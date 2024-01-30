Хави об уходе из «Барсы»: «Работу не ценят по достоинству – это не значит, что я не выдержал давления. На кону еще два титула»

Хави объяснил, почему решил уйти из «Барселоны» в конце сезона.

«Думаю, работу недостаточно ценили, и это привело к выгоранию. Таковы мои ощущения. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.

Результаты нас подвели. На кону все еще стоят два титула, ситуация трудная. Лига чемпионов дает нам особую надежду. Я принял такое решение, потому что, что бы вы ни делали, работу не оценят по достоинству», – сказал Хави.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена