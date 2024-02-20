Пети о Мбаппе в «Реале»: «Это может стать проблемой не только в плане зарплаты, но и в смысле лидерства. Беллингем и Винисиус великолепны, Килиану придется играть нападающего – не лучшая его позиция»

Эммануэль Пети назвал возможные проблемы Килиана Мбаппе в «Реале».

«Я понятия не имею, что произойдет, и, честно говоря, мы – 67 миллионов французов – понятия не имеем, что решит Мбаппе в конце сезона. Мбаппе сказал две недели назад, что даст ответ в ближайшее время, до конца сезона. Так что я понятия не имею, останется ли он в Париже, ведь сейчас так много спекуляций, так много разговоров, соглашений и тому подобных вещей.

Если Мбаппе перейдет в « », это может стать проблемой. Не только в плане зарплаты относительно команды, но и в плане лидерства.

Беллингем играет великолепно, как и Винисиус, и если Мбаппе перейдет в «Мадрид», ему придется действовать в роли нападающего, как он делал это в последнее время в «ПСЖ». Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция», – сказал бывший игрок «Монако» и сборной Франции в интервью As.

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