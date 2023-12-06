«Fan ID не помог стать лучше футболу. Считаю, что это убило футбол». Виталий Шитов о паспорте болельщика

Виталий Шитов раскритиковал Fan ID.

– В ФНЛ нет Fan ID. Это помогает вам?

– Футболистам приятнее играть, когда есть активный фанатский сектор. Что касается самого «Спартака», то когда на трибунах были активные болельщики, даже со стороны ты чувствовал ту поддержку, которую они давали. Наверное, Fan ID не помог стать лучше футболу.

– То есть ты не поддерживаешь Fan ID?

– Возможно, кому-то от этого стало выгоднее или лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол, – сказал вингер «Спартака», выступающий сейчас на правах аренды за «Тюмень».

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