Винисиус о 2:2 с «Валенсией»: «Реал» не победил, потому что нам не позволили. Нужно сохранять твердость»
Винисиус Жуниор заявил, что «Реалу» не позволили победить в матче с «Валенсией».
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
«Мы смогли сравнять, но не смогли победить, потому что нам не позволили это сделать. Нужно сохранять твердость. Нужно, чтобы фанаты были с нами», – сказал вингер «Реала».
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно
https://pbs.twimg.com/media/GHsu1RGXoAAkwo5?format=jpg&name=large
Где уже подразумевается соперничество.
и тут ... вдруг ... кто-то ... посмел свистнуть не в ту сторону !!!
ужасть ! сродни поцелую с их дамами непонятного гендерного рода
Женя, тебя уже столько раз ловили на переводе стрелок и поливании всех подряд на ровном месте (особенно после побед или проигрышей твоего любимого клуба - эмоциональный занос и маска слетает), что не стоит пытаться занять место андрюши коразона и строить из себя белоснежного пушистика🤓
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не нужно говорить о религии
я на личность и религию не перехожу
я говорю о футболе
а вы показываете свою неприязнь
посмотри видео и скажи в каком моменте я вру
Там с любого повтора нормального было видно, что защитник ближе, чем Вини
Но барсофаны ищут подвохи, чтоб дальше верить в свою линию "Мадриду помогают")) зато фол Ямаля не видели при левом голе и вообще с веток пропали, пхахах
https://www.youtube.com/watch?v=7GhMIhgumEk
Ибрагим не позорь братьев мусульман своим враньем!:))