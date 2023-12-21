Дюков о Fan ID: «Технология работает. Вначале были какие-то технические проблемы, сейчас их нет»
Президент РФС высказался о технологии Fan ID в России.
«Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч – получено удаленно.
Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион», – сказал Александр Дюков.
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И фанатов разогнали по домам, а это была главная задача. Кузмичи на стадионах власть не пугают.
Спартак - Зенит 34 тыс
Краснодар - Спартак 32 тыс
Краснодар - Ростов 27 тыс
Зенит - Урал 26 тыс
Как надо власть имущим работает.
Широков, почти что убивший судью на поле, свободно ходит на стадионы.
Судья, которого Широков почти что убил на поле, отстранён от профессионального судейства.
Всë работает как надо.
Попробовал бы Дюков не согласится((
И если ты глянешь динамику , то увидишь, что ходит все больше и больше. Что будут делать фанаты, большой вопрос. Бойкот провалился и что делать непонятно
У Спартака вот ходит почти втрое меньше допандемийного уровня, на Ростов в 4 раза меньше. Это провалился бойкот или нет?
Поэтому было задание разогнать их к едрене фене.