Fan ID оформили 1,6 млн человек. Замминистра спорта Кадыров призвал «продолжать работу»

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Около 1,6 млн человек оформили Fan ID.

Об этом сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров в рамках совещания о готовности к возобновлению сезона Мир РПЛ.

«В прошедшем сезоне всеми проведена масштабная работа по внедрению системы идентификации болельщика. На сегодняшний день оформлено порядка 1,6 млн карт болельщика, в том числе более 200 тысяч – удаленно с помощью системы дистанционной идентификации. Эта работа должна быть продолжена.

В преддверии возобновления чемпионата клубам и региональным министерствам спорта необходимо продолжать информационно‑разъяснительную работу, доводить до болельщиков информацию о возможных способах оформления карты болельщика. Важно также внедрять различные маркетинговые акции», – приводит слова Кадырова «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Минспорта.

Сколько стоит подготовить стадион к Fan ID? За что платят сами клубы, за что – государство? Исследование

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46 комментариев
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странно, а на футбол никто не ходит, для чего оформляли-то?)
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Вместо запятой в 1,6 должна быть цифра 4
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Столько уникальных посетителей хоть на стадионы ходило в лучшие годы за сезон? Что-то сомневаюсь.
Ладно, с министром всё понятно, меня удивляют люди, которые российской статистике хоть немного верит.
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+20
С такой фамилией и на шорты надо фан ИД
+18
-2
+16
Ответ KMR
С такой фамилией и на шорты надо фан ИД
Желательно фан айди на паранджу для магазинов. А то в Москве уже кассиры в магазинах как смертиницы выглядят, а обычных русских штрафуют за форму одежды, а им можно.
+16
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+13
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Поразительные по своей глубине умозаключения.
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Спасибо, но нет!
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Строят 2 миллионный стадион в Грозном
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Ответ Александр Васильев
странно, а на футбол никто не ходит, для чего оформляли-то?)
У меня жена на зло мне оформила себе id, со словами, достали ваши глупые протесты, ты не ходишь, а я буду ходить))
P.S. Дело было в мае 2023 года - так ни разу пока не сходила по нему ни разу.
А вот на шайбу со мной без id - это пожалуйста)))
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Есть повод наградить сына однофамильца!
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Оформили и дома сидят, видимо)
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Ответ molot p
а где они на стадионах? лол
Ломятся. Ломятся на стадионы, всё время давка, поэтому не успевают на матч. Всем скопом в двери пролезть не могут
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Сначала подумал, что Рамзанка призвал замминистра спорта продолжать работать.
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Бюджетники скоро закончатся ведь...
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Некоторые по два раза и в подарок родственникам)
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а где они на стадионах? лол
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В России ко всему привыкают...
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А что толку?посещаемости нет.
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С таким именем только взад:)
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Меня больше интересует что уже и там Кадыров племянник?!
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Могу сказать за многих настоящих фанов спартака, они ездили по РФ на матчи клуба, а теперь полностью отказались от посещения
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Ответ Ка Ман
Блин. меня не ФанАйди напрягает, а то, что имея абонемент приходится ещё распечатывать билет на каждый матч. неужели нельзя вернуться к прежней системе? Оформил паспорт болельщика, купил абонемент (лучше всего опять их сделать пластиковыми с фотографией) и ходи с этим абонементом на все матчи, а сейчас сплошной геморрой.
Лично я хожу с одним и тем же пластиковым абонементом, да, кюар код на каждый матч разный, но он приходит в электронном виде, ничего распечатывать не надо.
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Ответ Александр Васильев
странно, а на футбол никто не ходит, для чего оформляли-то?)
Важная составляющая «карьерного роста» (точнее получения 13-й зарплаты, премии или просто не быть уволенным) для большой части оформивших, ну а остальные по дурости в стиле «а в чём проблема его оформить».
Ну ходите на полупустые стадионы, где максимум скандируют «вперёд спартак», а в остальное время молчат, а кто-то и материться, только теперь мат довольно хорошо слышно на центральных секторах. Раньше отдельные выкрики «недовольных» и «советчиков» тупо глохли в фанатских зарядах.
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Наверное чиновники арифметику уже не изучают. Средняя посещаемость матчей РПЛ - около 10 000 человек за игру и около 4 000 в ФНЛ. Матчей в туре в РПЛ - 8 в ФНЛ -9 итого зрителей в туре 116 000 человек. А ходят одни и те же люди плюс минус процентов 20 итого максимум 140 тысяч человек. Какие миллионы.
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Я оформил. У сына от футбола глаза горят, думал, буду с ним на стадион ходить, но в итоге мы просто смотрим по ТВ. Слишком геморно с этими госуслугами заморачиваться, что-то где-то привязывать, подтверждать. С подпиской удобнее - и жена с дочерью нас не потеряют на полдня и в кругу семьи веселее смотреть)
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Прогнали фанатов со стадиона. Осталось прогнать всех остальных
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осталось только увидеть на стадионаз хотя бы 10% подписчиков😂😂😂😂😂
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Из этой новости я узнал кто у нас зам министра спорта )
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Оформили то оформили. А сколько реально -доят сами? Сколько будет если вычесть футболистов и весь персонал?
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Им неважно сколько придет, им важно сколько оформят.
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