Пети о трансфере Мбаппе в «Реал»: «Каждые полгода та же история. Он уходит, остается? Он хорошо позавтракал? Хорошо покакал? Во Франции все устали от этого»

Эммануэль Пети заявил, что устал от новостей об уходе Килиана Мбаппе.

«Во Франции все устали. Каждые полгода одна и та же история. Он уходит? Он собирается уехать? Он собирается остаться? Он собирается уехать? Он хорошо позавтракал сегодня утром? Хорошо ли покакал? Мы так устали от этого.

Я понимаю, что игроков тоже раздражает эта ситуация, потому что все внимание постоянно приковано к Мбаппе. Мы не говорим о « », мы всегда говорим о . Поэтому некоторым игрокам может быть трудно справиться с этой ситуацией. Вот почему я сказал, что устал говорить об этом каждые три недели», – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции.

По данным Marca, Килиан Мбаппе уже уведомил «Реал» о том, что покинет «ПСЖ» летом свободным агентом. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи в частной беседе подтвердил уход Мбаппе.

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