«ПСЖ» может подписать Осимхена, Рэшфорда или Леау на замену Мбаппе. Клуб также хочет укрепить полузащиту и интересуется Гави (Бен Джейкобс)
Стало известно, кого «ПСЖ» может подписать на замену Килиану Мбаппе.
Ранее сообщалось, что нападающий уведомил парижан о том, что покинет клуб летом.
По информации журналиста Бена Джейкобса, у «ПСЖ» уже давно был список игроков, которые рассматриваются в качестве замены Килиану. Это Виктор Осимхен из «Наполи», Рафаэл Леау из «Милана» и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Французы также проявляют интерес к форварду «Лейпцига» Беньямину Шешко.
Этим летом «ПСЖ» также постарается приобрести полузащитника и центрального защитника. В список потенциальных новичков команды входит хавбек «Барселоны» Гави, клуб также может возобновить интерес к Бернарду Силве или попытаться приобрести Бруно Гимараэса у «Ньюкасла».
Отмечается, что клубная философия стала ориентированной на коллектив, а не на звездных игроков. «ПСЖ» хочет больше задействовать молодых футболистов – по возможности французов. Поэтому большое внимание уделяется продлению контракта с Уорреном Заиром-Эмери. Кроме того, парижанам важно заключить новое соглашение с Хави Симонсом, выступающим в данный момент за «Лейпциг» на правах аренды.
Рашфорд им зачем?
У нас тоже есть отличное предложение для Парижа. Феноменальный Левандовски и блистательный Ромэо в компании с Санчо и Антони будут просто разрывать за Париж....... ....... Клермон..... возможно даже Ниццу обыграют, но это уже неточно
Частично можешь компенсировать Доннарумой.
Леау тоже большой талант с большой перспективой.
Остальное - мусор.
Остальные - развод лоха на мешок бабок разлмчного калибра. Менедмент ПСЖ в последнее время не так плох и едва ли позволит так с собой поступить
Заир - талант да. Радует глаз своей игрой