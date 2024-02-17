Мбаппе сообщил «Реалу», что уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард еще не согласовал контракт с «Мадридом» (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе уведомил «Реал» о том, что покинет «ПСЖ» летом свободным агентом.

Об этом сообщает Marca.

На днях форвард сообщил о своем желании сменить клуб президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи.

Теперь, по данным источника, француз должен согласовать условия контракта с «Реалом», после чего Мбаппе уладит с «ПСЖ» детали своего ухода с тем, чтобы не навредить клубу в финансовом плане.

🔥 Все, Мбаппе покидает Париж. Уже сообщил президенту «ПСЖ»

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24 комментария
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Риго сильно горит да?
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+9
Мбаппе сообщил «Реалу», что сообщил Нассеру, что уйдет из «ПСЖ» летом.
+8
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Ригоберкова на ветке доставляет.

Приятно наблюдать как она рыдает, от того что Мбаппе переходит в Реал как свободный агент. А в ФК Негрейра идет только списанный неликвид Левандовски за 50 млн, который уже как 2 года назад завязал с футболом и только деньги выкачивает из барселоны
+12
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+7
СМС скинул или факс отправил?
+5
-2
+3
Пока публично не объявит, это все выдумки журналистов.
+6
-3
+3
Ответ Мирослав Ковальский
Ригоберкова на ветке доставляет. Приятно наблюдать как она рыдает, от того что Мбаппе переходит в Реал как свободный агент. А в ФК Негрейра идет только списанный неликвид Левандовски за 50 млн, который уже как 2 года назад завязал с футболом и только деньги выкачивает из барселоны
Подписной бонус Мбаппе можно сопоставить трансферу Левандовского.
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-1
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Риго 🤡 🧯
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Бчк фанаты плачут )🤣🤣
+9
-8
+1
Ответ Северный болельщик
СМС скинул или факс отправил?
В ватсапе отписался)
+1
0
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Ответ Акыл Иссык Кульский
Риго сильно горит да?
Сгорит до тла, когда Мбаппе на презентации будет в Реале)
+2
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Пока не увижу в форме Реалу на презентации, не поверю. Журналисты будут по 100 новостей ещё выпускать про этот переход.
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Ответ Евгений Куинджи
В ватсапе отписался)
Удалил из друзей в вк и одноклассниках.
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Ответ Любезный Коссутий
после его перехода, вопрос с чемпионом Примеры будет закрыт на много лет.
А без Мбаппе как будто не ясно, кто будет чемпионом Испании? Атлетико и Барселона больше не конкуренты Реалу в ближайшие несколько лет.
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Ответ Илья Мурашов
А без Мбаппе как будто не ясно, кто будет чемпионом Испании? Атлетико и Барселона больше не конкуренты Реалу в ближайшие несколько лет.
не согласен. это только про текущий сезон так можно сказать.
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Ответ Мирослав Ковальский
Ригоберкова на ветке доставляет. Приятно наблюдать как она рыдает, от того что Мбаппе переходит в Реал как свободный агент. А в ФК Негрейра идет только списанный неликвид Левандовски за 50 млн, который уже как 2 года назад завязал с футболом и только деньги выкачивает из барселоны
Свободный агент который получит минимум 50 миллионов, а то и все 100
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