Винисиус о 2:2 с «Валенсией»: «Реал» не победил, потому что нам не позволили. Нужно сохранять твердость»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор заявил, что «Реалу» не позволили победить в матче с «Валенсией».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

«Мы смогли сравнять, но не смогли победить, потому что нам не позволили это сделать. Нужно сохранять твердость. Нужно, чтобы фанаты были с нами», – сказал вингер «Реала».

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не позволили им победить..Зато пририсовать линию офсайда удачную смогли.. :D
https://pbs.twimg.com/media/GHsu1RGXoAAkwo5?format=jpg&name=large
+37
-21
+16
Не победили, потому что судьи и соперники расисты
+19
-7
+12
Надо было добавлять 25 минут, вы видели сколько там остановок было и вар смотрели минут 10, я проверил 🤣
+16
-12
+4
Ответ JENNINGS
Я очень хочу, чтобы сегодня «Барса» забила бы отменённый гол в момент финального свистка, пойду за спасательным кругом схожу, дабы не утонуть завтра в ваших слезах, слезах Лапорты, Хави и Ко
А зачем ты желаешь то, что случалось с Барсой не раз? Кстати, что-то такие «пожелания» не вписываются в твою стратегию «добренького» и псевдовежливого болельщика. Неужели на эмоциях опять лицемерие полезло? Да что ж ты будешь делать, очередной слёт маски🤓
+7
-3
+4
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Тем временем на соседней ветке, Марсело: Всегда одно и то же против нас 🤣
+10
-6
+4
Ответ Barboza111
Вот был бы счет 4:2 , а не 2:2 ничего бы не было )) в первую очередь сами виноваты , что будучи топ клубом, до 98 минуты тянут
Так-то Реал не в МЛС каком-нибудь играет, а в одной из топ-лиг.
Где уже подразумевается соперничество.
+5
-3
+2
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
И тв, поливающее каждую следующую судейскую бригаду на матч, вообще не наше. И вокруг одни расисты! Доколе🎅🏿
+7
-5
+2
Ответ JENNINGS
Я очень хочу, чтобы сегодня «Барса» забила бы отменённый гол в момент финального свистка, пойду за спасательным кругом схожу, дабы не утонуть завтра в ваших слезах, слезах Лапорты, Хави и Ко
Мы в этом сезоне привыкли, что у нас победные голы воруют, Сото Градо не даст соврать 🤣 Так что нам не впервой такое будет
+8
-6
+2
Ответ JENNINGS
Я очень хочу, чтобы сегодня «Барса» забила бы отменённый гол в момент финального свистка, пойду за спасательным кругом схожу, дабы не утонуть завтра в ваших слезах, слезах Лапорты, Хави и Ко
Если бы Реал судили, как Барсу, сливочные сейчас бы за выживание боролись. И вы ещё чем то недовольны))
+6
-4
+2
в каждом матче скандалы в пользу сливочных.
и тут ... вдруг ... кто-то ... посмел свистнуть не в ту сторону !!!
ужасть ! сродни поцелую с их дамами непонятного гендерного рода
+3
-1
+2
Ведет себя этот персонаж отвратительно, за что и получает.
+2
0
+2
Судья не помог
+1
0
+1
Ответ Роман
Так-то Реал не в МЛС каком-нибудь играет, а в одной из топ-лиг. Где уже подразумевается соперничество.
Ну если у тебя цель выигрывать эту топ лигу , надо доминировать и решать вопросы за долго до окончания основного времени )) это относится Ко всем . И к Реалу , и к Барсе, к Сити , к ливеру , к баварии
+1
0
+1
Ответ Raindrop Drop Top
Надо было добавлять 25 минут, вы видели сколько там остановок было и вар смотрели минут 10, я проверил 🤣
😂😂
+2
-1
+1
Ответ ibragimmutaev1997@gmail.com
у вас постоянно двойные стандарты не назначеные 2 100% пенальти это разве враньё
У меня только факты и сухие цифры со скринами и видео:) А у тебя вранье, стыдно за тебя:)
0
0
0
Ответ Игорь Климов
А пенальти 100% почему отменили в ворота Реала в этом матче?!
патаму чта ... гладиолус :)
0
0
0
Ответ JENNINGS
Если Перес покупает судей, как утверждают тут некоторые, интересно, сколько тогда стоят Бенгоэчеа, Эрнандес Эрнандес и Хиль Мансано, что они убивают «Мадрид», когда очки «Реалу» нужнее всего?!
Плак-плак
0
0
0
Ответ JENNINGS
Как человек относится ко мне и к моему клубу - так и я буду относиться зеркально. Если вы изначально (не ты конкретно, а вообще) не цените к себе нормальное отношение, а сразу позволяете такое поведение, ну уж извините В вашем стане есть хорошие ребята, у меня много друзей в жизни болеют за «Барсу», но в интернете скиллы агрессии же возрастают у некоторых)
А, то есть скиллы агрессии возрастают и ты только отвечаешь, ну-ну)
Женя, тебя уже столько раз ловили на переводе стрелок и поливании всех подряд на ровном месте (особенно после побед или проигрышей твоего любимого клуба - эмоциональный занос и маска слетает), что не стоит пытаться занять место андрюши коразона и строить из себя белоснежного пушистика🤓
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Вот именно. Судья допустил величайшую ошибку в истории футбола. Такого ещё не было.
Лицо к осмотру:)

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/a/0e/228f746c64737afc6a3b89db81c4c.jpeg
+5
-5
0
Ответ rigobersong
Лицо к осмотру:) https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/a/0e/228f746c64737afc6a3b89db81c4c.jpeg
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Слив принят:)) У тебя процессор перегружается, когда тебе правду говорят и факты показывают:))
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Я и не думал, что у них в религии такое возможно, обычно мусульмане честные и порядочные люди, для которых обман человека это грех:)
https://yandex.ru/video/touch/preview/16259050675638448554?parent-reqid=1709462922903796-12033305332140425696-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-233-BAL&source=tabbar&text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8
не нужно говорить о религии
я на личность и религию не перехожу
я говорю о футболе
а вы показываете свою неприязнь
посмотри видео и скажи в каком моменте я вру
0
0
0
Ответ gPk
Не позволили им победить..Зато пририсовать линию офсайда удачную смогли.. :D https://pbs.twimg.com/media/GHsu1RGXoAAkwo5?format=jpg&name=large
Это получается линию по задней ноге, а не по плечу Винисуса рисовали?)
0
0
0
Ответ King_X
Вы редактор спортс? Тож моменты по отдельным выгодным картинкам ловите?)) Там с любого повтора нормального было видно, что защитник ближе, чем Вини Но барсофаны ищут подвохи, чтоб дальше верить в свою линию "Мадриду помогают")) зато фол Ямаля не видели при левом голе и вообще с веток пропали, пхахах
Клятые барсафаны рисуют линии....
0
0
0
Ответ gPk
Не позволили им победить..Зато пририсовать линию офсайда удачную смогли.. :D https://pbs.twimg.com/media/GHsu1RGXoAAkwo5?format=jpg&name=large
Вы редактор спортс? Тож моменты по отдельным выгодным картинкам ловите?))

Там с любого повтора нормального было видно, что защитник ближе, чем Вини

Но барсофаны ищут подвохи, чтоб дальше верить в свою линию "Мадриду помогают")) зато фол Ямаля не видели при левом голе и вообще с веток пропали, пхахах
0
0
0
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Это было до ВАР получается?
0
0
0
Ответ Number_2
Стрелочник!
Я и не думал, что у них в религии такое возможно, обычно мусульмане честные и порядочные люди, для которых обман человека это грех:)
+2
-2
0
Ответ ibragimmutaev1997@gmail.com
иди пересмотри барса челси там в одном матче больше ошибок чем в пользу реала в 21 веке еще барса псж можешь посмотреть
Стрелочник!
+3
-3
0
Ответ ibragimmutaev1997@gmail.com
иди пересмотри барса челси там в одном матче больше ошибок чем в пользу реала в 21 веке еще барса псж можешь посмотреть
В том матче была одна ошибка, и это удаления Абидаля:)

https://www.youtube.com/watch?v=7GhMIhgumEk

Ибрагим не позорь братьев мусульман своим враньем!:))
+3
-3
0
Ответ gPk
Не позволили им победить..Зато пририсовать линию офсайда удачную смогли.. :D https://pbs.twimg.com/media/GHsu1RGXoAAkwo5?format=jpg&name=large
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий