Состав «МЮ» в конце прошлого сезона – самый дорогой в истории, на него потратили 1,422 млрд евро. Клуб побил рекорд «Реала»

У «Манчестер Юнайтед» был самый дорогой состав в истории.

Согласно отчету УЕФА, совокупная трансферная стоимость игроков «Юнайтед» по состоянию на конец прошлого сезона составила 1,422 млрд евро. При подсчетах не учитывались трансферы, оформленные в прошлое летнее трансферное окно – тогда к манкунианцам присоединились Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт и Андре Онана.

« » побил рекорд « » – в 2020 финансовом году состав мадридцев стоил 1,332 млрд евро.

Топ-20 клубов по затратам на трансферы игроков (по состоянию на 2023 год) выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 1,422 млрд евро

2. « » – 1,286 млрд

3. « » – 1,084 млрд

4. «Реал» – 1,031 млрд

5. «ПСЖ» – 938 млн

6. « » – 905 млн

7. «Арсенал» – 890 млн

8. «Ювентус» – 769 млн

9. «Тоттенхэм» – 666 млн

10. «Интер» – 589 млн

11. «Барселона» – 576 млн

12. «Ньюкасл» – 543 млн

13. «Бавария» – 534 млн

14. «РБ Лейпциг» – 506 млн

15. «Астон Вилла» – 500 млн

16. «Наполи» – 445 млн

17. «Вест Хэм» – 443 млн

18. «Атлетико» – 431 млн

19. «Боруссия» Дортмунд – 390 млн

20. «Милан» – 336 млн.