Кассьерра, Кузяев, Кержаков и Малком – в старте «Зенита» на матч со «Спартаком», Клаудиньо – в запасе

Стал известен состав на матч 8-го тура Мир со .

Главный тренер решил, что на поле выйдут следующие футболисты:

Вратарь: Михаил Кержаков.

Защитники: Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао.

Полузащитники: Малком, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, .

Нападающий: Матео Кассьерра.

Запасные: Даниил Одоевский, Иван Куарезма, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 20:00. Промес и Малком в старте. Текстовый онлайн будет