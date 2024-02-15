Состав «МЮ» в конце прошлого сезона – самый дорогой в истории, на него потратили 1,422 млрд евро. Клуб побил рекорд «Реала»

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У «Манчестер Юнайтед» был самый дорогой состав в истории.

Согласно отчету УЕФА, совокупная трансферная стоимость игроков «Юнайтед» по состоянию на конец прошлого сезона составила 1,422 млрд евро. При подсчетах не учитывались трансферы, оформленные в прошлое летнее трансферное окно – тогда к манкунианцам присоединились Расмус Хейлунд, Мэйсон Маунт и Андре Онана.

«Манчестер Юнайтед» побил рекорд «Реала» – в 2020 финансовом году состав мадридцев стоил 1,332 млрд евро. 

Топ-20 клубов по затратам на трансферы игроков (по состоянию на 2023 год) выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед» – 1,422 млрд евро

2. «Манчестер Сити» – 1,286 млрд

3. «Челси» – 1,084 млрд

4. «Реал» – 1,031 млрд

5. «ПСЖ» – 938 млн

6. «Ливерпуль» – 905 млн 

7. «Арсенал» – 890 млн

8. «Ювентус» – 769 млн

9. «Тоттенхэм» – 666 млн

10. «Интер» – 589 млн

11. «Барселона» – 576 млн

12. «Ньюкасл» – 543 млн

13. «Бавария» – 534 млн

14. «РБ Лейпциг» – 506 млн

15. «Астон Вилла» – 500 млн

16. «Наполи» – 445 млн

17. «Вест Хэм» – 443 млн

18. «Атлетико» – 431 млн

19. «Боруссия» Дортмунд – 390 млн 

20. «Милан» – 336 млн. 

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38 комментариев
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смешно
+46
-2
+44
9. «Тоттенхэм» – 666 млн
+37
0
+37
Ответ ffdxd6vtwj
смешно
Но только не болелам МЮ
+29
-2
+27
Ответ Максим Черкашин
9. «Тоттенхэм» – 666 млн
Реально проклятый клуб получается 😊
+20
-1
+19
Хави респект,у Реала состав на 1ярд,а он с составом в пол ярда оставил их с носом в прошлом сезоне.
+32
-15
+17
Что за возмущение у людей? МЮ собирает коллекцию из самых дорогих вещей. Лучший спиннер, самый дорогой холодильник, самая дорогая чёрная пантера ну и бонусом Холанд из АлиЭкспресса
+15
-3
+12
Ответ Scaryclown125
Хави респект,у Реала состав на 1ярд,а он с составом в пол ярда оставил их с носом в прошлом сезоне.
В данном случае это не сумма состава на момент игры, а сумма за которую купили игроков. Например у Реала считался Азар, который толком не играл, а купили больше 100 миллионов. А у Барселоны много свободных агентов и воспитанников, отсюда и разница.
В этом сезоне у Реала сумма явно меньше, так как Азар не числится, ушел Бензема, Асенсио, Иско. А из дорогих покупок только Беллингем.
В целом не бери в голову, это просто очередная статистика. Показательно лишь то, что у Реала есть деньги, а Барселона в финансовой яме, из которой нужно грамотно и скорее выбираться.
+9
-1
+8
Ответ Red_Marlboro_
Реально проклятый клуб получается 😊
И место 9, перевернутая шестерка)
+8
0
+8
Ахахахах
+8
-1
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
Какой ещё Абрам?
Чел, видать, из двухлетнего запоя вышел
+4
0
+4
«Интер» – 589 млн
откуда такая сумма? Состав на вторую половину сезона 22/23. Пол команды либо свободных агентов, либо за муку брали: Джеко СА, Мхитарян СА, Дармиан (2-3 млн), Ачерби (3 млн), Онана СА, ДеВрей СА, Чалханоглу СА, Беланова (аренда пару млн), ДАмброзио (1,5 млн), Димарко и Карборни воспитанники.
Кого за кэш брали: Ханданович - 11 млн, Дюмфрис - 12,5, Госенс - 20, Шкриньяр - 20 + Капрари, Бастони - 31 млн (но кэшем 18, остальное молодыми игроками отдали), Гальярдини - 26, Барелла - 40, Брозович - 8,5, Лаутаро - 25, Лукака (аренда) - 9. Итого: не более 215 млн. (с учетом Капрари, которого лямов в 10 оценили)
Даже если Лукаку посчитать ещё выкуп у МЮ, будет не более 320 млн, откуда эти 589? Или там ещё агентские выплаты с зарплатами посчитали?
ПС Коррею забыл, +30 млн)
+5
-1
+4
Тоттенхем 666 млн?))
+4
0
+4
Ответ ffdxd6vtwj
смешно
Поддерживаю общее восхищение оригинальности и тонкости этого коммента, и ставлю плюс.
+3
0
+3
Манчестер Юнайтед и Челси неплохо оправдывают затраты...
+3
-1
+2
Если убрать черного Яшина (Лев Иванович, простите), самый дорогой холодильник в мире за 80 лямов, стомиллионный бразильский брусок - покорителя низших дивизионов, то МЮ по расходам будет не первым, а по качеству только выиграет.
+6
-4
+2
Списочный состав доведите, пож., под роспись
+1
0
+1
Ответ Tima_Milan
Абрам третий фигасе
Какой ещё Абрам?
+1
0
+1
Ответ Scaryclown125
Хави респект,у Реала состав на 1ярд,а он с составом в пол ярда оставил их с носом в прошлом сезоне.
И в этом все было бы неплохо, если бы клуб потратил хотя бы чуть больше самого бедного клуба ЛЧ. Об уходе Хави будут жалеть многие уже очень скоро после его ухода.
+7
-6
+1
мюмю 7хага позор футбола, пока его не уберут будет провал
+5
-4
+1
дорогой но бестолковый
+1
0
+1
К чему привёл гениальный менеджмент руководства .
+2
-1
+1
Ответ skabarga
Чел, видать, из двухлетнего запоя вышел
Для него еще много «сюрпризов» приготовлено от того,что случилось в мире за эти два года!👌
+1
0
+1
Это называется "Без царя в голове"
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МЮ на первом месте?))Смешно☺️
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Нет, ну директора и владельцы клуба Манчестера прекрасно вложились и загадали желание Санте-чтобы Манчестер выиграл требл. Все так и произошло, какие претензии? А дьявол кроется в деталях, надо свои желания правильно формулировать!)
0
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0
Кто-то может раскрыть механику подсчета? Особенно с учетом того, что не учитываются трансферы Маунта, Онана и Хейлунда.
Де Хеа - 25
Лисандро 57 + Варан 40 + Магуйар 87 + Линделеф 35 + Джонс 20 + Маласия 15 + Шоу 37 + Далот 22 + АВБ 55 = 368
Каз 70 + Фред 59 + ДВБД 39 + Бруну 65 + Антони 95 + Санчо 85 + Криш 17 + Амад 21 + Пеллистри 8 + Марсьяль 60 = 519
Итого - 912 евро.
Откуда еще пол ярда взялось?))
+1
-1
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Ответ Максим Черкашин
9. «Тоттенхэм» – 666 млн
ну тут не стоит удивляться
0
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причем 7хага еще на следующий сезон оставят походу, исторический позор
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Ты можешь приехать в клуб на самой дорогой машине, в самом дорогом костюме танцевать с девушкой, угощать ее самыми дорогими коктейлями, а она все равно уйдет с другим. Вот также и про МЮ.
+2
-2
0
Ответ Scaryclown125
Хави респект,у Реала состав на 1ярд,а он с составом в пол ярда оставил их с носом в прошлом сезоне.
Радует то, что болелы барсы ещё очень долгое время будут упоминать заслуги клуба в прошедшем времени и жить прошлым))
+1
-1
0
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