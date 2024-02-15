«ПСЖ» может подписать Осимхена, Рэшфорда или Леау на замену Мбаппе. Клуб также хочет укрепить полузащиту и интересуется Гави (Бен Джейкобс)

Стало известно, кого «ПСЖ» может подписать на замену Килиану Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий уведомил парижан о том, что покинет клуб летом.

По информации журналиста Бена Джейкобса, у «ПСЖ» уже давно был список игроков, которые рассматриваются в качестве замены . Это Виктор из « », Рафаэл Леау из « » и Маркус Рэшфорд из « ». Французы также проявляют интерес к форварду «Лейпцига» Беньямину Шешко.

Этим летом «ПСЖ» также постарается приобрести полузащитника и центрального защитника. В список потенциальных новичков команды входит хавбек «Барселоны» Гави, клуб также может возобновить интерес к Бернарду Силве или попытаться приобрести Бруно Гимараэса у «Ньюкасла».

Отмечается, что клубная философия стала ориентированной на коллектив, а не на звездных игроков. «ПСЖ» хочет больше задействовать молодых футболистов – по возможности французов. Поэтому большое внимание уделяется продлению контракта с Уорреном Заиром-Эмери. Кроме того, парижанам важно заключить новое соглашение с Хави Симонсом, выступающим в данный момент за «Лейпциг» на правах аренды.