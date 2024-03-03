«Реал» после «Валенсии»: «Беспрецедентное решение судьи не позволило победить». Марсело ответил: «Всегда одно и то же против нас»

Марсело высказался по итогам матча между «Реалом» и «Валенсией» (2:2).

На 99-й минуте матча 27-го тура судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

После матча в официальном инстаграме « » появился пост с текстом: «Беспрецедентное решение арбитра не позволило «Реалу» победить на «Месталье».

В комментариях , который выступал за «Реал» с 2007-го по 2022-й, а сейчас играет за «Флуминенсе», написал: «Всегда одно и то же против нас». На момент публикации новости под этим комментарием более 47 тысяч лайков.

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