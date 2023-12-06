«Fan ID не помог стать лучше футболу. Считаю, что это убило футбол». Виталий Шитов о паспорте болельщика

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Первая лига Тюмень Fan ID Виталий Шитов Футбол

Виталий Шитов раскритиковал Fan ID.

– В ФНЛ нет Fan ID. Это помогает вам? 

– Футболистам приятнее играть, когда есть активный фанатский сектор. Что касается самого «Спартака», то когда на трибунах были активные болельщики, даже со стороны ты чувствовал ту поддержку, которую они давали. Наверное, Fan ID не помог стать лучше футболу.

– То есть ты не поддерживаешь Fan ID?

– Возможно, кому-то от этого стало выгоднее или лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол, – сказал вингер «Спартака», выступающий сейчас на правах аренды за «Тюмень».

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22 комментария
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Ответ КБ Сергей
Глядя на трибуны, его слова не вызывают никаких эмоций, кроме жалости. Этот человек никогда не был на стадионе. Пробы фан уйди, надо было проводить на Думе. Там полным-полно персонажей, которым стоит выписать пожизненный бан на законотворческую деятельность.
Шитов вроде выступает против этой чуши, что за бред?
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Как бы то ни было, но он прав...
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зато бichей меньше! именно их ,я не имею ввиду нормальных фанатов которые бойкотируют, которые в рамках адекватности создавали антураж
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А такой цели и не было - все цели достигнуты фанаты без футбола… Больше 3-х не собираемся
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Глядя на последние матчи прикол-лиги, понимаешь, что фанатам нужно доплачивать за боление, молоко выдавать за вредность, а не дополнительный геморрой создавать вроде фан-уйди🥶
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Ответ arspurs9
Шитов вроде выступает против этой чуши, что за бред?
А что может сделать Шитов, если все решения принимаются одной партией? Правильные или неправильные - вообще не важно. Шитов - футболист, который видит и чувствует разницу, между тем, что было и тем, что стало. Но решения по футболу принимают фигуристки, борцы, боксёры и конькобежки. И так у нас везде, к сожалению. Я вообще не понимаю, зачем нам столько депутатов от разных партий, если решают всё депутаты от одной «правильной»? Их можно было бы привлечь к уборке снега в столице, раз уж они живут здесь, а не там, где их выбирали. Можно было бы найти достойное занятие для этих бездельников. И денег бы сэкономили и время на принятие решений и кроме вреда, от них бы какая-никакая польза была бы.
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FAN ID придумали только для того, чтобы его отменил д.едушка в рамках предвыборной компании, что в скором времени и произойдёт.
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Глядя на трибуны, его слова не вызывают никаких эмоций, кроме жалости. Этот человек никогда не был на стадионе. Пробы фан уйди, надо было проводить на Думе. Там полным-полно персонажей, которым стоит выписать пожизненный бан на законотворческую деятельность.
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Прав он. Тут не поспоришь.
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Хоть какой-то футболист правду говорит
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Ответ Barvex
FAN ID придумали только для того, чтобы его отменил д.едушка в рамках предвыборной компании, что в скором времени и произойдёт.
дедушке ⚽ до фени......А мне - дедушка...
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Ответ Ростовский
Победа в СВО, отмена фан-айди. Классные события нас скоро ждут. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Комментарий удален пользователем
Ответ КБ Сергей
А что может сделать Шитов, если все решения принимаются одной партией? Правильные или неправильные - вообще не важно. Шитов - футболист, который видит и чувствует разницу, между тем, что было и тем, что стало. Но решения по футболу принимают фигуристки, борцы, боксёры и конькобежки. И так у нас везде, к сожалению. Я вообще не понимаю, зачем нам столько депутатов от разных партий, если решают всё депутаты от одной «правильной»? Их можно было бы привлечь к уборке снега в столице, раз уж они живут здесь, а не там, где их выбирали. Можно было бы найти достойное занятие для этих бездельников. И денег бы сэкономили и время на принятие решений и кроме вреда, от них бы какая-никакая польза была бы.
Да, я согласен, но мой вопрос был скорее в том, что твой комментарий читается как претензия к Шитову
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Ответ arspurs9
Да, я согласен, но мой вопрос был скорее в том, что твой комментарий читается как претензия к Шитову
Какие претензии к молодому парню, сказавшему всё, что думает об этой глупости, могут быть у меня? Дай Бог, чтобы к нему не появились претензии у властьимущих… А то, оставят ему в футбольной биографии один вариант, где-нибудь в Удмуртии.
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Ответ arspurs9
Шитов вроде выступает против этой чуши, что за бред?
Да, что то не вяжется
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Ответ КБ Сергей
Какие претензии к молодому парню, сказавшему всё, что думает об этой глупости, могут быть у меня? Дай Бог, чтобы к нему не появились претензии у властьимущих… А то, оставят ему в футбольной биографии один вариант, где-нибудь в Удмуртии.
Так ты перечитай свой комментарий первый.
«Ничего кроме жалости, этот человек не был на стадионах»
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