«ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу, если мы после победы будем диктовать свои условия». Кавазашвили об отказе РФС от Азии
Анзор Кавазашвили оценил решение РФС остаться в УЕФА.
Напомним, 20 декабря на заседании исполкома РФС было решено, что переход в Азиатскую конфедерацию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.
«Если бы я владел ситуацией в международном футболе в таком же объеме, как товарищ Дюков и его помощники, я мог бы однозначно оспорить решение исполкома РФС.
Но сейчас могу сказать вот что: отказываясь от перехода в Азию, мы в обязательном порядке вводим себя в зависимость от прихотей ФИФА и УЕФА.
Потому что они нам ни официально, ни по-дружески не гарантируют, что в ближайшее время будут рассматривать вопрос о принятии нас в свое лоно. Они не гарантируют возвращения России на международные соревнования и даже не намекают на это.
Поэтому мы можем в таком положении находиться до тех пор, пока полностью не закроются ФИФА и УЕФА и вместо них не будут созданы другие организации.
Потому что они сегодня действуют не по принципу спортивного совершенства, а по принципу политических демаршей против нашей страны. Они даже не могут основательно высказать нам претензии и указать, почему мы не участвуем в международных соревнованиях.
Заметьте, сегодня ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК ни словом не обмолвились о том, что происходит на Ближнем Востоке. Они не высказывают никаких замечаний в адрес тех стран, которые участвуют в этом ужасающем военном конфликте. Это разве не лицемерие?
Так что я не могу сегодня полностью понять руководителей РФС. На что они надеются? Единственное, они могут знать больше меня. Если они знают, что уже в 2024 году СВО закончится победой России, это другое дело.
Если мы после победы будем диктовать свои условия, то ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу. В этом случае в мире будет и Азиатская конфедерация, и новая международная организация вместо ФИФА, и новая европейская организация вместо УЕФА», – сказал экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» и бывший член комитета по этике.
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Дед, пей таблетки... 🤕
Нужно договариваться в дядюшкой Фло )