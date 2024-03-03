«Реал» после «Валенсии»: «Беспрецедентное решение судьи не позволило победить». Марсело ответил: «Всегда одно и то же против нас»

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Марсело Хесус Хиль Мансано соцсети Футбол

Марсело высказался по итогам матча между «Реалом» и «Валенсией» (2:2).

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

После матча в официальном инстаграме «Мадрида» появился пост с текстом: «Беспрецедентное решение арбитра не позволило «Реалу» победить на «Месталье».

В комментариях Марсело, который выступал за «Реал» с 2007-го по 2022-й, а сейчас играет за «Флуминенсе», написал: «Всегда одно и то же против нас». На момент публикации новости под этим комментарием более 47 тысяч лайков.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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27 комментариев
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Хесус Хиль Мансано судил 4 встречи между «Реалом» и «Валенсией» в Ла Лиге и только 1 раз «Мадрид» одержал победу.
В ворота «Королевского клуба» было назначено 3 пенальти, и все в одном матче.
НО ВСЕ СУДЬИ КУПЛЕНЫ ПЕРЕСОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
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Ответ Мертвый
Ой да ладно , сколько раз судьи реал тащили , столько позорных матчей было со скандалами что в ла лиге что в ЛЧ , один раз ошиблись и все начали всей маршруткой ныть....
и сколько же???
прям как с Эвребе история??
или как с симуляцией Дани ,"насилньика" Алвеса при удалении Пепе в 1/2 ЛЧ???
или история как Барса купила 5 трофеев у Негрейры???
Так будут пр3фы как в пользу Реала аналогичные нарушения в ЛЧ допускали??? И чтобы реал при этом взял этот ЛЧ???
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Ответ rigobersong
Судья дает финальный свисток, игра окончена:)) Игроки Валенсии стоят, Африканцы не зная правил игры дальше пинают мяч и пляшут на потеху Валенсийской публики:)) Может все-таки для таких индивидов которые приехали из племени перед сезоном надо правила игры объяснять?:))
ты чего куришь то? а с остальными не делишься
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Реал просто остался после игры и показал голы, не вошедшие в матч.
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Мы не ноем (с)

Мы не зовем дважды (с)

Мы не переобуваемся (с)
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Марсело - один из легенд 21-ого века в истории Реала.
Ему ли не знать.
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Зря фанаты Барсы радуются ничье Реала.
Впереди матч с Бильбао.

Хави и Лапорта еще будут Переса вспоминать 😁
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Достали уже эти бедные и пушистые. Никогда за них результативных ошибок не делают. Против всех делают ошибки. И Реал явно не в аутсайдерах тут. Да и ошибки я тут не вижу. Судья свистнул - игра закончена. Если что, я и против нытья Барсы и других клубов. Есть ВАР, существенно в принципе уменьшилось количество ошибок судей из-за этого. По крайней мере, пары голов Реала бы точно в финале ЛЧ бы не было.
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Привыкли что тащат судьи а тут не дали левый гол теперь плачат))
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Да что оправдываться перед этими клоунами. Весь здравомыслящий мир знает, что беспредел на карается только в сторону ДНК-клуба, вечный насос судьям поощряется что в Испании, что в Европе только у ФК Зелье
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Ригоберка так и будет писать и удалять комменты, пока не выйдет в плюс 😆
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Марсело - один из легенд 21-ого века в истории Реала. Ему ли не знать.
Ему то не знать как убивали Ювентус и Баварию в ЛЧ)
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Ответ JENNINGS
Хесус Хиль Мансано судил 4 встречи между «Реалом» и «Валенсией» в Ла Лиге и только 1 раз «Мадрид» одержал победу. В ворота «Королевского клуба» было назначено 3 пенальти, и все в одном матче. НО ВСЕ СУДЬИ КУПЛЕНЫ ПЕРЕСОМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
Не забудь рассказать как мансано со стадиона рояльки выходил с подарочными пакетами клуба))
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Ответ gPk
Не забудь рассказать как мансано со стадиона рояльки выходил с подарочными пакетами клуба))
Доказательства в студию?!
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Ответ Мертвый
Если анализировать все судейские ошибки в пользу реала в ла лиге , то смело можно отправить клуб в сегунде.Про ЛЧ я вообще промолчу столько позорных матчей со скандалами что можно просто расформировать этот клуб. Один раз раз ошиблись ничего, постоянно же ошибаются на вашу пользу никто не ноет другие клубы Ла лиге ибо их никто не слушает...
Так тут ошибки не было, тут был финальный свисток, то что мадридское племя из Африки правил игры в футбол не знает, это не проблема арбитра:))
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