💣 Мбаппе уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард уведомил клуб

Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ».

Футболист сообщил об этом президенту парижского клуба , пишут Фабрицио Романо и другие инсайдеры.

Условия ухода еще не полностью согласованы, но летом нападающий покинет « » на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что он хочет присоединиться к «Реалу».

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 19 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но предложение мадридцев не убедило окружение форварда. Перес напрямую общается с Килианом и считает, что сделал все, чтобы убедить игрока