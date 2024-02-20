Пети о Хави: «Он постоянно жалуется – на судью, на деньги, на то, что игроки не в форме и не выкладываются на 100%. Говорит, что его не ценили: такова плата за руководство топ-клубом»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига травмы Эммануэль Пети Усман Дембеле Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал Хави за постоянные жалобы .

«Хави в последние несколько месяцев стонал и жаловался на многие вещи – на судью, на деньги, на то, что некоторые игроки не в форме и не выкладываются на 100%. Он постоянно пытается найти различные объяснения для сложного сезона, который они переживают.

Он сказал, что его не ценили: такова плата, за то, что ты руководишь большими клубами. Анчелотти прошел через то же самое в «ПСЖ». Есть так много великих тренеров с отличным послужным списком, так много титулов, но внезапно ветер меняется. Все уже не так, как прежде. Такова цена, которую приходится платить, когда хочешь тренировать топ-клуб. Все просто.

У вас так много ведущих игроков, которые травмированы неделями и неделями, и неделями, и неделями, что это очень тревожно. Когда я вижу Дембеле здесь, в «ПСЖ», он совсем не травмирован. По сути, он приехал в «ПСЖ» и не получает никаких травм. Он всегда был травмирован. Я понятия не имею, что происходит с медицинским персоналом, с тренировками, просто не представляю», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эммануэль Пети.

Хави об уходе из «Барсы»: «Работу не ценят по достоинству – это не значит, что я не выдержал давления. На кону еще два титула»

Хави: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки»

Хави: «Работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего. В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю»

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28 комментариев
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Мне так же бывшая говорила…
Ты меня не ценишь,маме жаловалась и тд
Так просходит,когда ты встречаешься с топ человеком))
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Ответ Red_Marlboro_
Да уж, мед персонал в Барсе конечно то ещё дно, тут не поспоришь
когда Хави только пришел - он убрал весь старый медперсонал, привез всех своих
точно так же, как и своего брата назначил помощником, так что все еще в этом всем виноват тренер..
+37
-2
+35
Ответ Homelander_666
Не стоит сильно винить Хави. Он просто неопытный тренер, который не знает, как правильно общаться с журналистами. Будь у Барсы нормальный президент, то он бы прикрыл Хави перед прессой. Но у Барселоны Лапорта...
Так наоборот,Лапорта настолько опытен,что сам себя и прикрывает Хави)
+31
-1
+30
Не стоит сильно винить Хави. Он просто неопытный тренер, который не знает, как правильно общаться с журналистами. Будь у Барсы нормальный президент, то он бы прикрыл Хави перед прессой. Но у Барселоны Лапорта...
+16
-4
+12
Ответ SaH4r.
У Анчелотти сын помощник и что с того?
Так он отлично работает, поговаривают что середняки не прочь его и главным у себя видеть, но он все еще набирается опыта рядом с отцом.
+12
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+12
Так барса его на ноги поставила и он убежал к вам. В барсе под конец он тоже не травмировался
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Ответ Бронислав Каминский
Так наоборот,Лапорта настолько опытен,что сам себя и прикрывает Хави)
😃
+3
0
+3
Да уж, мед персонал в Барсе конечно то ещё дно, тут не поспоришь
+6
-4
+2
Пети, Мани, Зины, Вани
Раскритиковали Хави.
+2
0
+2
Ответ mr kovalsky
интересно, чья гениальная задумка поменять старый интерфейс спортса с пк? чтобы зайти в новости футбола нужно кнопок 5 нажать и найти еще этот раздел в то время как раньше с одной кнопкой без лишних сложностей можно было зайти
Вот идите и на спортивных сайтах такое требуйте.
+3
-1
+2
"Когда я вижу Дембеле здесь, в «ПСЖ», он совсем не травмирован. По сути, он приехал в «ПСЖ» и не получает никаких травм. Он всегда был травмирован. Я понятия не имею, что происходит с медицинским персоналом, с тренировками, просто не представляю"-ну да, Дембеле же так часто травмировался при Хави, так часто, что всего один раз, от чего никто и никогда не может быть застрахован
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Ответ Krauvec Cool
Ну Клопп тоже каждый сезон жалуется и ничего.
Ну Клопп титулы берет
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Ответ xQcoW
Список чапи, чтобы он был доволен. Судьи, должны быть, наняты Негрейрой под прикрытием, газон и стадион не вызывает недовольство, а прогноз погоды не запрограммирован Пересом против бчк
Ну это на матчи ЛаЛиги. Ещё нужен Эвребе на матчи еврокубков
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Ответ Предраг Ранджелович
Вот идите и на спортивных сайтах такое требуйте.
требую новых разделов про политику на нашем политическом сайте
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Ответ Предраг Ранджелович
Ну Клопп титулы берет
А Хави не выиграл чемпионат?
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Да уж, Хави показал себя еще тем нытиком! Насчет Дембеле - тоже в точку: В Барсе он почему-то систематически травмировался, из-за задней поверхности бедра только раза 3-4 вылетал из состава, причем при такой травме каждый раз недели на 3 минимум.
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Еще в 22 году я говорил: Хави физрук. Фати - не игрок Барселоны. Меня захейтили..но время расставило на всё на свои места
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Анчелотти руководит топ клубом, что-то я от него не слышал столько нытья. Просто есть нытики как Хави, Моуриньо, Тухель, иногда Клопп, а есть другие. Сам хотел прихода Хави в Барсу, но сейчас понимаю что это было ошибкой
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Пети прорвало, походу надоели все эти неженки современные)
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Пети на спортс подписку купил ?
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хуже всего что нытье Хави не прекратится даже когда он уйдет
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интересно, чья гениальная задумка поменять старый интерфейс спортса с пк? чтобы зайти в новости футбола нужно кнопок 5 нажать и найти еще этот раздел в то время как раньше с одной кнопкой без лишних сложностей можно было зайти
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И неделями, и неделями...
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