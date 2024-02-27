Вильмар Барриос: «Полюбил русскую баню. Сначала она не нравилась – было слишком жарко, но потом привык»

Вильмар Барриос назвал любимые места в Санкт-Петербурге.

– Какие места в Санкт-Петербурге можете назвать самыми любимыми?

– Люблю гулять по центру Петербурга, ходить по магазинам и в мясные рестораны. Могу прогуляться по Крестовскому острову вокруг нашего стадиона и где флагшток – там прекрасные места для прогулки с семьей. Нравится посидеть в кафе или на берегу, прокатиться на лодке или маленьком катере.

Полюбил русскую баню – периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Выполняю всю программу. Сначала она не нравилась – было слишком жарко, но потом привык.

С тех пор часто хожу туда в основном вместе с российскими партнерами по команде – , , , , Карой (Вячеславом Караваевым – прим.). Именно они привили любовь ко всем этим процедурам – нырять в холодную воду и потом снова греться. И веником попариться! – сказал полузащитник « ».