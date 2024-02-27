Тебас о критике судейства на клубном ТВ «Реала»: «Это противоречит спортивным принципам – постоянные придирки, демонстрация превосходства. Ла Лига не имеет права подавать жалобу – мы планируем встречу»
Хавьер Тебас высказался о критике судейства на клубном телевидении «Реала».
«Я уже говорил об этом. Мы не имеем права подавать жалобу. Мы планируем провести встречу, и я думаю, что [видео на] клубном телевидении «Реала» противоречат спортивным принципам. Нормально критиковать, говорить, что иногда что-то идет не так. Но постоянные придирки, демонстрация превосходства – думаю, что «Реал» как клуб не может оперировать такими доводами».
О возможных санкциях в отношении «Реала»
«Я не изучал этот вопрос, но клубное телевидение является официальной структурой клуба, потому что, согласно указу, там они транслируют матчи с задержкой в конце каждого тура. Реальность такова, что это официальная структура «Реала», – сказал президент Ла Лиги.
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Там после каждого матча на судей льется столько, что уже большой группе болельщиков Реала стыдно за эту чушь.
Но, конечно, найдутся некоторые индивиды, которые и это будут оправдывать до последнего, приплетая свободу слова, не понимая что это такое.
Перес прикрывается клубным ТВ, сам то тихушничает, а то вдруг и на Реал дело найдется, похлеще Негреры.)))
Игроки Реала на поле оскорбляют судей, Перес через клубное ТВ льёт на них помои. А что Тебас? Планирует встречу.
Хорошо, когда глава лиги твой ручной пёсик. И даже не скрывает этого.
Фанат «Реала»
То есть судьи - единственные люди в проф.спорте, которых никому нельзя критиковать из официальных лиц. Никак и нигде. Они неприкосновенны и если тренер после игры скажет, что судья ошибся по его мнению - его накажут.
И теперь клубное телевиденье тоже не может критиковать судей... По делу или нет. Это не суть важно.
Свобода слова есть. Говорите что думаете, это демократия. Но не про судей, про них нельзя, это давление.
Забавно это все, конечно. Хави и Лапорта могут каждый день говорить о том, что все официальные лица и судьи фанаты Мадрида. Это не давление ни разу))
Если свобода слова то полная, если она не нарушает закон (оскорбления и тд). Не нравится? Не смотрите, Мадрид же это не транслирует в судейской комнате перед матчем))) Вот это был бы перебор)))