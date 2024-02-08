Тебас о критике судейства на клубном ТВ «Реала»: «Ла Лига начнет принимать меры. Представьте, если бы «Барса» и остальные выпустили видео про судей? Мы бы убили футбол»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига телевидение судьи Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас недоволен критикой судейства на клубном ТВ «Реала».

«Канал является общественной концессией, и я уверен, что ее предоставили исходя из предположения, что они будут уважать ценности спорта. Необходимо пересмотреть условия концессии. Ла Лига начнет принимать меры против видеороликов [о судействе].

Представьте, если бы после этого «Барселона» и остальные клубы выпустили видео про судей? Мы бы убили футбол. Очевидно, нельзя продолжать в том же духе. Никто не выражает протест против этих видео из-за того, что из себя представляет «Реал» в этой стране. Они внушают уважение. Довольно многие аритры связаны с делом Негрейры. Я был президентом десять лет, и иметь дело с Флорентино [Пересом] каждый день неудобно», – сказал президент Ла Лиги.

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52 комментария
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Тут надо признать что у Реала хитро вышло: Перес молчит, Анчелотти молчит, другие функционеры клуба молчат, ну или высказываются максимально аккуратно и нейтрально.
Клубное ТВ Реала: щас буит мясо, вы у меня тут все (неугодные клубу) попляшете.

И все остальные в РМ делают вид что клубное ТВ само по себе и они не при делах)
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С каждым днем яма Тебаса глубже и глубже. Особенно если с Флорентино начнет войну.
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Ответ rigobersong
Реал - Больше чем Шапито!:)
больше чем бчк, тут ты прав
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Ответ Real_v_dushe
Или из-за того, что Реал полностью оказался прав и отстранение и само дело Кантальехо это показало во всей красе. А Тебас просто подстилка Ляпорты, с которым к слову он пил не раз пивко в испанских и каталонских барах.
Куратор судей Реала в лице Карлоса Михеа Давиллы был в свое время замечен в ресторане Мадрида с Клаттенбургом.Напомнить тебе финал Реала с Клаттенбургом?
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Перес красавец, канал который смотрели от силы пару человек, теперь в прайме во всем мире. Опять каталонских нытиков используют.
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Накажут Леванте !!!
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Ответ Nikolaus_H
Комментарий удален модератором
Душем ну никак не отмыть грязь, руками еще машет и на остальных пытается перебросить свои же грязные пятна, ну никак то и не получается отмыться... )))
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А может нужно перестать мухлевать Тебасу и заниматься личным обогащением?
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Ответ Real_v_dushe
Или из-за того, что Реал полностью оказался прав и отстранение и само дело Кантальехо это показало во всей красе. А Тебас просто подстилка Ляпорты, с которым к слову он пил не раз пивко в испанских и каталонских барах.
нет никакого "дела Кантальехо " есть жалоба от неназваного лица =)

хотя ты знатны врун и сказочник. ужело ловил тебя много раз на звездеже.

последний раз вчера.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Да ну? Давай ссылку
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
И с какого перепугу? Негрейра вроде для другого клуба работал!
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ну да, клубный канал который никто не смотрит - плохой

а вот главный тренер и президент клуба которые ноют на судейство в прямом эфире после каждой игры - нормально
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В кои то веки старый нормально высказался про Барсу
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Ответ gPk
Так же пророчили Пересу победе в деле за суперлигу..Где она кстати?
Ты новости пропустил?
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Ответ gPk
Так же пророчили Пересу победе в деле за суперлигу..Где она кстати?
в Мадридском суде
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Ответ rigobersong
Реал - Больше чем Шапито!:)
Зачем ты так о Барселоне?
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Если бы мог бы что-то сделать, то давно бы сделал..
А так, это все пустые слова, впрочем чего ещё от Тебаса ожидать...
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Ответ Nikolaus_H
Комментарий удален модератором
у них своя реальность где "президент технического комитета судей (CTA) Ла Лиги Медина Кантаджело отстранен от должности из-за манипулирования VAR в целях навредить «Реалу»"
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3220695.html

вот только стоит проверить

https://rfef.es/es/federacion/comites/comite-tecnico-de-arbitros
Technical Committee of Referees

President:

Mr. Luis Medina Cantalejo

в новостях новости RFEF об этом ничего нет
https://rfef.es/es/noticias

более того на
https://www.eldebate.com/
на что ссылается новостная выгребная яма "Блог Говорит Мадрид" нет такой новости
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
каталонец Перес сделает всё ради Барселоны)))
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Ответ xxxenoxxx
С каждым днем яма Тебаса глубже и глубже. Особенно если с Флорентино начнет войну.
Разве не идет между ними война публичная и дружба закулисная?)
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Ответ xxxenoxxx
С каждым днем яма Тебаса глубже и глубже. Особенно если с Флорентино начнет войну.
Ага, Суперлига все ближе(нет).
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Война с таким стратегом ,как Перес и полупокера Тебаса я думаю закончится полным фиаско последнего! Не на того попёр братишка😂😂😂
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Тебчк
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Ответ Nike of FW
"Никто не выражает протест против этих видео из-за того, что из себя представляет «Реал» в этой стране."- довольно четко дал понять что Реал кабинетная мафия и из-за этого никто не хочет с ними связываться.
Не совсем, он дал понять, что Реал очень сильно уважают в Испании.
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Ответ Nike of FW
нет никакого "дела Кантальехо " есть жалоба от неназваного лица =) хотя ты знатны врун и сказочник. ужело ловил тебя много раз на звездеже. последний раз вчера.
Поэтому этого Канталехо отстранили?)
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Источник : El Chiringuito ???
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Почему не приняли меры, когда у Барсы победы отменяли в начале сезона, сказочник.
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Ответ Виктор Никитин
ну да, клубный канал который никто не смотрит - плохой а вот главный тренер и президент клуба которые ноют на судейство в прямом эфире после каждой игры - нормально
Где Тебас говорит, что нытье Хави с Лапортой это нормально?
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Ответ фанат Ска хабаровска
Где Тебас говорит, что нытье Хави с Лапортой это нормально?
ну например Хави не наказали когда он критиковал судей и назвал Ла Лигу фальсифицированной, а тут Тебас говорит что будут принимать меры какие-то

и типа где заявления Тебаса про Хави и Лапорту в принципе и про то что они делают?

или даже если они есть почему тогда Спортс не постит их, а постит вот это?
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Ответ Real_v_dushe
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Комментарий удален модератором
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