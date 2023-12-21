«ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу, если мы после победы будем диктовать свои условия». Кавазашвили об отказе РФС от Азии

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК Анзор Кавазашвили Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Анзор Кавазашвили оценил решение РФС остаться в УЕФА.

Напомним, 20 декабря на заседании исполкома РФС было решено, что переход в Азиатскую конфедерацию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

«Если бы я владел ситуацией в международном футболе в таком же объеме, как товарищ Дюков и его помощники, я мог бы однозначно оспорить решение исполкома РФС.

Но сейчас могу сказать вот что: отказываясь от перехода в Азию, мы в обязательном порядке вводим себя в зависимость от прихотей ФИФА и УЕФА.

Потому что они нам ни официально, ни по-дружески не гарантируют, что в ближайшее время будут рассматривать вопрос о принятии нас в свое лоно. Они не гарантируют возвращения России на международные соревнования и даже не намекают на это. 

Поэтому мы можем в таком положении находиться до тех пор, пока полностью не закроются ФИФА и УЕФА и вместо них не будут созданы другие организации.

Потому что они сегодня действуют не по принципу спортивного совершенства, а по принципу политических демаршей против нашей страны. Они даже не могут основательно высказать нам претензии и указать, почему мы не участвуем в международных соревнованиях. 

Заметьте, сегодня ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК ни словом не обмолвились о том, что происходит на Ближнем Востоке. Они не высказывают никаких замечаний в адрес тех стран, которые участвуют в этом ужасающем военном конфликте. Это разве не лицемерие?

Так что я не могу сегодня полностью понять руководителей РФС. На что они надеются? Единственное, они могут знать больше меня. Если они знают, что уже в 2024 году СВО закончится победой России, это другое дело.

Если мы после победы будем диктовать свои условия, то ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу. В этом случае в мире будет и Азиатская конфедерация, и новая международная организация вместо ФИФА, и новая европейская организация вместо УЕФА», – сказал экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» и бывший член комитета по этике.

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27 комментариев
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Искренне не понимаю, зачем спортивные журналисты вообще обращаются за комментариями к старым маразматикам. у которых Азия не часть ФИФА, победа в СВО уже завтра и вот это вот всё
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«Если мы после победы будем диктовать свои условия, то ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу.»

Дед, пей таблетки... 🤕
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А Азия не часть ФИФА разве?
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Не дай бог дожить до такого маразма.
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Ну все, это уже всех оруэллов переплюнуло. Какой-то полнейший сюр.
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Ответ Джесси Пинкман
Ну все, это уже всех оруэллов переплюнуло. Какой-то полнейший сюр.
Подожди с "полнейшим сюром" - нас же еще ждут спортивные парады на Красной площади) Лично мне вот интересно - будут ли нести портрет вождя)
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Говорит как настоящий член комитета по этике)
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В Африку надо, как Северный Гондурас
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Не хотелось бы увидеть такой мир, в котором такие как данный спикер будут диктовать свои условия. Впрочем, в литературе все это давно описано, но всегда думали, что это из области фантастики.
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Комитетчик по этике Кавазашвили...
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он бывший или действующий члены комитета по этике?
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надо в Суперлигу вступать
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АФК ведь не часть ФИФА! Хотя стоп…
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Наденьте на старика намордник и заприте в комнате.
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Значит пинок получил независимый рфс.
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Ничесе у старикана свистит.
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туда их
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А если не будет победы,то кто останется там,где указал кавазашвили?
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примите всю рпл в суперлигу
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А что изменится после победы? Уйдет коррупция и санкции? - я что-то не уверен.
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Хорошо что тут хоть свои яйца не предлагает показать.
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Анзор, ты отстал от жизни. ФИФА и УЕФА с сегодняшнего дня уже в попе )))
Нужно договариваться в дядюшкой Фло )
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Василий Уткин: Анзор Амберкович, дорогой ты мой человек...
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Ответ Григорий Гашников
надо в Суперлигу вступать
Кому они там нужны?
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