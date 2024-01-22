Симеоне получил две желтых за 6 минут в финале Суперкубка. Джованни удалили впервые за время его игры в Италии
«Наполи» остался в меньшинстве в финале Суперкубка Италии.
Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку на 60-й минуте матча против «Интера» за фол на Франческо Ачерби. Первое предупреждение форвард неаполитанцев получил на 55-й минуте за нарушение правил на Хакане Чалханоглу.
Симеоне был удален с поля впервые за время выступлений в Италии. Это произошло в 280-м матче аргентинца за итальянские клубы во всех турнирах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).