Мбаппе сообщил «Реалу», что уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард еще не согласовал контракт с «Мадридом» (Marca)

Килиан Мбаппе уведомил «Реал» о том, что покинет «ПСЖ» летом свободным агентом.

Об этом сообщает Marca.

На днях форвард сообщил о своем желании сменить клуб президенту « » Нассеру Аль-Хелайфи.

Теперь, по данным источника, француз должен согласовать условия контракта с « », после чего уладит с «ПСЖ» детали своего ухода с тем, чтобы не навредить клубу в финансовом плане.

🔥 Все, Мбаппе покидает Париж. Уже сообщил президенту «ПСЖ»