Кассьерра, Кузяев, Кержаков и Малком – в старте «Зенита» на матч со «Спартаком», Клаудиньо – в запасе

Стал известен состав «Зенита» на матч 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».
Главный тренер Сергей Семак решил, что на поле выйдут следующие футболисты:
Вратарь: Михаил Кержаков.
Защитники: Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао.
Полузащитники: Малком, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев.
Нападающий: Матео Кассьерра.
Запасные: Даниил Одоевский, Иван Куарезма, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.
Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 20:00. Промес и Малком в старте. Текстовый онлайн будет