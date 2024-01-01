Холанд – лидер по упущенным голевым моментам в топ-5 лиг Европы в 2023 году (35), Левандовски – второй (30), Мбаппе – третий (27)

Эрлинг Холанд – лидер по упущенным голевым моментам в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

Нападающий « » стал лидером по числу упущенных голевых моментов (35) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

Второе место по этому показателю занял форвард «Барселоны» (30)

На третьей позиции расположился нападающий « » (27), на четвертой – форвард « » Фоларин Балогун (26), на пятой – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (24).

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