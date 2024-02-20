Пети о Мбаппе в «Реале»: «Это может стать проблемой не только в плане зарплаты, но и в смысле лидерства. Беллингем и Винисиус великолепны, Килиану придется играть нападающего – не лучшая его позиция»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Эммануэль Пети Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Эммануэль Пети назвал возможные проблемы Килиана Мбаппе в «Реале».

«Я понятия не имею, что произойдет, и, честно говоря, мы – 67 миллионов французов – понятия не имеем, что решит Мбаппе в конце сезона. Мбаппе сказал две недели назад, что даст ответ в ближайшее время, до конца сезона. Так что я понятия не имею, останется ли он в Париже, ведь сейчас так много спекуляций, так много разговоров, соглашений и тому подобных вещей.

Если Мбаппе перейдет в «Мадрид», это может стать проблемой. Не только в плане зарплаты относительно команды, но и в плане лидерства.

Беллингем играет великолепно, как и Винисиус, и если Мбаппе перейдет в «Мадрид», ему придется действовать в роли нападающего, как он делал это в последнее время в «ПСЖ». Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция», – сказал бывший игрок «Монако» и сборной Франции в интервью As.

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58 комментариев
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Где скажут там и будет играть. Это тебе не ПСЖ что бы диктовать всем свои условия.
+35
-13
+22
Тут все просто, Анчелотти перейдет к своей излюбленной схеме 4-3-3 с Винисиусом слева, Мбаппе в центре, и Родриго справа. По мере доступности каждого из них будет меняться и схема и роль Мбаппе, который может отлично играть и левого нападающего.
+18
-1
+17
Так Мбаппе и есть нападающий,он легко менятся местами с Вини ,опыта и таланта им на это хватит
+17
-2
+15
Ответ Мысли Стетхема
Где скажут там и будет играть. Это тебе не ПСЖ что бы диктовать всем свои условия.
Одно дело сказать,а другое дело приносить пользу на поле.Если позиция будет некомфортная,то смысл?
+11
-3
+8
Меня лично больше беспокоит, что он может подпортить атмосферу в клубу из-за большого разрыва по ЗП...Уж Вини, зная его характер, явно с этим мириться не будет.
+12
-5
+7
Джуд Килиану только в помощь, а вот с Вини и правда неясно, что делать. Едва ли Мбаппе мечтал играть центрнапа. Посмотрим, как Анчи будет решать эту головоломку; для меня это главная интрига перехода.
+4
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+4
Ответ dr. cage
Пока слухи идут о том, что зп будет небольшой (16-17 млн).. Чуть больше чем у Вини (13-14 млн).. То есть о каком то разрыве речь не идёт.. Вполне логичная надбавка для свободного агента. Зато все имиджевые права останутся Мбаппе. Такого даже у Роналду не было.. Он 30% отдавал клубу. Ну и подписной бонус как мне кажется будет от 80 до 100 милиионов, разбитый на срок контракта.
Все эти разговоры и слухи про ЗП и о его позиции на поле просто из безысходности журналюг найти хоть какой нибудь проблему в Реале, так как проблемы у Мадрида вообще сейчас не существует
+7
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+4
Пауки в банке.. Такое уже было у "галлактикос"..
+6
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+4
Выскажу непопулярное мнение, но Вини какой угодно, но не "великолепный", по крайней мере, в большинстве матчей. У него одна хорошая игра (когда играет с мотивацией/желанием) на 5-6 таких, где он передерживает мяч и теряет его, пытается прокинуть мяч между ног каждому защитнику и теряет мяч, пытается изобразить фол на себе и теряет мяч, обрезает полкоманды нелепым пасом пяткой на своей половине поля и привет атака на на свои ворота, а что больше всего раздражает - после своих потерь мяча почти никогда не пытается сразу в отбор сыграть, не говоря о том, что 80 % времени игры в обороне пешеходит и не возвращается назад.

Очень сильное впечатление, что бразил словил неслабую такую звезду, и она с каждым днем все больше и больше, будто уже на уровне легенд клуба, хотя и сотой доли пользы не принес в сравнении с теми же Лукой, Тони, Дани.
+6
-4
+2
ЗП точно не должно стать предметом споров. Никто из нынешних звезд Реала не может претендовать на такую зп, потому что они не настолько медийны и на них не заработать таких денег как на Мбаппе. Но вполне вероятно что через несколько лет тот же Белингем сможет претендовать на повышение своей зарплаты
+3
-1
+2
И причем согласитесь, что прям ну чувствуется, что это президентская больше, а не тренерская покупка.
Это о многом говорит.
Тут есть еще нюанс , об этом мало кто говорит. Но вы уверены, что они все втроем уживутся на поле?
+2
0
+2
Ответ RealJon
Все эти разговоры и слухи про ЗП и о его позиции на поле просто из безысходности журналюг найти хоть какой нибудь проблему в Реале, так как проблемы у Мадрида вообще сейчас не существует
Может я не прав, но полное впечатление, что теперь будут. Не знаю, но эта Санта-Барбара, она же ромашка (перейду - не перейду) наглядно показывает ещё один не самый простой характер. Могут возникнуть трения внутри команды, а это не есть хорошо.
+1
0
+1
Кстати, те, кто сомневается, что Реал будет и дальше доминировать, потом не пропадайте. Когда все молодые звёзды Реала, включая Мбаппе, будут творить историю. И можете минусовать.
+14
-13
+1
Круифф говорил, что MSN не уживутся вместе, будут как три медведя в одной берлоге.
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Кстати, те, кто сомневается, что Реал будет и дальше доминировать, потом не пропадайте. Когда все молодые звёзды Реала, включая Мбаппе, будут творить историю. И можете минусовать.
Когда Реал подпишет всё-таки Мбаппе, то это будет только плюс для лиги, как внутри, так и на международной арене, ну и конечно в плане развития других команд. Ведь ты становишься лучше только когда играешь против лучших. Мне как болельщику Барсы конечно обидно, что наше прошлое конченное руководство загнали клуб в такую яму и бесспорно хотелось бы, чтобы например мы подписали Холланда или Родри, но имеем сейчас то, что имеем, рано или поздно встанем на ноги, побыстрее бы стадион достроили. P.S. Биллингем, крут👏
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Ответ Barsenoga
Единственая проблема реала это позор 6-2 5-0 5-1 4-0 который им устроила моя непобедимая барселуна теперь попробуйте удалите это с ютуба.
Для чего ты это пишешь? Меня всегда интересовал вопрос возраста авторов данных постов. Если ты школьник, то тогда вопросов нет, но, если уже взрослый.. Выводы делайте сами
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Ответ Dexter Morgan
Согласен. Ну это идеальный вариант.
согласен
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Ответ kupezz
Когда Реал подпишет всё-таки Мбаппе, то это будет только плюс для лиги, как внутри, так и на международной арене, ну и конечно в плане развития других команд. Ведь ты становишься лучше только когда играешь против лучших. Мне как болельщику Барсы конечно обидно, что наше прошлое конченное руководство загнали клуб в такую яму и бесспорно хотелось бы, чтобы например мы подписали Холланда или Родри, но имеем сейчас то, что имеем, рано или поздно встанем на ноги, побыстрее бы стадион достроили. P.S. Биллингем, крут👏
Справедливо. Плюсую. А Барселона придёт в себя. Это нужно и Реалу. Конкуренция нужна. Просто порядок в вашем клубе наведут со временем. Нужно несколько сезонов.
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Ответ Мохнатый55
Атакующий полузащитник. Куда его ставить в твоей схеме? Камавинга и Вальверде будут за всех отрабатывать?
А тебе три Каземиро надо в центр?
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Ответ Roma Khamraliev
А тебе три Каземиро надо в центр?
Мне кажется в твоей схеме будет серьезный перекос в атаку, а оборона будет страдать. Но в любом случае состав выглядит впечатляюще. Как минимум стартовые 11.
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Ответ Маноло Санчис
Меня лично больше беспокоит, что он может подпортить атмосферу в клубу из-за большого разрыва по ЗП...Уж Вини, зная его характер, явно с этим мириться не будет.
Так Вини и не ровня Мбаппе
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Ответ Barsenoga
Единственая проблема реала это позор 6-2 5-0 5-1 4-0 который им устроила моя непобедимая барселуна теперь попробуйте удалите это с ютуба.
Это устроила негрейра, ты ошибся
+1
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Ответ Barsenoga
Единственая проблема реала это позор 6-2 5-0 5-1 4-0 который им устроила моя непобедимая барселуна теперь попробуйте удалите это с ютуба.
Комментарий удален модератором
Ответ kowadu2
Джуд Килиану только в помощь, а вот с Вини и правда неясно, что делать. Едва ли Мбаппе мечтал играть центрнапа. Посмотрим, как Анчи будет решать эту головоломку; для меня это главная интрига перехода.
Думаю, что будет подвижная атака.
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Ответ Артём Поддубный
согласен
Играющее трио. Это будет весело.
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Ответ Мохнатый55
У Винисиуса не такая уж и впечатляющая статистика. Мбаппе легко выиграет у него конкуренцию.
Они будут играть 4-3-3 с вини мбаппе и родриго в атаке 100%
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Теперь новая сага, получится-не получится, лидер-не лидер, в любой команде у любого игрока может получиться, а может и не получиться, но если игрок талантлив и команда заинтересована в его реализации, то шансы высоки, талант Мбаппе несомненен, заинтересованность Реала в его максимальной реализации тоже, остальное увидим
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Надо было Неймара оставлять и продавать этого гуся.
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Пети прав, конечно, но если тренером будет Анчелотти, то проблемы не вижу - он даёт свободу игрокам.
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Я бы продал Винисиуса, и вместо него на левый фланг черепашку.
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