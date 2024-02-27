Тебас о критике судейства на клубном ТВ «Реала»: «Это противоречит спортивным принципам – постоянные придирки, демонстрация превосходства. Ла Лига не имеет права подавать жалобу – мы планируем встречу»

Хавьер Тебас высказался о критике судейства на клубном телевидении «Реала».

«Я уже говорил об этом. Мы не имеем права подавать жалобу. Мы планируем провести встречу, и я думаю, что [видео на] клубном телевидении «Реала» противоречат спортивным принципам. Нормально критиковать, говорить, что иногда что-то идет не так. Но постоянные придирки, демонстрация превосходства – думаю, что «Реал» как клуб не может оперировать такими доводами».

О возможных санкциях в отношении «Реала»

«Я не изучал этот вопрос, но клубное телевидение является официальной структурой клуба, потому что, согласно указу, там они транслируют матчи с задержкой в конце каждого тура. Реальность такова, что это официальная структура «Реала», – сказал президент Ла Лиги.

Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование