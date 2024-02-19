Кафельников не ходит на матчи «Спартака» после введения Fan ID: «Не оформлял этот документ. Да и вообще охладел к нашему футболу в последнее время»

Евгений Кафельников рассказал, что перестал ходить на футбол после введения Fan ID.

«Многие знают меня как болельщика « », поэтому расскажу об этом и вообще о футболе в своей жизни. Болею за красно-белых с семи лет. Помню, началось это на детских теннисных соревнованиях, когда мы сидели на сборах. Это был 1982 год, и я увидел по телевизору матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом». После этого моя судьба как болельщика была решена.

Так вышло, что и первым матчем «Спартака», который я увидел вживую, была как раз домашняя игра с тем же «Арсеналом», но уже в Лиге чемпионов в 2000-м. Был еще один, кажется, кубковый матч «Жемчужина» – «Спартак», когда я жил в Сочи, году в 1986-м или 1987-м. Но он в памяти не отложился, а вот ту встречу в мороз в «Лужниках» с командой Арсена Венгера помню отлично.

Как играли – и разгромили такого соперника 4:1! Играли там и мои друзья – Егор Титов и Дима Парфенов, которые любили теннис и приходили на соревнования, проходившие в Москве, – «Кубок Кремля», Кубок Дэвиса. Бывали там и Саша Мостовой, и Валера Карпин.

А на матч с «Арсеналом» я прилетел на своем самолете «Сессна» с турнира в Стокгольме. Кто-то из моих соперников получил травму и снялся, из-за чего у меня перед полуфиналом возникло полтора свободных дня. В день игры быстро, за два часа, долетел до Москвы – а на следующий улетел обратно.

Тот матч с «Арсеналом» в «Лужниках» мы смотрели в ложе с Шамилем Тарпищевым, который и достал билеты. Никогда ту игру не забуду! Но после введения Fan ID я на матчах «Спартака», как и на каких-либо других, не был и этот документ себе не оформлял. Да и вообще в последнее время как-то охладел к нашему футболу, почти перестал за ним следить. Мы не выступаем в европейских соревнованиях, и это, честно говоря, остудило мой интерес.

Какая-то информация, конечно, доходит, но без прежнего фанатизма», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».