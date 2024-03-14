Игроки сборной России проголосуют на президентских выборах на базе в Новогорске: «Сейчас также есть электронное голосование – кто-то выберет его, вероятно»
Игроки сборной России смогут проголосовать на выборах на базе в Новогорске.
Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В это время игроки сборной будут готовиться к матчам с командами Сербии и Парагвая в Новогорске.
– Сборная России будет закрыта на базе в Новогорске. У футболистов будет возможность проголосовать на выборах президента РФ?
– Да, конечно.
– В 2018 году в Новогорске был отдельный пункт голосования для различных спортсменов. Может быть, сейчас футболисты так же будут голосовать?
– Возможно. Сейчас также предусмотрена возможность электронного голосования, кто-то, вероятно, выберет этот вариант, – сказал Дюков.
8:30 - завтрак
9:00 - утренняя тренировка
11:30 - свободнае время
12:00 - голосование на выборах
Вот ты пришел в магазин, купил чипсы, подходишь к кассирше. Ты ей деньги, а она тебе чипсы. Получается, по этой логике, ты тоже склоняешься перед продавщицей ? ) Ну смех же ))
у немытой россиюшки экономика слабая поэтому она не должна ничего решать а должна оставаться страной бензоколонкой без прав и мнения
Это странное явление у нашей непреклонной оппозиции. Они всегда тычут пальцем в Губерниева, Газзаева и т.п., когда те якобы склоняются перед властью, отказавшись от своего мнения. Но при этом на государственном уровне предлагают как раз склониться перед Европой, отказавшись от своих идей. Это как же так ? Неужели двуличие ? Да ну, вряд ли, показалось )