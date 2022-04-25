Дзюба не попал в заявку «Зенита» на игру с «Краснодаром». Сергеев и Алберто в старте

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет с «Краснодаром».

33-летний форвард не попал в заявку на матч 26-го тура чемпионата России.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак включил в состав следующих футболистов:

Вратарь: Михаил Кержаков.

Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо.

Нападающие: Юри Алберто, Иван Сергеев.

Запасные: Михаил Кизеев, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой.

Видеотрансляция матча «Краснодар» – «Зенит» начнется в 19:00. Текстовый онлайн тоже будет, Алип и Сафонов в старте

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