Fan ID оформили 1,6 млн человек. Замминистра спорта Кадыров призвал «продолжать работу»
Около 1,6 млн человек оформили Fan ID.
Об этом сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров в рамках совещания о готовности к возобновлению сезона Мир РПЛ.
«В прошедшем сезоне всеми проведена масштабная работа по внедрению системы идентификации болельщика. На сегодняшний день оформлено порядка 1,6 млн карт болельщика, в том числе более 200 тысяч – удаленно с помощью системы дистанционной идентификации. Эта работа должна быть продолжена.
В преддверии возобновления чемпионата клубам и региональным министерствам спорта необходимо продолжать информационно‑разъяснительную работу, доводить до болельщиков информацию о возможных способах оформления карты болельщика. Важно также внедрять различные маркетинговые акции», – приводит слова Кадырова «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Минспорта.
Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование
Ладно, с министром всё понятно, меня удивляют люди, которые российской статистике хоть немного верит.
P.S. Дело было в мае 2023 года - так ни разу пока не сходила по нему ни разу.
А вот на шайбу со мной без id - это пожалуйста)))
Ну ходите на полупустые стадионы, где максимум скандируют «вперёд спартак», а в остальное время молчат, а кто-то и материться, только теперь мат довольно хорошо слышно на центральных секторах. Раньше отдельные выкрики «недовольных» и «советчиков» тупо глохли в фанатских зарядах.