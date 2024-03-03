В CTA считают, что Мансано ошибся перед голом «Реала» на 99-й. До этого эпизода его судейство в матче с «Валенсией» оценивали как выдающееся
В CTA с непониманием отнеслись к решению судьи в матче «Реала» с «Валенсией».
На 99-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Игра завершилась со счетом 2:2.
До этого эпизода в техническом комитете судей (CTA) оценивали судейство Мансано в этом матче как выдающееся, пишет Marca.
Комитет считает, что в моменте на 99-й минуте арбитр допустил целый ряд ошибок: не дал свисток при первой возможности это сделать, позволил продолжить игру, вновь не дал свисток и дал свисток уже после навеса.
Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?
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2. Арбитр опускает свисток.
3. Арбитр видит, что «Мадрид» собирается делать навес, и свистит об окончании матча.
4. Через секунду – гол.
Любому человеку, даже неразбирающемуся в футболе, будет понятно, что в данном случае атака должна быть завершена, и гол должен был быть зачитан!
ПОЗОР!
Или пенальти за игруиплечом Карвахаля?
Уйдут и такие моменты, и долгие замены, и празднования гола по 5 минут, и много чего ещё.
Судьям потребовалось 2 минуты и 13 секунд в добавленное время, чтобы отменить пенальти «Валенсии».
Но компенсировали они только 1 минуту и 39 секунд. Свистнул на пол минуты раньше, и это я ещё не учитывал микро задержки по 15 секунд
А тут гол не случился из-за свистка на 98:42, который потенциально (посмотрим, как сложится) может стоить чемпионства в Ла Лиге. Тренер тот же)
когда окаживали помощь больше 5 минут
и были сделаны все 10 замен
плюс празнование гола
как можно говорить что он отсудил выдающися до этого момента если он весь матч тупил
Объективно !