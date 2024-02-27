Игрокам «Реала» некомфортно из-за роликов клубного ТВ о судьях – они ощущают дополнительное давление. Руководство не намерено менять стратегию
Игроки «Реала» недовольны выходом скандальных роликов на клубном ТВ.
Как передает Marca со ссылкой на COPE, футболисты ощущают дискомфорт из-за шумихи, которая возникает после публикации очередного видео, посвященного судейству. Не нравится такой подход и Карло Анчелотти, главному тренеру.
Они считают, что такая стратегия «Реала» создает чрезмерное давление на них, и это находит отражение в их игре. При этом в клубе не собираются отказываться от нынешнего подхода, если не произойдет ничего неожиданного.
Ранее на ролики мадридцев пожаловалась «Севилья». Она обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию и заявила, что осуждает «кампанию преследования и травли» арбитров.
Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование
Как руководство? Нам же всем тут втирают, что это всего лишь клубный канал, который делает что вздумается?
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А то такую бредятину выдавать возможно только минимум под двумя атмосферами!