Кафельников не ходит на матчи «Спартака» после введения Fan ID: «Не оформлял этот документ. Да и вообще охладел к нашему футболу в последнее время»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Кафельников Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Евгений Кафельников рассказал, что перестал ходить на футбол после введения Fan ID.

«Многие знают меня как болельщика «Спартака», поэтому расскажу об этом и вообще о футболе в своей жизни. Болею за красно-белых с семи лет. Помню, началось это на детских теннисных соревнованиях, когда мы сидели на сборах. Это был 1982 год, и я увидел по телевизору матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом». После этого моя судьба как болельщика была решена.

Так вышло, что и первым матчем «Спартака», который я увидел вживую, была как раз домашняя игра с тем же «Арсеналом», но уже в Лиге чемпионов в 2000-м. Был еще один, кажется, кубковый матч «Жемчужина» – «Спартак», когда я жил в Сочи, году в 1986-м или 1987-м. Но он в памяти не отложился, а вот ту встречу в мороз в «Лужниках» с командой Арсена Венгера помню отлично.

Как играли – и разгромили такого соперника 4:1! Играли там и мои друзья – Егор Титов и Дима Парфенов, которые любили теннис и приходили на соревнования, проходившие в Москве, – «Кубок Кремля», Кубок Дэвиса. Бывали там и Саша Мостовой, и Валера Карпин.

А на матч с «Арсеналом» я прилетел на своем самолете «Сессна» с турнира в Стокгольме. Кто-то из моих соперников получил травму и снялся, из-за чего у меня перед полуфиналом возникло полтора свободных дня. В день игры быстро, за два часа, долетел до Москвы – а на следующий улетел обратно.

Тот матч с «Арсеналом» в «Лужниках» мы смотрели в ложе с Шамилем Тарпищевым, который и достал билеты. Никогда ту игру не забуду! Но после введения Fan ID я на матчах «Спартака», как и на каких-либо других, не был и этот документ себе не оформлял. Да и вообще в последнее время как-то охладел к нашему футболу, почти перестал за ним следить. Мы не выступаем в европейских соревнованиях, и это, честно говоря, остудило мой интерес.

Какая-то информация, конечно, доходит, но без прежнего фанатизма», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».

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21 комментарий
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Я и сам в этом плане своего рода немного Кафельников)
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+40
Ответ JENNINGS
Я и сам в этом плане своего рода немного Кафельников)
Все мы не много Кафельниковы)))
+13
-2
+11
Ответ JENNINGS
Я и сам в этом плане своего рода немного Кафельников)
Я тоже.
+12
-2
+10
Ответ ZarvuR2020
Комментарий скрыт
В каком смысле сложные?
+5
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Ответ Caniball
Все мы не много Кафельниковы)))
я/мы кафельников
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Ответ Caniball
Все мы не много Кафельниковы)))
Всё верно. И ты и Кафельников себя любимого любите больше команды. Поэтому на секторе и ты и Кафельников не нужны.
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Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
у вас у всех с кафельниковым одно общее - он со своими принципами дорвался до воспитания дочери, и та стала наркоманкой. а вы, если дорветесь до управления Россией со своими принципами, устроите вторые 90-е, а то и похуже. аналогия явно прослеживается, раз вы, как и кафельников, не уважаете законы РФ.
Записался в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться?
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Ответ ZarvuR2020
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