В CTA считают, что Мансано ошибся перед голом «Реала» на 99-й. До этого эпизода его судейство в матче с «Валенсией» оценивали как выдающееся

В CTA с непониманием отнеслись к решению судьи в матче «Реала» с «Валенсией».

На 99-й минуте матча 27-го тура судья дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.

До этого эпизода в техническом комитете судей (CTA) оценивали судейство Мансано в этом матче как выдающееся, пишет Marca.

Комитет считает, что в моменте на 99-й минуте арбитр допустил целый ряд ошибок: не дал свисток при первой возможности это сделать, позволил продолжить игру, вновь не дал свисток и дал свисток уже после навеса.

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

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