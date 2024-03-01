Квинси Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания.

Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников, знакомых с ситуацией. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что футболист «Спартака» по прежнему не покинул ОАЭ.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями