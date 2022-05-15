Рассказов, Одоевский, Алип и Соболев – в стартовых составах «Спартака» и «Зенита». Дзюба и Жиго – в запасе

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч РПЛ.

У красно-белых с первых минут на поле выйдут Александр Селихов, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Жиго, Толстопятов, Классен, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Зобнин, Бакаев, Шитов, Николсон.

«Зенит» появится на поле в таком составе: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев, Юри Алберто.

Запасные: Кержаков, Бязров, Сутормин, Адамов, Круговой, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнется в 16:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

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