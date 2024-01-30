Хави об уходе из «Барсы»: «Работу не ценят по достоинству – это не значит, что я не выдержал давления. На кону еще два титула»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави объяснил, почему решил уйти из «Барселоны» в конце сезона.

«Думаю, работу недостаточно ценили, и это привело к выгоранию. Таковы мои ощущения. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.

Результаты нас подвели. На кону все еще стоят два титула, ситуация трудная. Лига чемпионов дает нам особую надежду. Я принял такое решение, потому что, что бы вы ни делали, работу не оценят по достоинству», – сказал Хави.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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89 комментариев
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Легенда нытья.
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Это ты ещё на обычной человеческой работе не работал, вот уж где не ценят так не ценят
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А признать, что в этом сезоне провалы по всем фронтам будут? 2 титула - это в теории, а на практике - Хави-полуфизрук с завышенным ЧСВ.
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Ответ White Buddha
Легенда нытья.
Это было трудно, но Хави-тренер опередил по нытью Хави-игрока
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Ответ Stanislav Cherchesov
Хави и в Аль Садде не показывал хороших результатов. В лиге чемпионов стабильно плохие результаты были. Состав у Барсы не плохой, нужен опорник, центральный и крайний нападающий хорошего уровня. Уверен придет более качественный специалист уровня Флика или Моуриньо и качество игры с результатами будут лучше.
Саламыч, брат, спасибо за аналитику
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Как же быстро Чави скатился до полон энергии и до усталости и давления
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Все одно и тоже, только после каждого последующего интервью количество титулов «на кону» все меньше.
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Ответ Блуждающий странник
Комментарий скрыт
1. Работу не ценили и это привело к выгоранию - буквально три дня назад говорил что полон энергии и что с руководством все тип-топ. Значит либо балабол (что мы и так знали).. либо он звездел про энергию, либо сейчас врет.
2. Дело не в том что я не выдержал давления - а как это тогда называется, если ты за один матч выгорел, ну или вообще выгорел)) это называется не выдержатб давления))
3. Мы переживаем сложный момент - ни хрена себе открытие! А ты думал ты куда шел, когда все писали про потенциальное банкротство, когда не хватало денег ни на зп, ни на регистрацию, когда дергали все рычаги, ты что думал что это Барса из 2010?
4. Результаты нас подвели - ахаххахахахха ахахаххаха результаты его подвели ахаххахаххаа
5. Дальше как всегда бред про титулы и надежды)

Хави похож на школьника, который не может признать ошибки, и ноет, перекладывая вину на руководство которое не ценит, на результаты (ну это просто дно полное) днк, что тут добавить)
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Ответ Kranmeister
Короче Саламыч уже на низком старте!
😉
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Хави очевидно затравили, слишком много ожиданий после победы в ЛЛ в том году, а по факту команда сильно слабее стала, так еще травмы накрыли
+7
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Хави и в Аль Садде не показывал хороших результатов. В лиге чемпионов стабильно плохие результаты были. Состав у Барсы не плохой, нужен опорник, центральный и крайний нападающий хорошего уровня. Уверен придет более качественный специалист уровня Флика или Моуриньо и качество игры с результатами будут лучше.
+12
-8
+4
Эталонный нытик. как же выигрышно сейчас смотрится на его фоне, его постоянный партнер по Барсе и Испании Андреас Иньеста. Бегает себе в 40 лет в арабской лиге и не ноет, и наверняка пробивает фейспалм от речей Чапи. Интересно, Иньеста, как испанец может испытывать испанский стыд за товарища? или у них какой-то другой стыд в этом контексте?)
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Ответ maximilian_15
А признать, что в этом сезоне провалы по всем фронтам будут? 2 титула - это в теории, а на практике - Хави-полуфизрук с завышенным ЧСВ.
С пониженом ПСВ
+6
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Хави как тренер не о чём, но и рациональное зерно в его рассуждениях есть. В таких клубах на тренера всегда колоссальное давление, берёт разобранную и еле живую команду и должен с ней ЛЧ взять или чемпионат иначе его работа всегда будет оценена негативно. Не хватает опыта как условному Анчелотти игнорить СМИ, сколько про него дичи писали за карьеру и ничего страшного с ним не произошло. В этом и разница между гуру своего дела и подающим надежды. А виновато прежде всего руководство Барсы с их рычагами и авантюрами, неадекватные стратегии развития в долгосрочной перспективе всегда затея неудачная
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Ответ Chernoy
Все одно и тоже, только после каждого последующего интервью количество титулов «на кону» все меньше.
))) это в точку
Зато днк на месте)
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А можно удалить Хави как тренера из футбола?
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Ответ Kranmeister
Короче Саламыч уже на низком старте!
Если без шуток.. думаю на сезон, это пошло бы на пользу Барсе.. Прошли бы очищение так сказать.. избавились бы от одержимости тотального футбола, и вот этого своего синдрома Гвардиолы.. Нельзя делать будущее постоянно оглядываясь на прошлое, пусть даже и славное. Молодые игроки бы окрепли ментально, руковолство получило бы время на определение дальнейшего вектора, освободили бы себя от завышенных ожиданий. В общем смех смехом, но будто это хороший вариант. Всё равно клуб нестабильный сейчас, непростые времена
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Короче Саламыч уже на низком старте!
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Новость Появилась одновременно с 2 комментариями
Красиво делаете!
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бубубу
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Интересно, хоть один тренер в истории Барселоны ныл столько, сколько Хави?
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Насколько великим был футболистом, настолько же мерзким нытиком оказался как человек.
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Ответ Блуждающий странник
Комментарий скрыт
"...для неопытного тренера" - может стоило опыта на кошках набраться?
хотя барса такое болот - что там любого сожрут
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Ответ maxdux81
Эталонный нытик. как же выигрышно сейчас смотрится на его фоне, его постоянный партнер по Барсе и Испании Андреас Иньеста. Бегает себе в 40 лет в арабской лиге и не ноет, и наверняка пробивает фейспалм от речей Чапи. Интересно, Иньеста, как испанец может испытывать испанский стыд за товарища? или у них какой-то другой стыд в этом контексте?)
Это каталонский стыд)
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Выиграть лигу и ушастик , у Барселоны такой же шанс как выиграть уже завершивший Суперкубок. Т.е. ноль%
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обиделся чави ахахахахааах
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Один короткий интервью поделен на части, от обзаца до обзаца. Теперь каждый день будут вбрасывать, попутно искозив контекст, а вмсете с этим и весь смысл сказанного. Уже не интересна тема.
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Осталось еще два платья и можно уезжать...
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Ответ arspurs9
Насколько великим был футболистом, настолько же мерзким нытиком оказался как человек.
По итогу «Великий Нытик»
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Ответ Frank_Rijkaard83
Один короткий интервью поделен на части, от обзаца до обзаца. Теперь каждый день будут вбрасывать, попутно искозив контекст, а вмсете с этим и весь смысл сказанного. Уже не интересна тема.
спасибо, что пишете под темой, что тема неинтересна)
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