💣 Мбаппе уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард уведомил клуб
Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ».
Футболист сообщил об этом президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелайфи, пишут Фабрицио Романо и другие инсайдеры.
Условия ухода еще не полностью согласованы, но летом нападающий покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что он хочет присоединиться к «Реалу».
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 19 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но предложение мадридцев не убедило окружение форварда. Перес напрямую общается с Килианом и считает, что сделал все, чтобы убедить игрока
Here We Go!
давние болелы Реала - ребята подготовленные.
Перейдет - отлично. Не перейдет - и так дела неплохо идут.
Ну то есть ты реально ставишь на один уровень Мбаппе и Родриго? Родриго порит 80% моментов своих, пропадает очень часто, когда нужен гол. Щас бы сравнивать их вообще. Другое дело, что черепаха слева хочет, а место уже за Вини закреплено