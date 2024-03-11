Дюков об отстранении России: «Санкционное давление только усиливается – и в экономике, и в спорте. Положительных изменений сейчас ждать вряд ли стоит, наверное»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Александр Дюков Политика Матч ТВ Футбол

Александр Дюков оценил перспективы возвращения России в международный футбол.

– Завершился конгресс УЕФА, генсек после него заявил, что участие в соревнованиях даже российских юношей невозможно. Как отреагировали?

– Этот комментарий касался включения наших юношеских команд в уже сформированные группы.

– Вы обсуждаете двойные стандарты относительно России и Израиля?

– Вы видите, что санкционное давление только усиливается. И в экономике, и в спорте. Поэтому, наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать каких‑то положительных изменений. Но все достаточно быстро меняется, поэтому через какое‑то время изменения возможны, – сказал президент РФС.

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
давление усиливается, кольцо врагов на границах России сжимается, сплотимся вокруг гавнокомандующего
+33
-4
+29
Мне так нравится когда сравнивают РФ и Израиль.

Ну давайте сравним то, что произошло 24.02.2022 и 07.10.2023

Прям проговорим вслух, кто на кого и как) Мы же взрослые
+25
-5
+20
Отрицательный рост тоже рост. В конце концов, можем играть матчи и турниры с Белоруссией или с Белоруссией. На худой конец, с Белоруссией, но это на крайний случай.
+18
-5
+13
Ответ Mancar Camoran
Отрицательный рост тоже рост. В конце концов, можем играть матчи и турниры с Белоруссией или с Белоруссией. На худой конец, с Белоруссией, но это на крайний случай.
На крайняк есть Беларусь!😐
+10
-2
+8
Так на пользу же , не?
+10
-3
+7
Ответ Mancar Camoran
Отрицательный рост тоже рост. В конце концов, можем играть матчи и турниры с Белоруссией или с Белоруссией. На худой конец, с Белоруссией, но это на крайний случай.
С БелАрусЬЮ еще можем сыграть, если повезет
+6
-2
+4
Ну почему Израилю можно, а нам нет?! Мы тоже хотим. Ну маааам
+4
-2
+2
Народ всё устраивает
+2
-1
+1
Да без наверное, точно не стоит
+1
0
+1
Все в России , кроме тупого Дюкова , это поняли ещё 2 года назад ... До этого жирафа доходить начало только сейчас...
+5
-4
+1
Ахахахаха
+1
0
+1
Ответ Александр Александров
давление усиливается, кольцо врагов на границах России сжимается, сплотимся вокруг гавнокомандующего
опечаточка по фрейду :D
+1
0
+1
Ответ Андрей Балабаев
Надежды юношей питают. А десятки других видов спорта тоже поэтому отстранены?
А в десятках других видах спорта руководители сплошь независимые от государства ребята?
+2
-1
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Как знать, если бы РПЛ не возглавлял поправительственный топ менеджер Газпрома, возможно бы санкции в отношении российского футбола были менее болезненными, на государственных чиновников и им приближенных санкции прежде всего вводят.... К примеру, трансфер Угальде в Спартак стал возможным только из-за того, что голландская сторона не нашла прямой связи Спартака с государственными структурами России...
Да вряд ли, им просто не хочется играть с русскими
+1
0
+1
Ответ Michael Scott
Ни о чем это. Это вообще из другой оперы.
Ну футбольные клубы, которыми владеет и управляет государство
0
0
0
Ответ three hundred bucks
А в десятках других видах спорта руководители сплошь независимые от государства ребята?
Ну был бы президентом рфс Карпин или Аленичев, мы бы играли? Откуда такие наивные люди берутся? Вон сколько крови на руках штатов и их шестëрок. Хоть раз отстранили?
0
0
0
Ответ Michael Scott
А в каких странах есть футбольные клубы, которыми владеет и управляет государство?
Я конкретно про Краснодар. Пустите хотя бы их в еврокубки. Были бы все частные, всë равно никто бы не играл
0
0
0
Ответ Pigmalion
переяславская рада Вроде да, активно поддерживают ЦАХАЛ
так вроде или да? пруфы есть активности, аналогичной той, что происходит в России?
0
0
0
Ответ Pigmalion
Ну футбольные клубы, которыми владеет и управляет государство
"Рейган – дурак!"
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Белоруссию, к примеру, только в футболе почему то не отстранили в отличие от других видов спорта, значит можно избежать санкций каким то образом ....
Если бы они на что-то претендовали (хотя бы на участие в финальных турнирах) их бы убрали. А так, ну играют без домашних матчей
0
0
0
Ответ Alex Armstrong
Надо говорить правду: отложенный эффект санкции начинает работать, различные фонды народного благосостояния, вернее все то, что от них оставалось после ареста на Западе, прожраны почти полностью. Плюс контроль за исполнением санкции усиливается в результате чего Китай и Индия отказываются заключать любые долгосрочные контракты, турецкие банки, которые помогали в обходе санкции, сейчас отзываются больше работать с российскими, а Либерия, под чьим флагом ходили российские танкеры, опять же в обход санкции, заявляет, что больше этого делать не будет. Итог : дефицит бюджета только за 2 месяца года более триллиона рублей( а эта сумма была заложена на год) Все это не говорит о том,что завтра здесь наступит Армагеддон , но деградация и обнищания будут только увеличиваться.
нищаем 20 год всё не обнищаем
0
0
0
Ответ three hundred bucks
так вроде или да? пруфы есть активности, аналогичной той, что происходит в России?
Вот Андрей Балабаев кадр, написал мне какой-то пуксреньк про сша и первым делом после этого "пользователь ограничил возможность ответов на его комментарии". Сразу видно, человек уверен в своих аргументах.
0
0
0
Ответ three hundred bucks
И в каких же других странах спортсмены и клубы прямо сейчас поддерживают боевые действия? У краснодара своя лига или они все-таки в рпл играют?
В штатах культ армии. Они еë поддерживают много раз каждый год на стадионах при любом конфликте. Но им можно. А дайтегрошевые, которые уже больше 10 лет с нацистским лозунгом бегают и в кумиры возвели подонков из сс. А, это же другое
0
0
0
Ответ ApXuMaHqPuT
На крайняк есть Беларусь!😐
Оставь, это на новый год.
0
0
0
Ответ Gleb
Мне так нравится когда сравнивают РФ и Израиль. Ну давайте сравним то, что произошло 24.02.2022 и 07.10.2023 Прям проговорим вслух, кто на кого и как) Мы же взрослые
израиль до атаки хамас для собственной безопасности оккупировал территории трёх соседних стран и ничего нормально.
+2
-2
0
Ответ Игорь Ерин
Все в России , кроме тупого Дюкова , это поняли ещё 2 года назад ... До этого жирафа доходить начало только сейчас...
Он хотя бы говорит как есть, а не плетёт сказки, что санкции идут нам на пользу
0
0
0
Ответ Alex Armstrong
Надо говорить правду: отложенный эффект санкции начинает работать, различные фонды народного благосостояния, вернее все то, что от них оставалось после ареста на Западе, прожраны почти полностью. Плюс контроль за исполнением санкции усиливается в результате чего Китай и Индия отказываются заключать любые долгосрочные контракты, турецкие банки, которые помогали в обходе санкции, сейчас отзываются больше работать с российскими, а Либерия, под чьим флагом ходили российские танкеры, опять же в обход санкции, заявляет, что больше этого делать не будет. Итог : дефицит бюджета только за 2 месяца года более триллиона рублей( а эта сумма была заложена на год) Все это не говорит о том,что завтра здесь наступит Армагеддон , но деградация и обнищания будут только увеличиваться.
экономика России разорвана в клочья (с) Абама 2014 год
+1
-1
0
Ответ three hundred bucks
А что на Украине случилось не напомнишь? В Израиле прям на матчах вывешивают атрибутику ЦАХАЛА и митинги со спортсменами на стадионах собирают?
переяславская рада
Вроде да, активно поддерживают ЦАХАЛ
0
0
0
Ответ Pigmalion
ПСЖ, Ньюкасл
Ни о чем это. Это вообще из другой оперы.
0
0
0
Ответ Michael Scott
И что это за клубы?
ПСЖ, Ньюкасл
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий