«ПСЖ» может подписать Осимхена, Рэшфорда или Леау на замену Мбаппе. Клуб также хочет укрепить полузащиту и интересуется Гави (Бен Джейкобс)

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Стало известно, кого «ПСЖ» может подписать на замену Килиану Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий уведомил парижан о том, что покинет клуб летом. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, у «ПСЖ» уже давно был список игроков, которые рассматриваются в качестве замены Килиану. Это Виктор Осимхен из «Наполи», Рафаэл Леау из «Милана» и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Французы также проявляют интерес к форварду «Лейпцига» Беньямину Шешко.

Этим летом «ПСЖ» также постарается приобрести полузащитника и центрального защитника. В список потенциальных новичков команды входит хавбек «Барселоны» Гави, клуб также может возобновить интерес к Бернарду Силве или попытаться приобрести Бруно Гимараэса у «Ньюкасла».

Отмечается, что клубная философия стала ориентированной на коллектив, а не на звездных игроков. «ПСЖ» хочет больше задействовать молодых футболистов – по возможности французов. Поэтому большое внимание уделяется продлению контракта с Уорреном Заиром-Эмери. Кроме того, парижанам важно заключить новое соглашение с Хави Симонсом, выступающим в данный момент за «Лейпциг» на правах аренды. 

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40 комментариев
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Санчо и Антони ещё пожалуйста.
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Осимхен понятно
Рашфорд им зачем?
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Это называется разозлил Реал, отвечать Барсе)
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Ответ Globe Soccer Awards
Осимхен понятно Рашфорд им зачем?
Политикой заниматься)) Макрону скучно будет, мбаппе уедет, некому рассказать про великую Францию
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Клубная философия стала ориентированной на коллектив, а не на звездных игроков- это наверно продуманная стратегия на основе серьезной аналитики, а не на уходе Мбаппе, правда? Правда ведь?...
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У них Коло Муани с Рамушем и Асенсио далеко не всегда играют , но нет- им еще очередного нападающего нужно.
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причем здесь цн Осимхен?🤯🤦‍♂️
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Ответ Леван Мкртчян
Если прокатит, позвоните нам . У нас тоже есть отличное предложение для Парижа. Феноменальный Левандовски и блистательный Ромэо в компании с Санчо и Антони будут просто разрывать за Париж....... ....... Клермон..... возможно даже Ниццу обыграют, но это уже неточно
Вы сами хоть Гранаду разрывать научитесь,точно.
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Ответ Johnie
Что делает в этом списке Рэшфорд?)
Замена по позиции
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Рэшфорд с доставкой до двери будет на следующий день после заказа. Перед передачей будет выдан могучей пендаль на всякий случай
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Гави и Рэшфорд это точно усиление?
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Ответ Утя Ваткин
Санчо и Антони ещё пожалуйста.
Если прокатит, позвоните нам .
У нас тоже есть отличное предложение для Парижа. Феноменальный Левандовски и блистательный Ромэо в компании с Санчо и Антони будут просто разрывать за Париж....... ....... Клермон..... возможно даже Ниццу обыграют, но это уже неточно
+3
-2
+1
Ответ Леван Мкртчян
Если прокатит, позвоните нам . У нас тоже есть отличное предложение для Парижа. Феноменальный Левандовски и блистательный Ромэо в компании с Санчо и Антони будут просто разрывать за Париж....... ....... Клермон..... возможно даже Ниццу обыграют, но это уже неточно
Ещё есть француз, который поможет им в акклиматизации - Лангле)))
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Ответ Globe Soccer Awards
Осимхен понятно Рашфорд им зачем?
Левый вингер уходит и на замену нужен игрок на эту позицию. О центрнапах позаботились в прошлом году - купили сразу 2 классных игроков: Коло-Муани и Рамош
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Ответ Этот Райола хочет денег
Клубная философия стала ориентированной на коллектив, а не на звездных игроков- это наверно продуманная стратегия на основе серьезной аналитики, а не на уходе Мбаппе, правда? Правда ведь?...
А как ещё. В списке же все игроки командные не на что сами не претендующие
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Почему Жиру не рассматривают?Перспективный малый.
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Ответ Утя Ваткин
Санчо и Антони ещё пожалуйста.
И Упомекано
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Ответ Lycerae
Никто из них ПСЖ не нужен. Барколя потенциально лучше Леао. Рэшфорд слабее Коло-Муани и Рамуша. Осимхен слишком дорогой, 2 форварда и так есть.
Тут скорее медийный вопрос.Катарцам необходимо новое звёздное имя после потери Мбаппе.
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Ответ mwj85frrxz
Почему Жиру не рассматривают?Перспективный малый.
и Кавазашвили на ворота и Мостового 10ткой.
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Вот бы Рэшфорда за 100 млн купили)
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Список нападающих что-то не особо убедителен(если судить по их игре в этом сезоне) Ну а потенциальные игроки в полузащиту вполне себе неплохие.
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ПСЖ, если ты читаешь кометы, купи, пожалуйста, Лапушаро.
Частично можешь компенсировать Доннарумой.
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Осимена надо брать в паре с Кварацхелия.
Леау тоже большой талант с большой перспективой.
Остальное - мусор.
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Никто из них ПСЖ не нужен. Барколя потенциально лучше Леао. Рэшфорд слабее Коло-Муани и Рамуша. Осимхен слишком дорогой, 2 форварда и так есть.
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где в этом списке Комбаров?
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У них Коло-Муани,Рамуш.Зачем им центральный нападающий Осимхен, Рэшфорд.Лучше уж Леау одного купить.
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Осимхен - норм выбор.
Остальные - развод лоха на мешок бабок разлмчного калибра. Менедмент ПСЖ в последнее время не так плох и едва ли позволит так с собой поступить

Заир - талант да. Радует глаз своей игрой
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А возьмите Левандовского!
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Что делает в этом списке Рэшфорд?)
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