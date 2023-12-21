Дюков о Fan ID: «Технология работает. Вначале были какие-то технические проблемы, сейчас их нет»

Президент РФС высказался о технологии Fan ID в России.

«Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч – получено удаленно.

Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион», – сказал Александр Дюков.

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