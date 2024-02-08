Тебас о критике судейства на клубном ТВ «Реала»: «Ла Лига начнет принимать меры. Представьте, если бы «Барса» и остальные выпустили видео про судей? Мы бы убили футбол»
Хавьер Тебас недоволен критикой судейства на клубном ТВ «Реала».
«Канал является общественной концессией, и я уверен, что ее предоставили исходя из предположения, что они будут уважать ценности спорта. Необходимо пересмотреть условия концессии. Ла Лига начнет принимать меры против видеороликов [о судействе].
Представьте, если бы после этого «Барселона» и остальные клубы выпустили видео про судей? Мы бы убили футбол. Очевидно, нельзя продолжать в том же духе. Никто не выражает протест против этих видео из-за того, что из себя представляет «Реал» в этой стране. Они внушают уважение. Довольно многие аритры связаны с делом Негрейры. Я был президентом десять лет, и иметь дело с Флорентино [Пересом] каждый день неудобно», – сказал президент Ла Лиги.
Клубное ТВ Реала: щас буит мясо, вы у меня тут все (неугодные клубу) попляшете.
И все остальные в РМ делают вид что клубное ТВ само по себе и они не при делах)
хотя ты знатны врун и сказочник. ужело ловил тебя много раз на звездеже.
последний раз вчера.
а вот главный тренер и президент клуба которые ноют на судейство в прямом эфире после каждой игры - нормально
А так, это все пустые слова, впрочем чего ещё от Тебаса ожидать...
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3220695.html
вот только стоит проверить
https://rfef.es/es/federacion/comites/comite-tecnico-de-arbitros
Technical Committee of Referees
President:
Mr. Luis Medina Cantalejo
в новостях новости RFEF об этом ничего нет
https://rfef.es/es/noticias
более того на
https://www.eldebate.com/
на что ссылается новостная выгребная яма "Блог Говорит Мадрид" нет такой новости
и типа где заявления Тебаса про Хави и Лапорту в принципе и про то что они делают?
или даже если они есть почему тогда Спортс не постит их, а постит вот это?