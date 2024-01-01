Холанд – лидер по упущенным голевым моментам в топ-5 лиг Европы в 2023 году (35), Левандовски – второй (30), Мбаппе – третий (27)

Теги ПСЖ Монако Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Олли Уоткинс Эрлинг Холанд Фоларин Балогун Футбол

Эрлинг Холанд – лидер по упущенным голевым моментам в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

Нападающий «Манчестер Сити» стал лидером по числу упущенных голевых моментов (35) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

Второе место по этому показателю занял форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (30)

На третьей позиции расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27), на четвертой – форвард «Монако» Фоларин Балогун (26), на пятой – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (24).

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11 комментариев
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Это нормально для всех бомбардиров.
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Возникает вопрос, где топ самых эффективных?
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Этот Викинг - лучший нападающий намного лет вперёд!
Не верите? Посмотрите, как играл Сити с ним и без него конкретно в этом сезоне.
И то, что Пеп настоял на его покупке, делает чести коучу Сити.
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Кришти дико расстроился не попав в этот рейтинг
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Ответ rusichi
Этот Викинг - лучший нападающий намного лет вперёд! Не верите? Посмотрите, как играл Сити с ним и без него конкретно в этом сезоне. И то, что Пеп настоял на его покупке, делает чести коучу Сити.
с учетом того как он уже ломается, он скоро сдуется.
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Ответ Птюч, Ёж.
с учетом того как он уже ломается, он скоро сдуется.
И это не исключено)
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