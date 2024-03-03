«Реал» после «Валенсии»: «Беспрецедентное решение судьи не позволило победить». Марсело ответил: «Всегда одно и то же против нас»
Марсело высказался по итогам матча между «Реалом» и «Валенсией» (2:2).
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
После матча в официальном инстаграме «Мадрида» появился пост с текстом: «Беспрецедентное решение арбитра не позволило «Реалу» победить на «Месталье».
В комментариях Марсело, который выступал за «Реал» с 2007-го по 2022-й, а сейчас играет за «Флуминенсе», написал: «Всегда одно и то же против нас». На момент публикации новости под этим комментарием более 47 тысяч лайков.
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НО ВСЕ СУДЬИ КУПЛЕНЫ ПЕРЕСОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
прям как с Эвребе история??
или как с симуляцией Дани ,"насилньика" Алвеса при удалении Пепе в 1/2 ЛЧ???
или история как Барса купила 5 трофеев у Негрейры???
Так будут пр3фы как в пользу Реала аналогичные нарушения в ЛЧ допускали??? И чтобы реал при этом взял этот ЛЧ???
Мы не зовем дважды (с)
Мы не переобуваемся (с)
Ему ли не знать.
Впереди матч с Бильбао.
Хави и Лапорта еще будут Переса вспоминать 😁