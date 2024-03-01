Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания
Квинси Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания.
Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников, знакомых с ситуацией. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что футболист «Спартака» по прежнему не покинул ОАЭ.
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.
Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями
🥊 Избил жену
🔪 Пырнул ножом родственника
🤑 Торговал кокаином
👮 Задержан в аэропорту Дубая
Что это, если не Золотой Мяч-2024 и номинация на Дубай Д’ор - Globe S̶o̶c̶c̶e̶r̶ Drugs Awards?
Как тебе такое Лео Месси?)
Арабскаяяя ночььь
Женат, 4 детей, играл за Аякс, Севилью и Спартак
Как можно было докатиться до такого?
Иное - это просто позорище
Будем объективны: а куда тут ещё скатываться?🎅🏿
Да, сидит
В чем претензия к людям, которые требуют справедливости? Или им, кроме Промеса, надо вообще всех преступников не получивших наказание перечислять?