Гендиректор «Спартака» о посещаемости: «Fan ID не отменят, закон надо выполнять. Будем рады возвращению фанатов, но не можем повлиять на некоторые условия»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Лукойл Арена Fan ID Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал, как клуб привлекает болельщиков на стадион.

– После введения паспорта болельщика посещаемость упала, фанаты продолжают бойкот. Что клуб делает, чтобы вернуть болельщиков на стадион?

– Мы пытаемся сделать привлекательным посещение нашей арены для всех категорий болельщиков. Важнейшим фактором, конечно, является спортивный результат. Если команда будет играть лучше, бороться за первые места, нам будет легче заполнять стадион. Но есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Для одних это комфорт и качество питания на стадионе. Для других – яркие предматчевые шоу и селебрити на трибунах.

Отдельно следует отметить развлечения для детей. Болельщикам интересен разный продукт. Для тех, кто смотрел футбол в «Лужниках» в 90-е, когда до поля 100 метров, сам факт пребывания на современном стадионе «Спартака» – уже удовольствие. Но нам нужно привлекать и новую аудиторию. Мы конкурируем не с другими стадионами, а с массой других развлечений. Это вопрос того, где семья проведет свой выходной – у нас на стадионе или в другом месте.

– Ведете ли вы или кто-то из клуба переговоры с фанатскими группировками по поводу их возвращения на стадион?

– Нам важны все категории болельщиков. Очень хотелось бы заполнить трибуны В и D, хотя последняя частично уже заполняется. Но есть объективная реальность. Fan ID не отменят – это закон, который надо выполнять. Мы будем рады возвращению активных болельщиков, но не можем повлиять на некоторые условия, – сказал Олег Малышев.

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44 комментария
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Вам надо - вы и выполняйте
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Приглашаем на концерт Ольги Бузовой, который состоится на Лукойл Арене. В перерыве, также можно будет посмотреть футбольный матч Спартак - ЦСКА! Вот так надо привлекать новых футбольных болельщиков!
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Ответ trav
Комментарий скрыт
Я не знаю тебя, но уверен, что ты выглядишь так: смешной разноцветный парик, большой красный накладной нос, макияж и нелепо огромные ботинки.
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Как это "не можем повлиять на некоторые условия"? Скоро выборы президента - любой может легко и просто повлиять на все условия! И фанайди тогда тоже мгновенно отменят, и прочую чушь.
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Фан айди отменят

Надо просто народу понять, наконец, кто и для чего это всё сделал

Пока тупая кузьма будет ходить на матчи Спартака с денисовым, максименкой и другими поленьями в составе, ничего не изменится

Только болельщики, то есть народ, могут изменить положение в российском футболе, который оккупирован бандитами
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"Для других - яркие предматчевые шоу и селебрити на трибунах".

Чувак явно оторван от реальности. Покажите мне хоть одного болельщика Спартака, который пойдёт на матч ради того, что там какие-то "селебрити" сидят!
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты бот с Охты, а не болельщик Спартака

Видимо, ты с трёх лет в 1988 начал болеть за Спартак

А я в 1988 ушёл в армию

И за Спартак я начал с пердива болеть

Только бот питерский додумался бы назвать фанатов Спартака посетителям питерского бара

В глаза ты это никому не скажешь, конечно
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Я клубу никакие вопросы не задавал в своём комменатрии, меня это абсолютно не интересует
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Ответ гилберт
Фан айди отменят??? Ахахахаха!!!! И типа непонятно для чего его ввели???
Конечно, отменят

Если народ России выступит единым фронтом, а не будет баранами прикидываться

Меня вот вчера башкиры удивили. Я к ним не очень хорошо отношусь, но посмотрю на развитие событий, и, возможно, изменю своё мнение
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Ответ trav
Комментарий скрыт
Люди не ходят на футбол, потому что выступают против фан уйди, не думал об этом?!
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Ответ И здесь и там
Я часто сам критикую руководство Спартака и считаю, оно менее эффективно по сравнению с зенитовским(даже с поправкой на бюджет). Но тут разительная разница в пользу СМ. Руководство Зенита послало на три буквы своих фанов и заменило их статистами, а Малышев ведёт себя вполне приемлемо в нынешних условиях.
"Вполне приемлемо" это в стиле "мы язык в жопу засунули и вам тоже советуем, не раскачивайте лодку, нужно только подождать"?))
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Еще один.
Сначала Дюков выполнял закон, теперь вот Малышев.
Закон надо не выполнять, а не нарушать.
Выполняют приказы.
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Ответ Phantom Pains
Как это "не можем повлиять на некоторые условия"? Скоро выборы президента - любой может легко и просто повлиять на все условия! И фанайди тогда тоже мгновенно отменят, и прочую чушь.
Уже давно нет, там тупо напишут нужную цифру и всё. Особенно с приходом электронного голосования. Люди могут только повлиять на сложность махинаций, а результат будет один. Подруга есть, ездила наблюдателем в Чечню на прошлые выборы, много интересного рассказывала. Например, как даже если побеждает внезапно другой кандидат, результат самовыдвиженца всё равно 99% в итоговом протоколе. Были ещё забавные графики распределения голосов в разных регионах за самовыдвиженца, где сосредоточение точек было на круглых цифрах, потому что комиссии от балды просто округляли итоговый результат.
Мы уже практически ни на что не влияем, поздно, как говориться, пить боржоми. Максимум - подна№№ать счетоводам, чего я всем и советую сделать.
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В законе, кстати, нет ничего про обязательность fan id в РПЛ. Там написано, что правительство утверждает перечень соревнований, на которых будет обязателен fan id. Пока в этом перечне ровно 2 пункта — РПЛ и финал кубка.
Для отмены fan id на футболе, не надо отменять закон, достаточно внести изменения в перечень.
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закон можно отменить было бы желание, держу пари, если тем кто придумал этот закон скажут "мы вас за распил не накажем, давайте отменим" тут же согласятся
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Ответ trav
Ты сам решил, что "активные" фанаты - это важнейшая часть? А мне кажется муж с женой и 2 детьми более важны для любого клуба. Мало того, что они сейчас ходят на стадион так и дети в будущем будут лояльны к клубу и приведут своих детей. А "активные" фанаты приходят показать себя в футболе, а не наоборот. Баннеры нарисовать да кричалки покричать. Так что не расписывай тут за всех.
Если ты любитель унылого гэээ с выкриками пьяных кузьмичей, то извини, что оскорбил тебя этим коментом.
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Ответ rmn
"Вполне приемлемо" это в стиле "мы язык в жопу засунули и вам тоже советуем, не раскачивайте лодку, нужно только подождать"?))
а ты слышал что-то получше у кого-то из руководства 15-ти других клубов РПЛ? Малышев не герой и рубаху рвать не будет, но высказался лучше, чем многие остальные. И это хорошо в нынешних условиях.
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Ответ Slavnov
Вы так говорите, как будто миллионы людей этим законом, отлучили от футбола, во всей лиге, активных болельщиков, ну может тысяч 50-60,в регионах, во многих, не во всех, активная трибуна вообще сотни человек, это не те числа на которые кто-то будет обращать внимания, парням надо, как то решать этот вопрос,властям идти, разговаривать с ними, прийти к какому-то соглашению, жизнь коротка, так можно полностью свое хобби пропустить
Все-таки понятие активный фанат это не просто про присутствие чтсла людей! Как можно смотреть футбол без активных трибун? Это же тошнота! Атмосфера футбола это не важнейшая часть современного футбола высшего класса? Вы чего, товарищ?)
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Ответ disco stew
Вам надо - вы и выполняйте
Так вроде клуб и выполняет, что за чушь ты несешь?
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Ответ Пикачу82
А какие еще варианты? Это закон и клуб его обязан исполнять, клуб и так не продает абонементы и билеты до сих пор на фанатскую трибуну...
Клуб может хотя бы высказать свое мнение в поддержку болельщиков, например.
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Ответ Пикачу82
Так он не раз высказывал, говорили что все понимают но сделать ничего не могут, всегда рады видеть болельщиков на стадионе! Что еще надо то?
Например, сказать прямым текстом, что Fan Id это зло, из-за которого болельщики меньше на футбол ходят?
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До сих пор никто внятно не объяснил: зачем вводили этот фан уйди. Какие плюсы?
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Ответ SpilightTwarkle
Я не знаю тебя, но уверен, что ты выглядишь так: смешной разноцветный парик, большой красный накладной нос, макияж и нелепо огромные ботинки.
🤣🤣🤣👍
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Ответ Wiley Fox
Фан айди отменят Надо просто народу понять, наконец, кто и для чего это всё сделал Пока тупая кузьма будет ходить на матчи Спартака с денисовым, максименкой и другими поленьями в составе, ничего не изменится Только болельщики, то есть народ, могут изменить положение в российском футболе, который оккупирован бандитами
Фан айди отменят??? Ахахахаха!!!! И типа непонятно для чего его ввели???
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Ответ Wiley Fox
Фан айди отменят Надо просто народу понять, наконец, кто и для чего это всё сделал Пока тупая кузьма будет ходить на матчи Спартака с денисовым, максименкой и другими поленьями в составе, ничего не изменится Только болельщики, то есть народ, могут изменить положение в российском футболе, который оккупирован бандитами
Ты одновременно призываешь народ изменить положение и оскорбляешь этот народ "тупой кузьмой", интересный и продуктивный подход.
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Ответ KarLik
Вот читаю комментарии и вижу, не дай Бог человек, что-то адекватное напишет, про любовь к команде , про то, что надо искать положительное , что «поленья» это наши «поленья», и , робсон , Ширко, Василий Баранов тоже были не Месси ), то у человека сразу куча минусов ;), забавно, я тут не так давно, но чувствуется дикая зависимость нового поколения от единого мнения, независимо адекватное оно или бредовое )); ну не нравится вам власть , система и так далее , вперед), идите митингуйте , кто мешает , садитесь потом лет на 9, гробьте матерей своих или жен , так все в Вашем мире Инстаграмма просто); все плохие , власть плохая , клуб плохой, везде зло, Я ХОРОШиЙ
А что, люди должны автоматом совсем соглашаться, лишь бы чего не вышло? Так практика показывает, что еще как выйдет боком, если со всем соглашаться.
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Ответ гилберт
Поражаюсь сколько наивных людей. Уж сто лет прошло, а все думают что фан айди отменят. Я понимаю что это в основном молодые люди в розовых очках, но все же это слишком. Варианта у вас и изначально и сейчас только два, либо вы оформляете эту дрянь, либо завязываете с футболом. Если повезет, то лет через 15 эту фигню отменят. Так сказать наступит оттепель.
106 лет прошло

С революции 1917 года

Для отмены фан айди надо совсем немного - организовать общественное движение "За честный футбол" и для начала объяснить народу России, откуда вырос этот закон и кто его лоббировал

Я вот в Омске живу и отлично знаю, что за выдвижение ######## аленичева сенатором от Омской области, без всяких на то оснований, проголосовали 38 депутатов Единой России, и отлично знаю , кто это щедро оплатил и почему

Как только будет создано общественное движение, а этому будут активно мешать, не сомневайся, то власть легко сдаст этот фан айди в утиль. Потому что сама власть уже батальон Эспаньола сделала героями России, а это в основном фанаты разных клубов

Вот представь, что батальон фанатов вступает в не политическое общественное движение, а министру Орлову предложат его возглавить(он откажется по занятости, конечно, но аргументирует, предложат согласованную кандидатуру, лояльную власти), - что будет тогда?

Технологи кремля уже научились все просчитывать. Дюкова делают козлом отпущения, хороший царь опять разберётся

Фан айди абсолютно не нужен сейчас ни власти, ни народу

Отмена глупого закона даст только аистов отменившему. И сейчас лучшее для этого время
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