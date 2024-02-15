Состав «МЮ» в конце прошлого сезона – самый дорогой в истории, на него потратили 1,422 млрд евро. Клуб побил рекорд «Реала»
У «Манчестер Юнайтед» был самый дорогой состав в истории.
Согласно отчету УЕФА, совокупная трансферная стоимость игроков «Юнайтед» по состоянию на конец прошлого сезона составила 1,422 млрд евро. При подсчетах не учитывались трансферы, оформленные в прошлое летнее трансферное окно – тогда к манкунианцам присоединились Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт и Андре Онана.
«Манчестер Юнайтед» побил рекорд «Реала» – в 2020 финансовом году состав мадридцев стоил 1,332 млрд евро.
Топ-20 клубов по затратам на трансферы игроков (по состоянию на 2023 год) выглядит так:
1. «Манчестер Юнайтед» – 1,422 млрд евро
2. «Манчестер Сити» – 1,286 млрд
3. «Челси» – 1,084 млрд
4. «Реал» – 1,031 млрд
5. «ПСЖ» – 938 млн
6. «Ливерпуль» – 905 млн
7. «Арсенал» – 890 млн
8. «Ювентус» – 769 млн
9. «Тоттенхэм» – 666 млн
10. «Интер» – 589 млн
11. «Барселона» – 576 млн
12. «Ньюкасл» – 543 млн
13. «Бавария» – 534 млн
14. «РБ Лейпциг» – 506 млн
15. «Астон Вилла» – 500 млн
16. «Наполи» – 445 млн
17. «Вест Хэм» – 443 млн
18. «Атлетико» – 431 млн
19. «Боруссия» Дортмунд – 390 млн
20. «Милан» – 336 млн.
В этом сезоне у Реала сумма явно меньше, так как Азар не числится, ушел Бензема, Асенсио, Иско. А из дорогих покупок только Беллингем.
В целом не бери в голову, это просто очередная статистика. Показательно лишь то, что у Реала есть деньги, а Барселона в финансовой яме, из которой нужно грамотно и скорее выбираться.
откуда такая сумма? Состав на вторую половину сезона 22/23. Пол команды либо свободных агентов, либо за муку брали: Джеко СА, Мхитарян СА, Дармиан (2-3 млн), Ачерби (3 млн), Онана СА, ДеВрей СА, Чалханоглу СА, Беланова (аренда пару млн), ДАмброзио (1,5 млн), Димарко и Карборни воспитанники.
Кого за кэш брали: Ханданович - 11 млн, Дюмфрис - 12,5, Госенс - 20, Шкриньяр - 20 + Капрари, Бастони - 31 млн (но кэшем 18, остальное молодыми игроками отдали), Гальярдини - 26, Барелла - 40, Брозович - 8,5, Лаутаро - 25, Лукака (аренда) - 9. Итого: не более 215 млн. (с учетом Капрари, которого лямов в 10 оценили)
Даже если Лукаку посчитать ещё выкуп у МЮ, будет не более 320 млн, откуда эти 589? Или там ещё агентские выплаты с зарплатами посчитали?
ПС Коррею забыл, +30 млн)
Де Хеа - 25
Лисандро 57 + Варан 40 + Магуйар 87 + Линделеф 35 + Джонс 20 + Маласия 15 + Шоу 37 + Далот 22 + АВБ 55 = 368
Каз 70 + Фред 59 + ДВБД 39 + Бруну 65 + Антони 95 + Санчо 85 + Криш 17 + Амад 21 + Пеллистри 8 + Марсьяль 60 = 519
Итого - 912 евро.
Откуда еще пол ярда взялось?))