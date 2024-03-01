Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Квинси Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания.

Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников, знакомых с ситуацией. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что футболист «Спартака» по прежнему не покинул ОАЭ.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями

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144 комментария
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Я ещё те комменты не дочитал
+111
-1
+110
А в Нидерландской тюрьме сейчас ужин макароны дают
+69
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+64
Итак, что мы имеем:

🥊 Избил жену
🔪 Пырнул ножом родственника
🤑 Торговал кокаином
👮 Задержан в аэропорту Дубая

Что это, если не Золотой Мяч-2024 и номинация на Дубай Д’ор - Globe S̶o̶c̶c̶e̶r̶ Drugs Awards?

Как тебе такое Лео Месси?)
+67
-13
+54
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Очень будет прикольно наблюдать (если закончится всё справедливой посадкой), как его защищавшие умники будут потом переобуваться,а уверен, это они точно сделают и негодяем его начнут называть)
с чего вдруг, скажут что русофобия и все
+37
-4
+33
Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
На лампу Аладдина...
Арабскаяяя ночььь
+23
-2
+21
Ответ Owen_the_Simple
Это носитель стиля и духа. Будущий ветеран Спартака.
Не понимаю его
Женат, 4 детей, играл за Аякс, Севилью и Спартак

Как можно было докатиться до такого?
+20
-3
+17
В прошлом году на сборы в Эмираты не полетел, а в этом думал, что прокатит. Такой он, конечно, рафик невиновный)
+17
0
+17
Ответ trav
Всё руководство Спартака в отставку Иное - это просто позорище
Да здесь все позорище, еще и выгораживают его, диссидента лепят
+23
-10
+13
Очень будет прикольно наблюдать (если закончится всё справедливой посадкой), как его защищавшие умники будут потом переобуваться,а уверен, это они точно сделают и негодяем его начнут называть)
+23
-11
+12
Всё руководство Спартака в отставку
Иное - это просто позорище
+23
-12
+11
Мужика серьёзно, конечно, подставили. Как вообще у них ума хватило его из России сейчас вывозить? Сразу бы тогда купили ему билет до Голландии, если хотели избавиться.
+17
-6
+11
Ответ Owen_the_Simple
Это носитель стиля и духа. Будущий ветеран Спартака.
2050 год, легенда Спартака Промес раскритиковал нового тренера клуба: "Да кто он вообще такой? Он в футбол играл? Его в Нидерландах никто не знает, человек пороху не нюхал, а его тренеровать Спартак зовут"
+11
-1
+10
Категорически неприятная личность. Врун, лицемер, подонок. Порезать брата, торговать наркотиками может только безнравственный ублюдок."Награда" нашла "героя".
+11
-2
+9
Ответ Evgeny Trifonov
А в Нидерландской тюрьме сейчас ужин макароны дают
Фильм такой был, «Хочу в тюрьму», про чувака на зепаре)))
+8
0
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Очень будет прикольно наблюдать (если закончится всё справедливой посадкой), как его защищавшие умники будут потом переобуваться,а уверен, это они точно сделают и негодяем его начнут называть)
Зачем им переобуваться. Судя по комментам болельщиков и ветеранов, ничего предрассудительного в торговле наркотиками они не видят…
+9
-1
+8
Ответ ShadyL
с чего вдруг, скажут что русофобия и все
Так он не русский.
+7
0
+7
Ответ Scopus
Итак, что мы имеем: 🥊 Избил жену 🔪 Пырнул ножом родственника 🤑 Торговал кокаином 👮 Задержан в аэропорту Дубая Что это, если не Золотой Мяч-2024 и номинация на Дубай Д’ор - Globe S̶o̶c̶c̶e̶r̶ Drugs Awards? Как тебе такое Лео Месси?)
Не знаю как насчет Золотого мяча, но вот если бы записался пораньше к повару, сейчас наверняка ходил бы с орденом Мужества и читал лекции в школах.
+9
-2
+7
Может Спартаку матч открытия в Дубаи сыграть? Заодно и прощальный матч Промеса ))
+14
-7
+7
Темно духота идет бурное арабское общение и тут орет Промес на чисто русском "начальник нары опусти"
+7
-1
+6
Ответ Scopus
Не понимаю его Женат, 4 детей, играл за Аякс, Севилью и Спартак Как можно было докатиться до такого?
«Играл за спартак»
Будем объективны: а куда тут ещё скатываться?🎅🏿
+12
-6
+6
Вечер в хату
+5
0
+5
Ответ Scopus
Итак, что мы имеем: 🥊 Избил жену 🔪 Пырнул ножом родственника 🤑 Торговал кокаином 👮 Задержан в аэропорту Дубая Что это, если не Золотой Мяч-2024 и номинация на Дубай Д’ор - Globe S̶o̶c̶c̶e̶r̶ Drugs Awards? Как тебе такое Лео Месси?)
по мнению ветерана Спартака г-на Ещенко, именно такой человек должен тренировать детей (видимо в школе Спартака). думаю сам Ещенко с удовольствием отведет своего сына к такому тренеру))
+4
0
+4
Ответ trav
Всё руководство Спартака в отставку Иное - это просто позорище
Газона нет, Промеса нет. Можно заканчивать вообще все
+7
-3
+4
скорее всего ждут прилёта голландцев...
+4
0
+4
Ответ Owen_the_Simple
Это носитель стиля и духа. Будущий ветеран Спартака.
Это носитель полутора тонн)
+4
0
+4
Газпром попросил не выпускать его пока не закончится дерби
+4
0
+4
Ответ Пикачу82
Я задал вопрос Грозовский сидит? Его выдали? Я сейчас не кто сколько играл а о справедливости к которой здесь многие призывают!
17 сентября 2016 года по постановлению израильского Верховного суда Грозовский на основании Европейской конвенции о выдаче был экстрадирован в Россию.
Да, сидит
В чем претензия к людям, которые требуют справедливости? Или им, кроме Промеса, надо вообще всех преступников не получивших наказание перечислять?
+3
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+3
Ответ Dark.Babysitter
Уже наверное дороги там наладил и коней пускает с чайком и барабульками)) Ну и малявы получает от арабских фанов Спартака)
Какие такие арабские фанаты Спартака? Свиное мясо - харам
+3
0
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Ответ Денис Уколов
правильно это будет сделать с цска, как в своё время сделал Сталин) Вони от некоторых "святошек" будет точно меньше
Команда лейтенантов всегда прославляла Родину, а не пряталась по подвалам с казённой тушёнкой в ожидании Вермахта ☝️
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спартачок, конечно, в этом году хедлайнер среди всех международных цирковых представлений 😁
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