Fan ID оформили 1,6 млн человек. Замминистра спорта Кадыров призвал «продолжать работу»

Около 1,6 млн человек оформили Fan ID.

Об этом сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров в рамках совещания о готовности к возобновлению сезона Мир .

«В прошедшем сезоне всеми проведена масштабная работа по внедрению системы идентификации болельщика. На сегодняшний день оформлено порядка 1,6 млн карт болельщика, в том числе более 200 тысяч – удаленно с помощью системы дистанционной идентификации. Эта работа должна быть продолжена.

В преддверии возобновления чемпионата клубам и региональным министерствам спорта необходимо продолжать информационно‑разъяснительную работу, доводить до болельщиков информацию о возможных способах оформления карты болельщика. Важно также внедрять различные маркетинговые акции», – приводит слова Кадырова « » со ссылкой на пресс‑службу Минспорта.

Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование