Тебас о критике судейства на клубном ТВ «Реала»: «Ла Лига начнет принимать меры. Представьте, если бы «Барса» и остальные выпустили видео про судей? Мы бы убили футбол»

Хавьер Тебас недоволен критикой судейства на клубном ТВ «Реала».

«Канал является общественной концессией, и я уверен, что ее предоставили исходя из предположения, что они будут уважать ценности спорта. Необходимо пересмотреть условия концессии. начнет принимать меры против видеороликов [о судействе].

Представьте, если бы после этого « » и остальные клубы выпустили видео про судей? Мы бы убили футбол. Очевидно, нельзя продолжать в том же духе. Никто не выражает протест против этих видео из-за того, что из себя представляет « » в этой стране. Они внушают уважение. Довольно многие аритры связаны с делом . Я был президентом десять лет, и иметь дело с Флорентино [Пересом] каждый день неудобно», – сказал президент Ла Лиги.