Симеоне получил две желтых за 6 минут в финале Суперкубка. Джованни удалили впервые за время его игры в Италии

«Наполи» остался в меньшинстве в финале Суперкубка Италии.

получил вторую желтую карточку на 60-й минуте матча против « » за фол на . Первое предупреждение форвард неаполитанцев получил на 55-й минуте за нарушение правил на .

Симеоне был удален с поля впервые за время выступлений в Италии. Это произошло в 280-м матче аргентинца за итальянские клубы во всех турнирах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).