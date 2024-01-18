Гендиректор «Спартака» о посещаемости: «Fan ID не отменят, закон надо выполнять. Будем рады возвращению фанатов, но не можем повлиять на некоторые условия»
Гендиректор «Спартака» рассказал, как клуб привлекает болельщиков на стадион.
– После введения паспорта болельщика посещаемость упала, фанаты продолжают бойкот. Что клуб делает, чтобы вернуть болельщиков на стадион?
– Мы пытаемся сделать привлекательным посещение нашей арены для всех категорий болельщиков. Важнейшим фактором, конечно, является спортивный результат. Если команда будет играть лучше, бороться за первые места, нам будет легче заполнять стадион. Но есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Для одних это комфорт и качество питания на стадионе. Для других – яркие предматчевые шоу и селебрити на трибунах.
Отдельно следует отметить развлечения для детей. Болельщикам интересен разный продукт. Для тех, кто смотрел футбол в «Лужниках» в 90-е, когда до поля 100 метров, сам факт пребывания на современном стадионе «Спартака» – уже удовольствие. Но нам нужно привлекать и новую аудиторию. Мы конкурируем не с другими стадионами, а с массой других развлечений. Это вопрос того, где семья проведет свой выходной – у нас на стадионе или в другом месте.
– Ведете ли вы или кто-то из клуба переговоры с фанатскими группировками по поводу их возвращения на стадион?
– Нам важны все категории болельщиков. Очень хотелось бы заполнить трибуны В и D, хотя последняя частично уже заполняется. Но есть объективная реальность. Fan ID не отменят – это закон, который надо выполнять. Мы будем рады возвращению активных болельщиков, но не можем повлиять на некоторые условия, – сказал Олег Малышев.
Надо просто народу понять, наконец, кто и для чего это всё сделал
Пока тупая кузьма будет ходить на матчи Спартака с денисовым, максименкой и другими поленьями в составе, ничего не изменится
Только болельщики, то есть народ, могут изменить положение в российском футболе, который оккупирован бандитами
Чувак явно оторван от реальности. Покажите мне хоть одного болельщика Спартака, который пойдёт на матч ради того, что там какие-то "селебрити" сидят!
Видимо, ты с трёх лет в 1988 начал болеть за Спартак
А я в 1988 ушёл в армию
И за Спартак я начал с пердива болеть
Только бот питерский додумался бы назвать фанатов Спартака посетителям питерского бара
В глаза ты это никому не скажешь, конечно
Если народ России выступит единым фронтом, а не будет баранами прикидываться
Меня вот вчера башкиры удивили. Я к ним не очень хорошо отношусь, но посмотрю на развитие событий, и, возможно, изменю своё мнение
Сначала Дюков выполнял закон, теперь вот Малышев.
Закон надо не выполнять, а не нарушать.
Выполняют приказы.
Мы уже практически ни на что не влияем, поздно, как говориться, пить боржоми. Максимум - подна№№ать счетоводам, чего я всем и советую сделать.
Для отмены fan id на футболе, не надо отменять закон, достаточно внести изменения в перечень.
С революции 1917 года
Для отмены фан айди надо совсем немного - организовать общественное движение "За честный футбол" и для начала объяснить народу России, откуда вырос этот закон и кто его лоббировал
Я вот в Омске живу и отлично знаю, что за выдвижение ######## аленичева сенатором от Омской области, без всяких на то оснований, проголосовали 38 депутатов Единой России, и отлично знаю , кто это щедро оплатил и почему
Как только будет создано общественное движение, а этому будут активно мешать, не сомневайся, то власть легко сдаст этот фан айди в утиль. Потому что сама власть уже батальон Эспаньола сделала героями России, а это в основном фанаты разных клубов
Вот представь, что батальон фанатов вступает в не политическое общественное движение, а министру Орлову предложат его возглавить(он откажется по занятости, конечно, но аргументирует, предложат согласованную кандидатуру, лояльную власти), - что будет тогда?
Технологи кремля уже научились все просчитывать. Дюкова делают козлом отпущения, хороший царь опять разберётся
Фан айди абсолютно не нужен сейчас ни власти, ни народу
Отмена глупого закона даст только аистов отменившему. И сейчас лучшее для этого время