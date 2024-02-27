Тебас о критике судейства на клубном ТВ «Реала»: «Это противоречит спортивным принципам – постоянные придирки, демонстрация превосходства. Ла Лига не имеет права подавать жалобу – мы планируем встречу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига телевидение судьи Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас высказался о критике судейства на клубном телевидении «Реала».

«Я уже говорил об этом. Мы не имеем права подавать жалобу. Мы планируем провести встречу, и я думаю, что [видео на] клубном телевидении «Реала» противоречат спортивным принципам. Нормально критиковать, говорить, что иногда что-то идет не так. Но постоянные придирки, демонстрация превосходства – думаю, что «Реал» как клуб не может оперировать такими доводами».

О возможных санкциях в отношении «Реала»

«Я не изучал этот вопрос, но клубное телевидение является официальной структурой клуба, потому что, согласно указу, там они транслируют матчи с задержкой в конце каждого тура. Реальность такова, что это официальная структура «Реала», – сказал президент Ла Лиги.

Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование

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54 комментария
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Ответ EmilKB24
Просто прелесть))) То есть судьи - единственные люди в проф.спорте, которых никому нельзя критиковать из официальных лиц. Никак и нигде. Они неприкосновенны и если тренер после игры скажет, что судья ошибся по его мнению - его накажут. И теперь клубное телевиденье тоже не может критиковать судей... По делу или нет. Это не суть важно. Свобода слова есть. Говорите что думаете, это демократия. Но не про судей, про них нельзя, это давление. Забавно это все, конечно. Хави и Лапорта могут каждый день говорить о том, что все официальные лица и судьи фанаты Мадрида. Это не давление ни разу))
Какая критика на реаловском ТВ?
Там после каждого матча на судей льется столько, что уже большой группе болельщиков Реала стыдно за эту чушь.
Но, конечно, найдутся некоторые индивиды, которые и это будут оправдывать до последнего, приплетая свободу слова, не понимая что это такое.
+28
-12
+16
Ответ Tne Gold
реал реально позориться!
тся
+13
-3
+10
Тебас: мы встретились, все ок. В Реале нормальные ребята🤌🏼
+12
-3
+9
Ответ Артём Поддубный
Критики в адресс судей, мистер 🤡-Тебас? Разбор ошибок ваших ручных судей не есть их критикой, и давление это лишь с целью принимать адекватные решения в матчах Реала, с целью нейтрализовать ваши нападки, и через судей в том числе на Реал. Только глупый не видит как у этого старого клоуна горит от того что делает Перес, и он ставит все палки в колёса, которые может. Поэтому - больше видео, Реал, больше критики. Поджигайте пятые точки этим коррупционерам, и ихним ручным нытикам из бчк.
Обыденность в жизни, это мерзость от фанов Реала и официального ТВ клуба.)))
Перес прикрывается клубным ТВ, сам то тихушничает, а то вдруг и на Реал дело найдется, похлеще Негреры.)))
+10
-5
+5
Левандовски - 3 матча дисквалификации за то, что почесал нос. Роке дисквалификация за то, что не позволил сопернику сломать ногу, увернувшись от подката прямой ногой.

Игроки Реала на поле оскорбляют судей, Перес через клубное ТВ льёт на них помои. А что Тебас? Планирует встречу.

Хорошо, когда глава лиги твой ручной пёсик. И даже не скрывает этого.
+7
-2
+5
Клубное ТВ «Реала» позорище

Фанат «Реала»
+14
-10
+4
Просто прелесть)))

То есть судьи - единственные люди в проф.спорте, которых никому нельзя критиковать из официальных лиц. Никак и нигде. Они неприкосновенны и если тренер после игры скажет, что судья ошибся по его мнению - его накажут.

И теперь клубное телевиденье тоже не может критиковать судей... По делу или нет. Это не суть важно.

Свобода слова есть. Говорите что думаете, это демократия. Но не про судей, про них нельзя, это давление.

Забавно это все, конечно. Хави и Лапорта могут каждый день говорить о том, что все официальные лица и судьи фанаты Мадрида. Это не давление ни разу))
+21
-18
+3
Всн знают что Тебас топит за Реал Мадрид .
+11
-8
+3
Ответ Гномович!
Тебас за второго каталонского до талого.
тебас ярый фанат и помошник реала
+10
-8
+2
Ответ grek087
Реал вас выжмет как мочалку. Поэтому ваше дело ныть а наше забирать кубки с помощью купленных судей. Что не доказано естественно. А в случае с Барсой по сей день идёт расследование. Вот и ждите результатов молча
Родителям расскажешь свои фантазии.)))
+3
-1
+2
Ответ Артём Поддубный
войди в свой кулак
ты,что пишешь то такое???? я в шоке!! как так можно??
+4
-2
+2
Ответ Бровь Анчелотти
Всн знают что Тебас топит за Реал Мадрид .
причём много лет тебас поддерживает реал
+8
-6
+2
Ответ Sergey
Какая критика на реаловском ТВ? Там после каждого матча на судей льется столько, что уже большой группе болельщиков Реала стыдно за эту чушь. Но, конечно, найдутся некоторые индивиды, которые и это будут оправдывать до последнего, приплетая свободу слова, не понимая что это такое.
Я не оправдываю ничего. То есть они не имеют право высказывать свое мнение, пусть и такое чрезмерное? А где грань? Пусть снимают репортажи 1 раз в месяц? Максимум 1 претензия к 1 судье? Или что?

Если свобода слова то полная, если она не нарушает закон (оскорбления и тд). Не нравится? Не смотрите, Мадрид же это не транслирует в судейской комнате перед матчем))) Вот это был бы перебор)))
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Ответ EmilKB24
Просто прелесть))) То есть судьи - единственные люди в проф.спорте, которых никому нельзя критиковать из официальных лиц. Никак и нигде. Они неприкосновенны и если тренер после игры скажет, что судья ошибся по его мнению - его накажут. И теперь клубное телевиденье тоже не может критиковать судей... По делу или нет. Это не суть важно. Свобода слова есть. Говорите что думаете, это демократия. Но не про судей, про них нельзя, это давление. Забавно это все, конечно. Хави и Лапорта могут каждый день говорить о том, что все официальные лица и судьи фанаты Мадрида. Это не давление ни разу))
судьи в футболе это как депутаты в Госдуме)
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Ответ Мирослав Ковальский
Хави с Лапортой орут позор в прямом эфире. В интервью обвиняют судей при нейтральном судействе, так покровитель ФК Негрейра помалкивает в тряпочку Но стоит Реалу привести факты судейского беспредела на поле в своем видео, так тут же глава Ла Лиги хочет начать расследование Барселона на протяжении 20 лет содержала весь судейский корпус, а когда ввели Вар, то Барселона сразу же расторгла контракт с Негрейрой и сделала вор кабинет в комнате Вар Почему Тебас по этому поводу молчит, а не отправил Барселону в сегунду за ее судейский беспредел
Только вот Хави с Лапортой критикуют судей после матча, за конкретные принятые решения. А Реал давит на судей до матча, тем самым стараясь, чтобы спорные решения трактовались в пользу Реала.
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Ответ Sergey
Не, только Реал Мадрид, только он.)))
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Ответ Sergey
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Комментарий удален пользователем
Ответ Sergey
Хаха, и?
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex Gelaev
причём много лет тебас поддерживает реал
Пруфы в студию
0
0
0
Ответ Гагантура
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Ответ seppblatter@mail.ru
Тебас: мы встретились, все ок. В Реале нормальные ребята🤌🏼
Все так.
0
0
0
Ответ Sergey
Обыденность в жизни, это мерзость от фанов Реала и официального ТВ клуба.))) Перес прикрывается клубным ТВ, сам то тихушничает, а то вдруг и на Реал дело найдется, похлеще Негреры.)))
Комментарий удален пользователем
Ответ Sergey
Обыденность в жизни, это мерзость от фанов Реала и официального ТВ клуба.))) Перес прикрывается клубным ТВ, сам то тихушничает, а то вдруг и на Реал дело найдется, похлеще Негреры.)))
должно, просто обязано
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Ответ EmilKB24
Просто прелесть))) То есть судьи - единственные люди в проф.спорте, которых никому нельзя критиковать из официальных лиц. Никак и нигде. Они неприкосновенны и если тренер после игры скажет, что судья ошибся по его мнению - его накажут. И теперь клубное телевиденье тоже не может критиковать судей... По делу или нет. Это не суть важно. Свобода слова есть. Говорите что думаете, это демократия. Но не про судей, про них нельзя, это давление. Забавно это все, конечно. Хави и Лапорта могут каждый день говорить о том, что все официальные лица и судьи фанаты Мадрида. Это не давление ни разу))
критикуя предлагай ..... но единственное предложение от мадридского тв это судейство как в матче с Альмерией ведь его они всецело одобрили
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Ответ slavik12345
Он прямым текстом говорил что с детства за РМ
и? я спрашиваю где доказательство что Тебас тащит Реал, делает поблажки, выгораживает? тут у вас конечно же слабо, ведь тут подумать надо.
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Ответ Артём Поддубный
Ахах, ясно
Если ясно, то войти можно?
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Позор ТВ ........надо называть вещи своими именами
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Гол Васкеса отменили.Голы Ямаля с Гранадой и Левандовски с Осасуной с такими же фоламт засчитали.Позор Тебасу ,его купленные арбитрам и Барселоне!
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Красиво слился
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Реал будет продолжать говорить об ошибках судей столько, сколько посчитает нужным.
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