💣 Мбаппе уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард уведомил клуб

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ».

Футболист сообщил об этом президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелайфи, пишут Фабрицио Романо и другие инсайдеры.

Условия ухода еще не полностью согласованы, но летом нападающий покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что он хочет присоединиться к «Реалу». 

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 19 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но предложение мадридцев не убедило окружение форварда. Перес напрямую общается с Килианом и считает, что сделал все, чтобы убедить игрока

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203 комментария
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Эта новость сейчас откроет врата ада. Сейчас каждые полчаса будут новости, что Мбаппе переходит в Мадрид, Ливерпуль, потом не доволен зарплатой, доволен всем, но не довольно окружение и так по кругу.
+381
-11
+370
Ответ corazon blanco
Эта новость сейчас откроет врата ада. Сейчас каждые полчаса будут новости, что Мбаппе переходит в Мадрид, Ливерпуль, потом не доволен зарплатой, доволен всем, но не довольно окружение и так по кругу.
В итоге останется в Париже с бонусом в 200 лямов
+293
-8
+285
Фабрицио Романо: "Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона и 31 - февраля он официально объявит о своем решении перейти в Реал Мадрид"

Here We Go!
+188
-17
+171
Ответ Отец Абду
Фабрицио Романо: "Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона и 31 - февраля он официально объявит о своем решении перейти в Реал Мадрид" Here We Go!
31 февраля? ну ну Фабрицио конечно мастер афоризмов 👌
+41
-9
+32
Кому-кому, а Фабрицио верить можно. Значит не желтуха
+36
-8
+28
Санта Барбара: часть третья. Ждём вето Макрона, который уговорит Мбаппе остаться на ещё один год
+22
-1
+21
все-таки душа зовет в арсенал... тульский...
+21
-2
+19
Ответ Doug DeMuro99
31 февраля? ну ну Фабрицио конечно мастер афоризмов 👌
многие и на 30 февраля согласятся))
+17
-2
+15
будет весело если уйдет из ПСЖ, тогда можно говорить об их идеальной трансферной политике покупать дорого а отдавать бесплатно🤣🤣
+12
0
+12
Ответ Oleg
Нет) Санти Ауна, инсайдер не хайповый как Романо, но не менее точный, пишет что окружение Мбаппе рассмотрит все варианты и выберет наиболее подходящее) Готовтесь к очередному сериалу.
)
давние болелы Реала - ребята подготовленные.
Перейдет - отлично. Не перейдет - и так дела неплохо идут.
+12
-1
+11
Теперь Макрону придётся сделать Мбаппе мэром Парижа , чтоб он остался 😂🫠🤭
+11
-1
+10
Можно как-нибудь договориться чтоб без мамы и прочего окружения
+11
-1
+10
Ответ mr kovalsky
Комментарий удален пользователем
До 2024 плюс опция продления до 25
+7
0
+7
Ура! Ждём Мбаппе в Реале, претендующим на все награды и все трофеи.
+9
-2
+7
Ответ Даниель Иванов
Кому-кому, а Фабрицио верить можно. Значит не желтуха
много раз он обделывался,
+10
-3
+7
Боюсь представить даже атаку Реала))
+8
-2
+6
Перес: «Ну ты это, заходи если что»)
+5
0
+5
Ответ Кефтеме
Теперь Макрону придётся сделать Мбаппе мэром Парижа , чтоб он остался 😂🫠🤭
Макрон через 5 лет: с уважением отдаю свое место президента страны Киллиану Мбаппе за очередное подписание контракта с псж
+4
0
+4
Ответ Азума Рейджи
Комментарий скрыт
Да ты чо
+3
0
+3
Новый способ выбивания контракта?)
+3
0
+3
Ответ Денис Ширинов
Добро пожаловать в лучший клуб мира!
В Спартак?
+4
-1
+3
Ответ инок
Лично я доверяю только его маман, что она скажет, так и будет - извини Романо, но маман тебе не переплюнуть никак.
Но может быть, он от маман и узнал эту инфу.
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
Фабрицио Романо: "Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона и 31 - февраля он официально объявит о своем решении перейти в Реал Мадрид" Here We Go!
Информация неточная. Объявит 31 апреля!
+2
0
+2
Ответ BekmambetovAydar
Он останется …коэффициент 1,25
В таком случае точно нет... Мать Мбаппе много не заработает с таким кефом
+2
0
+2
Надеюсь, всё же в Реале его не будет 🙏
+5
-3
+2
ждём переобувание картавого ника и прочих глоров Реала)
+5
-4
+1
Ответ Фруктовый Кефир
Не нужен этот клоун Реалу при живых Вини и Родриго. Никогда не понимал других болел сливочных, которые хотят его видеть в клубе. Ставить его некуда, а в центре он играть не согласится. Пусть переходит в какой-нибудь Ливерпуль или остается в ПСЖ
Родриго))
Ну то есть ты реально ставишь на один уровень Мбаппе и Родриго? Родриго порит 80% моментов своих, пропадает очень часто, когда нужен гол. Щас бы сравнивать их вообще. Другое дело, что черепаха слева хочет, а место уже за Вини закреплено
+2
-1
+1
Ответ заблокированному пользователю
Hala Madrid
так ты подписан на Барселона псж Манчестер юнайтед, атлетико. причём тут хала?)
+1
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Ответ Boni R
пакетные болелы реала вдруг начали радоваться 😀))) Как это понять??)))
Врача срочно врача 🚨
+3
-2
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У меня, как у рядового болельщика Барселоны, после этой новости в голове крутятся только слова комиссара Жибера - "мы в дерьме")
+2
-1
+1
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