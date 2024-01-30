Хави об уходе из «Барсы»: «Работу не ценят по достоинству – это не значит, что я не выдержал давления. На кону еще два титула»
Хави объяснил, почему решил уйти из «Барселоны» в конце сезона.
«Думаю, работу недостаточно ценили, и это привело к выгоранию. Таковы мои ощущения. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.
Результаты нас подвели. На кону все еще стоят два титула, ситуация трудная. Лига чемпионов дает нам особую надежду. Я принял такое решение, потому что, что бы вы ни делали, работу не оценят по достоинству», – сказал Хави.
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
2. Дело не в том что я не выдержал давления - а как это тогда называется, если ты за один матч выгорел, ну или вообще выгорел)) это называется не выдержатб давления))
3. Мы переживаем сложный момент - ни хрена себе открытие! А ты думал ты куда шел, когда все писали про потенциальное банкротство, когда не хватало денег ни на зп, ни на регистрацию, когда дергали все рычаги, ты что думал что это Барса из 2010?
4. Результаты нас подвели - ахаххахахахха ахахаххаха результаты его подвели ахаххахаххаа
5. Дальше как всегда бред про титулы и надежды)
Хави похож на школьника, который не может признать ошибки, и ноет, перекладывая вину на руководство которое не ценит, на результаты (ну это просто дно полное) днк, что тут добавить)
Зато днк на месте)
Красиво делаете!
хотя барса такое болот - что там любого сожрут