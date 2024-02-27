Игрокам «Реала» некомфортно из-за роликов клубного ТВ о судьях – они ощущают дополнительное давление. Руководство не намерено менять стратегию

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи Футбол

Игроки «Реала» недовольны выходом скандальных роликов на клубном ТВ.

Как передает Marca со ссылкой на COPE, футболисты ощущают дискомфорт из-за шумихи, которая возникает после публикации очередного видео, посвященного судейству. Не нравится такой подход и Карло Анчелотти, главному тренеру.

Они считают, что такая стратегия «Реала» создает чрезмерное давление на них, и это находит отражение в их игре. При этом в клубе не собираются отказываться от нынешнего подхода, если не произойдет ничего неожиданного.

Ранее на ролики мадридцев пожаловалась «Севилья». Она обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию и заявила, что осуждает «кампанию преследования и травли» арбитров.

Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование

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49 комментариев
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"Руководство не намерено менять стратегию"
Как руководство? Нам же всем тут втирают, что это всего лишь клубный канал, который делает что вздумается?
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Даже мне немного стыдно. Надеюсь, руководство одумается и будет искать более разумные способы борьбы с судейским беспределом.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
А сколько судьи дали Реалу? Не видел таких слёз после матчей с Баварией в своё время от Мадрида.
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Да это в принципе никому не может нравится, клубное ТВ портит имидж клуба.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Кроме почти 70 лет когда судейский корпус возглавляли бывшие игроки и менеджеры Реала ....
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Вас это кого? Балаболов ?
+9
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Ответ MstAndreev
А зарплату получать комфортно? Хозяин платит - хозяин ставит музыку)
Хорошо живется наверное, когда называешь работодателя хозяином?
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Пора уволить ответственного за клубное ТВ
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
у него после Эвребе болит ещё, и он уже не различает барса или Реал был напротив.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Аххахха

https://pbs.twimg.com/media/F9OS-K_bMAQvh7E.jpg
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Ответ slavik12345
Если не узнал, это Тони Кроос
А думал это человек который "нет, нет да и да " в дУше на Реал ...
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И ведь находятся на спортсе люди, которые оправдывают это
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А зарплату получать комфортно? Хозяин платит - хозяин ставит музыку)
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Судейки в Испании давно ниже плинтуса.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Да-да-да. Всегда заговор против Реала нашего. Маразм все крепчает и крепчает смотрю... Что-то в голос постоянно с этого мадридского адвокатишки
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Игрокам Реала вдруг стало стыдно за проект в который они играют? Но для этого надо было просто почитать историю этого самого проекта ..... глорочашки 60х хороши тем и хороши , что нет видео как их брали .....
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Ответ Nike of FW
А думал это человек который "нет, нет да и да " в дУше на Реал ...
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Ахахх, мистер ноль доверия , ваше мнение мы на каруселях катали.
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Ответ Real_v_dushe
Главное, что сливной бачок с большим доверием, правда только в своих фантазиях.
Аххаа, душевой , маленький, ты что обиделся ? Что там с отстранением Кантальехо ? держи в курсе )))))
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Ответ Артём Поддубный
Давление выливается давлением на команду на поле.
Тебе бы своей давление проверить. В котелке)
А то такую бредятину выдавать возможно только минимум под двумя атмосферами!
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Меня удивляет ее силу. Столько внимания к этому. Что не день то новость об этом ТВ. Это наверняка раздражает тренера и игроков. Надо быть в курсе что там еще происходит и постоянно отвечать журналистам про это. Как то Анчелоти уже говорил в разрез с этим Клубным ТВ. Это отвлекает, дает дополнительное давление, настраивает всех против клуба, включая судей. Не вижу никакой выгоды с этого. Может только развлекает внутриклубных фанатов.
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не может быть орать на судей можно, а вот клуюное видие их пугает ?!
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
"Руководство не намерено менять стратегию" Как руководство? Нам же всем тут втирают, что это всего лишь клубный канал, который делает что вздумается?
Доктрина не предполагает отклонений от кабинетного курса.
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Ответ Nike of FW
Они бы рады изменить стратегю, но так завещал фалангист Бернабеу...... больше чем кабинет.
бчк?)))
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Ответ Nike of FW
Игрокам Реала вдруг стало стыдно за проект в который они играют? Но для этого надо было просто почитать историю этого самого проекта ..... глорочашки 60х хороши тем и хороши , что нет видео как их брали .....
Комментарий удален модератором
Не понятно, кому это может нравиться в принципе.
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