Пети о Хави: «Он постоянно жалуется – на судью, на деньги, на то, что игроки не в форме и не выкладываются на 100%. Говорит, что его не ценили: такова плата за руководство топ-клубом»

Эммануэль Пети раскритиковал Хави за постоянные жалобы .

« в последние несколько месяцев стонал и жаловался на многие вещи – на судью, на деньги, на то, что некоторые игроки не в форме и не выкладываются на 100%. Он постоянно пытается найти различные объяснения для сложного сезона, который они переживают.

Он сказал, что его не ценили: такова плата, за то, что ты руководишь большими клубами. Анчелотти прошел через то же самое в «ПСЖ». Есть так много великих тренеров с отличным послужным списком, так много титулов, но внезапно ветер меняется. Все уже не так, как прежде. Такова цена, которую приходится платить, когда хочешь тренировать топ-клуб. Все просто.

У вас так много ведущих игроков, которые травмированы неделями и неделями, и неделями, и неделями, что это очень тревожно. Когда я вижу здесь, в «ПСЖ», он совсем не травмирован. По сути, он приехал в « » и не получает никаких травм. Он всегда был травмирован. Я понятия не имею, что происходит с медицинским персоналом, с тренировками, просто не представляю», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эммануэль Пети.

Хави об уходе из «Барсы»: «Работу не ценят по достоинству – это не значит, что я не выдержал давления. На кону еще два титула»

Хави: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки»

Хави: «Работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего. В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю»