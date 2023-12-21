Дюков о Fan ID: «Технология работает. Вначале были какие-то технические проблемы, сейчас их нет»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Александр Дюков Краснодар стадионы Чемпионат.com Fan ID Футбол

Президент РФС высказался о технологии Fan ID в России.

«Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч – получено удаленно.

Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион», – сказал Александр Дюков.

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27 комментариев
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Технология работает! Задача выполнена - трибуны пусты!!
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Вначале были какие-то фанаты , сейчас их нет
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Нет болельщиков, нет проблем. Всё логично.
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Да работает), удалось привлечь бюджетников, которым не было дело до футбола или боялись из за страха пойти на стадион), но щас идут из за страха быть уволенными
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нет болельщиков - нет проблем! идеально в вашем идеальном мире...
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диван айди работает эффективнее
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Ответ Йохан Чпохан
нет болельщиков - нет проблем! идеально в вашем идеальном мире...
Точно. "Лучшее средство от перхоти - гильотина".
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Ответ Ева Витебская
Противникам бойкота остается лишь признать , что их движ провалился, и все что они могут- прийти на спортс и ставить минуса. Бедолаги))
Я был активным фанатом с конца нулевых и просто перестал интересовать рос.футболом, не планирую посещать события с FAN ID как таковые. Я не интересен российскому футболу, он не интересен мне. Я не думаю, что чей-то движ провалился или кто-то из нас стал бедолагой.
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Ответ Женька Овомоела
Технология работает! Задача выполнена - трибуны пусты!!
И трибуны не совсем пусты .
И фанатов разогнали по домам, а это была главная задача. Кузмичи на стадионах власть не пугают.
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Ответ Вячеслав Припузов
Точнее не скажешь...
Зенит - Локо 36 тыс
Спартак - Зенит 34 тыс
Краснодар - Спартак 32 тыс
Краснодар - Ростов 27 тыс
Зенит - Урал 26 тыс
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Ответ Ева Витебская
Властям не нравятся фанаты (именно футбольные) это сплоченные группы с жестким управлением. Хрен знает что их руководителям в голову придет. Поэтому было задание разогнать их к едрене фене.
Эх, настолько жесткое у них управление, что максимум для активных фанатов это только баннер общий нарисовать и на фанатской трибуне собраться! Вот это опасность, вот же люди опасные, их обязательно надо разогнать к едрене фене!
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дюков🤡
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Конечно Fan Id работает.
Как надо власть имущим работает.
Широков, почти что убивший судью на поле, свободно ходит на стадионы.
Судья, которого Широков почти что убил на поле, отстранён от профессионального судейства.
Всë работает как надо.
Попробовал бы Дюков не согласится((
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Ответ Ева Витебская
На хорошие матчи народ приходит . Зенит - Локо 36 тыс Спартак - Зенит 34 тыс Краснодар - Спартак 32 тыс Краснодар - Ростов 27 тыс Зенит - Урал 26 тыс итд. итп. так что дело ТОЧНО не в Фанайди.
На Зенит до этого ходило по 40-45 тыс,за другие клубы не скажу,не знаю.
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Ответ Дмитрий9779
На Зенит до этого ходило по 40-45 тыс,за другие клубы не скажу,не знаю.
Ну и получается что УЖЕ ходит больше половины от прежнего, у Зенита средний 26т этой осенью.
И если ты глянешь динамику , то увидишь, что ходит все больше и больше. Что будут делать фанаты, большой вопрос. Бойкот провалился и что делать непонятно
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Ответ Ева Витебская
Ну и получается что УЖЕ ходит больше половины от прежнего, у Зенита средний 26т этой осенью. И если ты глянешь динамику , то увидишь, что ходит все больше и больше. Что будут делать фанаты, большой вопрос. Бойкот провалился и что делать непонятно
Больше половины, вот это достижение! И то достигнуто благодаря игре в Краснодаром, куда пришло 46 тысяч. А на обычные игры ходит по 20 тысяч и меньше, что для Питера полный провал.
У Спартака вот ходит почти втрое меньше допандемийного уровня, на Ростов в 4 раза меньше. Это провалился бойкот или нет?
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Отечественный футбол умирает, но у очередного эффективного газпромовского менеджера всё работает оказывается.
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Ответ Женька Овомоела
Технология работает! Задача выполнена - трибуны пусты!!
Точнее не скажешь...
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Ответ Born is the King
Вначале были какие-то фанаты , сейчас их нет
Властям не нравятся фанаты (именно футбольные) это сплоченные группы с жестким управлением. Хрен знает что их руководителям в голову придет.
Поэтому было задание разогнать их к едрене фене.
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Работает, заметно по картинке
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