялся красиво....
Как раз отец будет играть против Интера в 1/8 ЛЧ. Думаю, там тоже будет жарко
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