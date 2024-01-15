Александр Панов: «Постоянно слежу за «Спартаком», но не хожу на стадион из-за Fan ID» 

Александр Панов заявил, что не ходит на матчи «Спартака» из-за Fan ID.

«Постоянно слежу за « », смотрю матчи, но на стадион пока не ходим из-за причин, о которых все знают [из-за Fan ID]. В этом сезоне команда неплохо идет. Конечно, есть определенные пробелы: команду кидает из стороны в сторону, но это стабилизируется. Абаскаль не так давно тренирует «Спартак», хотя уже показал свою работу.

Думаю, в межсезонье должно быть усиление, новые связки. Защита в команде поменялась, что радует, потому что в обороне у «Спартака» были определенные проблемы. Это мешает в достижении побед», — сказал бывший форвард «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам