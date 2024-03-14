Игроки сборной России проголосуют на президентских выборах на базе в Новогорске: «Сейчас также есть электронное голосование – кто-то выберет его, вероятно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Политика Футбол

Игроки сборной России смогут проголосовать на выборах на базе в Новогорске.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В это время игроки сборной будут готовиться к матчам с командами Сербии и Парагвая в Новогорске.

– Сборная России будет закрыта на базе в Новогорске. У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ?

– Да, конечно.

– В 2018 году в Новогорске был отдельный пункт голосования для различных спортсменов. Может быть, сейчас футболисты так же будут голосовать?

– Возможно. Сейчас также предусмотрена возможность электронного голосования, кто-то, вероятно, выберет этот вариант, – сказал Дюков.

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34 комментария
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Отдаю голос за 15 следующих лет без чемпионатов мира и олимпиад . Спасибо родненький !!!
+19
-4
+15
По расписанию дня, футболисты сделают это в 12 часов дня. Добавил Дюков
+14
-1
+13
Поиграли в Европе и хватит
+7
-2
+5
Если придут в 12 часов дня, обвините в экстремизме?
+3
0
+3
Для чего весь этот цирк?
+4
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А есть смысл?
+1
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+1
Дети со спортса посветят фонариками во дворе и пошевелят большим пальцем ноги в ботинке.
+1
0
+1
Ответ Alexander Prokofyev
Поиграли в Европе и хватит
это же не российское решение
+1
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Ответ Евгений Михайлов
Надеюсь, что ЗА Даванкова.
Жириновского
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Ответ mootoo
кто спец, поясните - есть какие-то оппозиционные кандидаты, которые не про "платить и каяться"?
Даванков
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Ответ Konstantin Safin
По расписанию дня, футболисты сделают это в 12 часов дня. Добавил Дюков
Тогда у нас будет сборная иноагентов.
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Ответ Konstantin Safin
По расписанию дня, футболисты сделают это в 12 часов дня. Добавил Дюков
А зачем нужно делать это именно в 12 часов дня? Ведь кровавый режим ещё в прошлый раз рухнул, когда вы против него по команде фонариками светили.
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Ответ Konstantin Safin
По расписанию дня, футболисты сделают это в 12 часов дня. Добавил Дюков
ладно хоть не в 4 утра московского времени
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Ответ Konstantin Safin
По расписанию дня, футболисты сделают это в 12 часов дня. Добавил Дюков
8:00 - подъем
8:30 - завтрак
9:00 - утренняя тренировка
11:30 - свободнае время
12:00 - голосование на выборах
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Ответ Nikolay Kavcic
Зато склонится перед Китаем и Ираном, благое дело)
а кто перед неми склонился и как?
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Ответ Nikolay Kavcic
Зато склонится перед Китаем и Ираном, благое дело)
Каким образом Россия склоняется перед ними ? Взаимовыгодное сотрудничество - это что, называется "склоняться" ?
Вот ты пришел в магазин, купил чипсы, подходишь к кассирше. Ты ей деньги, а она тебе чипсы. Получается, по этой логике, ты тоже склоняешься перед продавщицей ? ) Ну смех же ))
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Ответ Заяцволк
Ну а что предлагаешь ? Склониться перед Европой - принять их условия, отказавшись от своих ? ) Это странное явление у нашей непреклонной оппозиции. Они всегда тычут пальцем в Губерниева, Газзаева и т.п., когда те якобы склоняются перед властью, отказавшись от своего мнения. Но при этом на государственном уровне предлагают как раз склониться перед Европой, отказавшись от своих идей. Это как же так ? Неужели двуличие ? Да ну, вряд ли, показалось )
у великой омереки сильная экономика и они могут всех нагибать поэому это богоугодно
у немытой россиюшки экономика слабая поэтому она не должна ничего решать а должна оставаться страной бензоколонкой без прав и мнения
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
При его возможностях, можно и 30 протянуть. Вон Познеру 90, и помирать не собирается. А он даже не миллиардер
Познер то здесь причем
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Ответ Arthurino
Думаешь 15 протянет? Столько лет редактировать учебники по истории… бедные дети
При его возможностях, и ритме жизни, поплавал в басике - попил кефир, можно и 30 протянуть. Вон Познеру 90, и помирать не собирается. А он даже не миллиардер
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Ответ Отличник Ослов
Отдаю голос за 15 следующих лет без чемпионатов мира и олимпиад . Спасибо родненький !!!
Ну а что предлагаешь ? Склониться перед Европой - принять их условия, отказавшись от своих ? )
Это странное явление у нашей непреклонной оппозиции. Они всегда тычут пальцем в Губерниева, Газзаева и т.п., когда те якобы склоняются перед властью, отказавшись от своего мнения. Но при этом на государственном уровне предлагают как раз склониться перед Европой, отказавшись от своих идей. Это как же так ? Неужели двуличие ? Да ну, вряд ли, показалось )
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Сейчас в комментах будут ныть, что игроки сборной могут голосовать. О боже мой, какой ужас)
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Держите в курсе
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Пошли агитации🤡как вы заехали уже
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кто спец, поясните - есть какие-то оппозиционные кандидаты, которые не про "платить и каяться"?
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Как же отрадно за нашу сборную. Такие сплочённые, лодку не раскачивают.
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