Кассьерра, Кузяев, Кержаков и Малком – в старте «Зенита» на матч со «Спартаком», Клаудиньо – в запасе

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Стал известен состав «Зенита» на матч 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

Главный тренер Сергей Семак решил, что на поле выйдут следующие футболисты:

Вратарь: Михаил Кержаков.

Защитники: Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао.

Полузащитники: Малком, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев.

Нападающий: Матео Кассьерра.

Запасные: Даниил Одоевский, Иван Куарезма, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 20:00. Промес и Малком в старте. Текстовый онлайн будет

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