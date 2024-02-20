Пети о трансфере Мбаппе в «Реал»: «Каждые полгода та же история. Он уходит, остается? Он хорошо позавтракал? Хорошо покакал? Во Франции все устали от этого»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Эммануэль Пети Килиан Мбаппе Футбол

Эммануэль Пети заявил, что устал от новостей об уходе Килиана Мбаппе.

«Во Франции все устали. Каждые полгода одна и та же история. Он уходит? Он собирается уехать? Он собирается остаться? Он собирается уехать? Он хорошо позавтракал сегодня утром? Хорошо ли покакал? Мы так устали от этого.

Я понимаю, что игроков тоже раздражает эта ситуация, потому что все внимание постоянно приковано к Мбаппе. Мы не говорим о «ПСЖ», мы всегда говорим о Мбаппе. Поэтому некоторым игрокам может быть трудно справиться с этой ситуацией. Вот почему я сказал, что устал говорить об этом каждые три недели», – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции.

По данным Marca, Килиан Мбаппе уже уведомил «Реал» о том, что покинет «ПСЖ» летом свободным агентом. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи в частной беседе подтвердил уход Мбаппе.

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15 комментариев
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Ни разу не видел новость на Спортсе, хорошо ли покакал Мбаппе. Спортс, недорабатываете!
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Хоть кто-то об этом сказал. Осточертела эта клоунада
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Ну а что хотеть. Человек является главной звездой команды и, пожалуй, мирового футбола. Неудивительно, что к каждому ему в буквальном смысле «пуку» уделяется такое пристальное внимание.

Но и не согласиться с Пети трудно - эта мыльная опера с его возможным переходом утомила даже болельщиков Реала.
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Какающий мальчик

Надо памятник делать

Утереть нос соседям-бельгийцам с их писающим
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Вот этим вниманием к тому счастлив ли Мбаппе в команде, всё ли его устраивает, он похож на Месси. Ни разу не слышал подобных разговоров в таком количестве вокруг других игроков. Потому что это бред так рассуждать о взрослых мужиках, да ещё и с самыми большими контрактами в мире
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Не знаю на что надеется Реал, но зарплата Мбаппе вызовет много вопросов у товарищей по команде. Определенно будут конфликты, а учитывая что творил Мбаппе в ПСЖ, конфликты с Пересом гарантированы. И самый главный вопрос: что делать с королем всех обиженок Винисиусом? . Мбаппе не будет играть форвардом, только вингером. Еще один гарантированный конфликт. В общем, скоро в Реале будет весело. ЗВЕЗДА ЖЕ ПРИДЕТ
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Хорошо сказал
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устал, но делал - молодец!
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