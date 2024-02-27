Вильмар Барриос: «Полюбил русскую баню. Сначала она не нравилась – было слишком жарко, но потом привык»
Вильмар Барриос назвал любимые места в Санкт-Петербурге.
– Какие места в Санкт-Петербурге можете назвать самыми любимыми?
– Люблю гулять по центру Петербурга, ходить по магазинам и в мясные рестораны. Могу прогуляться по Крестовскому острову вокруг нашего стадиона и где флагшток – там прекрасные места для прогулки с семьей. Нравится посидеть в кафе или на берегу, прокатиться на лодке или маленьком катере.
Полюбил русскую баню – периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Выполняю всю программу. Сначала она не нравилась – было слишком жарко, но потом привык.
С тех пор часто хожу туда в основном вместе с российскими партнерами по команде – Мостовым, Коваленко, Ерохиным, Суторминым, Карой (Вячеславом Караваевым – прим.). Именно они привили любовь ко всем этим процедурам – нырять в холодную воду и потом снова греться. И веником попариться! – сказал полузащитник «Зенита».
Но это другое, разумеется.
To есть баннер "манки гоу хоум" растягивали во времена Робсона и от большой любви? А "мы играем белыми" баннер тоже во времена Робсона во всю трибуну висел на дерби?
>а у вас это считалось главной фишкой
Кем считалось? Танкистом из интернета, которому неудобно за спартаковское творчество?
Вильмар-наш человек,где надо даст отпор,встанет на защиту если против наших игроков начинают борщить,закроет любую позицию,куда его поставит ТШ без лишних вопросов.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" на полмиллиона рублей за плакат расистского содержания, который болельщики клуба вывесили на трибуне во время матча в Самаре, передает телеканал "Россия".
Инцидент произошел 11 августа во время матча "Спартака" против самарских "Крыльев Советов". Когда на поле вышел недавно приобретенный клубом за шесть миллионов бразильский нападающий Соареш Мораиш Веллитон, на гостевой трибуне спартаковских болельщиков появился транспарант: "11-й номер только для Тихонова. Monkey, go home".
Просто речь шла про "расовую гигиену", в которой поклонники тарасовского недоразумения любят обвинять Зенит, хотя ни один игрок Зенита не подвергался обструкции со стороны фанатов Зенита по расовым причинам, а вот у популярного Спартачка прилетало и Робсону и Велитону.
- Ну пусть Вольдемар и нырял бы!
- Да это она меня Вольдемаром называла.
- Ааа....