Винисиус о 2:2 с «Валенсией»: «Реал» не победил, потому что нам не позволили. Нужно сохранять твердость»

Винисиус Жуниор заявил, что «Реалу» не позволили победить в матче с «Валенсией».

На 99-й минуте матча 27-го тура судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

«Мы смогли сравнять, но не смогли победить, потому что нам не позволили это сделать. Нужно сохранять твердость. Нужно, чтобы фанаты были с нами», – сказал вингер « ».

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