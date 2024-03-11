Дюков об отстранении России: «Санкционное давление только усиливается – и в экономике, и в спорте. Положительных изменений сейчас ждать вряд ли стоит, наверное»

Александр Дюков оценил перспективы возвращения России в международный футбол.

– Завершился конгресс , генсек после него заявил, что участие в соревнованиях даже российских юношей невозможно. Как отреагировали?

– Этот комментарий касался включения наших юношеских команд в уже сформированные группы.

– Вы обсуждаете двойные стандарты относительно России и Израиля?

– Вы видите, что санкционное давление только усиливается. И в экономике, и в спорте. Поэтому, наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать каких‑то положительных изменений. Но все достаточно быстро меняется, поэтому через какое‑то время изменения возможны, – сказал президент .