Мбаппе сообщил «Реалу», что уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард еще не согласовал контракт с «Мадридом» (Marca)
Килиан Мбаппе уведомил «Реал» о том, что покинет «ПСЖ» летом свободным агентом.
Об этом сообщает Marca.
На днях форвард сообщил о своем желании сменить клуб президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи.
Теперь, по данным источника, француз должен согласовать условия контракта с «Реалом», после чего Мбаппе уладит с «ПСЖ» детали своего ухода с тем, чтобы не навредить клубу в финансовом плане.
Приятно наблюдать как она рыдает, от того что Мбаппе переходит в Реал как свободный агент. А в ФК Негрейра идет только списанный неликвид Левандовски за 50 млн, который уже как 2 года назад завязал с футболом и только деньги выкачивает из барселоны