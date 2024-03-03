В CTA считают, что Мансано ошибся перед голом «Реала» на 99-й. До этого эпизода его судейство в матче с «Валенсией» оценивали как выдающееся

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Футбол

В CTA с непониманием отнеслись к решению судьи в матче «Реала» с «Валенсией».

На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

До этого эпизода в техническом комитете судей (CTA) оценивали судейство Мансано в этом матче как выдающееся, пишет Marca.

Комитет считает, что в моменте на 99-й минуте арбитр допустил целый ряд ошибок: не дал свисток при первой возможности это сделать, позволил продолжить игру, вновь не дал свисток и дал свисток уже после навеса.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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87 комментариев
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1. Арбитр тянется давать свисток
2. Арбитр опускает свисток.
3. Арбитр видит, что «Мадрид» собирается делать навес, и свистит об окончании матча.
4. Через секунду – гол.
Любому человеку, даже неразбирающемуся в футболе, будет понятно, что в данном случае атака должна быть завершена, и гол должен был быть зачитан!
ПОЗОР!
+157
-49
+108
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Кто бы говорил))) Офсайд Это’о в финале ЛЧ, левые удаления Ван Перси и Пепе люди видели из космоса, про матч с «Челси» в 2009 и «ПСЖ» 2017 я вообще промолчу)
+133
-29
+104
Выдающееся по своей некомпетентности?
+41
-7
+34
Больше всего дизморалит факт, что после финального свистка все решения судьи по ходу матча, какими бы абсурдными и порой идиотскими они ни были, практически необратимы. Ничего уже с этим не поделаешь, результат матча остался на табло. Сколько несправедливых решений так было "заиграно". Конечно, имело бы смысл как-нибудь продумать процедуру какого-то восстановления справедливости. Понятно, что это очень сложно, но вариант "ну что поделаешь - судья ошибся, все свободны, увидимся через неделю" ужасен, если честно.
+33
-7
+26
Ответ JENNINGS
Кто бы говорил))) Офсайд Это’о в финале ЛЧ, левые удаления Ван Перси и Пепе люди видели из космоса, про матч с «Челси» в 2009 и «ПСЖ» 2017 я вообще промолчу)
да, про ван перси тут даже и не упоминают. у барсофанов это называется - вынести арсенал в одну калитку и вынести ВСЕХ в той лч. по факту, полчаса оставалось, и проходил арсенал. виктор роке у них на жк не наиграл, а ван перси в плей офф лч за удар после свистка - это норм. жалкие лицемеры
+29
-4
+25
Ответ gPk
Комментарий скрыт
А что ты не вспоминаешь офсайд левандовского, благодаря которому бавария вообще дотянула до дополнительного времени?
Или пенальти за игруиплечом Карвахаля?
+20
-2
+18
Ответ гилберт
А вот тут полиграф бы пригодился. Как говорится меня терзают смутные сомнения...
Полиграф не является доказательством чего бы то ни было, уже давно это обосновано. Человек, который ничего плохого не делал, может так разволноваться во время прохождения теста, что будет выглядеть, как будто он врёт, как дышит. И наоборот, лжец может быть настолько спокоен и уравновешен, что обманет любое устройство.
+17
-2
+15
При таком судействе осталось недолго до введения чистого времени с автоматическим контролем, чтобы судья на секундомер не нажимал, а компьютер от свистка до свистка.

Уйдут и такие моменты, и долгие замены, и празднования гола по 5 минут, и много чего ещё.
+14
0
+14
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Карвахаль в подкате выбил мяч или ты не заметил?
+13
-1
+12
СКИ (союз клоунов Испании) оценил судейство Мансано как выдающееся
+8
-2
+6
Ответ Александр Филонов
То есть справедливый результат - всё таки ничья, так как свистнуть Мансано должен был ещё до самого навеса. Так что Реалу придётся смириться с этим и продолжать пилить контент на клубном ТВ.
какой справедливый??
Судьям потребовалось 2 минуты и 13 секунд в добавленное время, чтобы отменить пенальти «Валенсии».
Но компенсировали они только 1 минуту и 39 секунд. Свистнул на пол минуты раньше, и это я ещё не учитывал микро задержки по 15 секунд
+4
0
+4
Интересная магия чисел. Все помнят гол Рамоса на 92:48, приведший к долгожданной десиме.

А тут гол не случился из-за свистка на 98:42, который потенциально (посмотрим, как сложится) может стоить чемпионства в Ла Лиге. Тренер тот же)
+8
-4
+4
В Ливерпуле считают, что Кариус ошибся во время голов Бензема и Бейла. До этого его выступление оценивали как выдающееся
+4
0
+4
Ответ Александр Филонов
То есть справедливый результат - всё таки ничья, так как свистнуть Мансано должен был ещё до самого навеса. Так что Реалу придётся смириться с этим и продолжать пилить контент на клубном ТВ.
а добавить 7 минут справедливо
когда окаживали помощь больше 5 минут
и были сделаны все 10 замен
плюс празнование гола
+3
0
+3
Ответ Мертвый
Все адекватные люди на земле поддерживают судью. Время вышло, причём с запасом. Свистеть он начал в безобидной ситуации. Более того, он не обязан ждать, пока закончится атака или пока мяч выйдет за пределы поля или пока мяч перейдёт к сопернику - это может продолжаться много незаконных минут!
"Время вышло, причём с запасом" какое время? ты хоть правила футбола знаешь, как время добавляют?
+2
0
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А вот тут полиграф бы пригодился. Как говорится меня терзают смутные сомнения...
+9
-7
+2
А вот Беллинхэма удалили после завершения матча? Так можно?
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В каталонии и сейчас считают это судейство Выдающимся)
+4
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+2
Ну так накажите этого ручного каталонца и отмените левую красную Беллингема)
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Ответ belikovda.90
Только что включил на ОККО запись. Подкат Карвахаля был уже после свистка судьи. И Карвахаль выбил мяч на угловой. Судь принял решение в пользу Реала. Всё по честноку
Какие вы все таки не прошибаемые. Какая разница после свистка или до свистка - Карвахаль достал мяч это факт.
+1
0
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Самое тупое, что он влепил красную Беллингему за "факинг гол". Ты явно ошибся в напряжённой игре. Попытайся успокоить игроков, погасить нервы. Этот экземпляр не находит ничего лучше, чем влепить красную главной звезде, гол которой отменили на 99-ой минуте. Естественно он будет взбудоражен
+3
-2
+1
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Челси Барса самый позорный матч в истории футбола ,если человек не дебил ,то согласится с этим .
+2
-1
+1
а пенальти который отменил вар тоже было выдающимся
как можно говорить что он отсудил выдающися до этого момента если он весь матч тупил
+1
0
+1
Такое впечатление, что на 95-й минуте игры ему пришла смс-ка о поступлении на счёт последнего платежа от Негρейρы🤬
+6
-5
+1
Видится одно - у судьи мусорный бак вместо сердца
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
1. Арбитр тянется давать свисток 2. Арбитр опускает свисток. 3. Арбитр видит, что «Мадрид» собирается делать навес, и свистит об окончании матча. 4. Через секунду – гол. Любому человеку, даже неразбирающемуся в футболе, будет понятно, что в данном случае атака должна быть завершена, и гол должен был быть зачитан! ПОЗОР!
да бро ЭТО ПОЗОР СУДЕЙСТВО В ИСПАНИИ
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Ответ Серёга Смирнов
А вот Беллинхэма удалили после завершения матча? Так можно?
да
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Ответ JENNINGS
1. Арбитр тянется давать свисток 2. Арбитр опускает свисток. 3. Арбитр видит, что «Мадрид» собирается делать навес, и свистит об окончании матча. 4. Через секунду – гол. Любому человеку, даже неразбирающемуся в футболе, будет понятно, что в данном случае атака должна быть завершена, и гол должен был быть зачитан! ПОЗОР!
Атака должна была быть завершена , и матч в целом , после подачи углового .
Объективно !
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ста это что? союз тепуркулезных аналитиков?
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Ответ JENNINGS
Кто бы говорил))) Офсайд Это’о в финале ЛЧ, левые удаления Ван Перси и Пепе люди видели из космоса, про матч с «Челси» в 2009 и «ПСЖ» 2017 я вообще промолчу)
То есть ошибки в пользу других клубов обнуляют ошибки в пользу реала?)
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