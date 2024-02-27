Вильмар Барриос: «Полюбил русскую баню. Сначала она не нравилась – было слишком жарко, но потом привык»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин Вячеслав Караваев Алексей Сутормин Вильмар Барриос Андрей Мостовой Александр Коваленко Футбол

Вильмар Барриос назвал любимые места в Санкт-Петербурге.

– Какие места в Санкт-Петербурге можете назвать самыми любимыми?

– Люблю гулять по центру Петербурга, ходить по магазинам и в мясные рестораны. Могу прогуляться по Крестовскому острову вокруг нашего стадиона и где флагшток – там прекрасные места для прогулки с семьей. Нравится посидеть в кафе или на берегу, прокатиться на лодке или маленьком катере.

Полюбил русскую баню – периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Выполняю всю программу. Сначала она не нравилась – было слишком жарко, но потом привык.

С тех пор часто хожу туда в основном вместе с российскими партнерами по команде – Мостовым, Коваленко, Ерохиным, Суторминым, Карой (Вячеславом Караваевым – прим.). Именно они привили любовь ко всем этим процедурам – нырять в холодную воду и потом снова греться. И веником попариться! – сказал полузащитник «Зенита».

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34 комментария
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Тот случай, когда можно стать своим для русских без контрабанды крупных партий наркоты и поножовщины.
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Ответ gustavo1097
Уже не Вильмар Барриос, а Виниамин Бирриосов💪🏻
Валентин Борисов.
+38
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Уже не Вильмар Барриос, а Виниамин Бирриосов💪🏻
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Быстро же вы забыли "fcsm only for whites", "monkey go home", "мы играем белыми".
Но это другое, разумеется.
+37
-11
+26
Ломбертса чем-то стал напоминать. Тоже никуда не рвется, играет на убой в каждом матче, русскую культуру полюбил. Свой мужичок такой становится. Еще приятнее, что в баньку не с бразилами ходит, а с нашими парнями
+26
-1
+25
Ответ Дмитрий9779
Барриос это профессионал своего дела,тренируется на зависть всем молодым,берите пример,у вас уникальная возможность посмотреть как тренируются и перенять Вендел,Клауд,Барриос...,ни кто не филонит,все упражнения от А до Я. Вильмар-наш человек,где надо даст отпор,встанет на защиту если против наших игроков начинают борщить,закроет любую позицию,куда его поставит ТШ без лишних вопросов.
Сантоса в ту же компанию!
+14
0
+14
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Преступник должен сидеть в тюрьме в Нидерландах
+15
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Ответ tankist231
Комментарий скрыт
>Не слышал таких кричалок, у нас со времен Робсона

To есть баннер "манки гоу хоум" растягивали во времена Робсона и от большой любви? А "мы играем белыми" баннер тоже во времена Робсона во всю трибуну висел на дерби?

>а у вас это считалось главной фишкой

Кем считалось? Танкистом из интернета, которому неудобно за спартаковское творчество?
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+12
Ответ Циник Петербургский
Тот случай, когда можно стать своим для русских без контрабанды крупных партий наркоты и поножовщины.
Просто у нас с ними разные понятия "свой". Для них "свой" - это предатель Родины ( Старостин, Назаров, Шмурнов, Лёва би-2....), гей ( Моисеев, Трубач, сам Спартак ...), Дудь, кстати, в обе категории идёт, или преступник ( Промес, Ефремов....)
+17
-5
+12
Ответ Owen_the_Simple
Быстро же вы забыли "fcsm only for whites", "monkey go home", "мы играем белыми". Но это другое, разумеется.
Один уже минусанул. Ха-ха! Именно так это и работает. Ставишь минус и что-то исчезает из истории.
+14
-2
+12
Барриос это профессионал своего дела,тренируется на зависть всем молодым,берите пример,у вас уникальная возможность посмотреть как тренируются и перенять Вендел,Клауд,Барриос...,ни кто не филонит,все упражнения от А до Я.
Вильмар-наш человек,где надо даст отпор,встанет на защиту если против наших игроков начинают борщить,закроет любую позицию,куда его поставит ТШ без лишних вопросов.
+12
-1
+11
Ответ tankist231
Комментарий скрыт
Держи, болельщик со стажем:
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" на полмиллиона рублей за плакат расистского содержания, который болельщики клуба вывесили на трибуне во время матча в Самаре, передает телеканал "Россия".

Инцидент произошел 11 августа во время матча "Спартака" против самарских "Крыльев Советов". Когда на поле вышел недавно приобретенный клубом за шесть миллионов бразильский нападающий Соареш Мораиш Веллитон, на гостевой трибуне спартаковских болельщиков появился транспарант: "11-й номер только для Тихонова. Monkey, go home".
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Кстати, в тему бани. Ходил с друзьями в Фонарные бани перед новым годом, там каждые 2 часа проводят сеанс парения. Крайне интересная штука, рекомендую.
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Наш слоняра! )
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Ответ mean machine/
Просто у нас с ними разные понятия "свой". Для них "свой" - это предатель Родины ( Старостин, Назаров, Шмурнов, Лёва би-2....), гей ( Моисеев, Трубач, сам Спартак ...), Дудь, кстати, в обе категории идёт, или преступник ( Промес, Ефремов....)
Туда же всяких омерзительных паразитов вроде Калиниченко, которые у них десятилетиями в любимцах и носителях духа ходили.
+9
-2
+7
Ответ Da prozecutor
а как же с "Днем рождения дедушка!"
Это немного из другой оперы. Так можно было бы и два свастона в Ярославле вспомнить.
Просто речь шла про "расовую гигиену", в которой поклонники тарасовского недоразумения любят обвинять Зенит, хотя ни один игрок Зенита не подвергался обструкции со стороны фанатов Зенита по расовым причинам, а вот у популярного Спартачка прилетало и Робсону и Велитону.
+7
0
+7
Ответ Owen_the_Simple
Быстро же вы забыли "fcsm only for whites", "monkey go home", "мы играем белыми". Но это другое, разумеется.
а как же с "Днем рождения дедушка!"
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Ответ mean machine/
Валентин Борисов.
Вальдемар Борисов!
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теперь его ещё больше зауважал
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Окультурился парень, баня это очень хорошо)
+6
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Ответ Da prozecutor
а как же с "Днем рождения дедушка!"
Там вообще клейма негде ставить,про флаги НСДАП руководство промолчало,алло Зарема,не стыдно,хотя о чем это я,позорище.
+6
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+5
Ответ Da prozecutor
а как же с "Днем рождения дедушка!"
Тогда и широко известное в узких кругах "зиг хайль в пользу Спартака" можно вспомнить.
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Ответ mean machine/
Сантоса в ту же компанию!
Однозначно!
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+5
в Батуми вообще парилка, как я думаю во всех черноморских городах
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+3
Боря - наш человек 💪
+2
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Ответ Da prozecutor
Вальдемар Борисов!
- Она и говорит: А слабо тебе, Вольдемар, в фонтан нырнуть?
- Ну пусть Вольдемар и нырял бы!
- Да это она меня Вольдемаром называла.
- Ааа....
+1
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+1
Хомячок тоже боялся пылесоса, потом ничего, втянулся)
+2
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+1
Ответ Da prozecutor
Вальдемар Борисов!
рядовой Борисов
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Ответ Андрей Митросов
Окультурился парень, баня это очень хорошо)
Был в бане значит окультурился? А до бани не культурный был?
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Тебе не может быть жарко! Ты же из жаркой страны. У тебя дома всегда баня!
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