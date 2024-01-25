Уткин о деле Промеса: «Прокуратура предложила Квинси 9-летний контракт. Теперь «Спартаку» нельзя держать его на скамейке – у него будут дурные ассоциации»
Василий Уткин прокомментировал дело Квинси Промеса о наркоторговле.
Напомним, хавбека «Спартака» в Нидерландах обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.
На вчерашнем слушании прокуратура запросила для Квинси 9 лет тюремного заключения.
«У «Спартака» тоже появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков. Дело рассматривает суд Амстердама.
В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Я попытался углубиться в тему и выяснил, что приговор может быть оглашен уже 14 февраля.
Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде – это, конечно, очень серьезное преступление.
Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в «Спартаке»? Пока идет суд, – а он наверняка надолго останется в памяти Квинси – теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», – сказал Уткин.
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Нет, спасибо.
>он не убийца
Что вы, что вы, конечно нет. Просто смертью торгует, а так все максимальной добровольно.
Вот вы фантазер ))
И да, Москва - не один из самых развитых и крутых в мире городов для жизни.
Простите, вы кого тут обличаете? Свои фантазии?
2.Неужели в Зените не могло произойти что-то подобное?
Спартачок ну прямо скажем звучит очень принебрижителтно мягко говоря.
пусть он еще у нас до кучи побарыжит?
"обворовывать свой собственный народ и жировать на народные деньги Газпрема"
Была интересная такая ситуация в истории нашего футбола и Газпрома. Некий футбольный клуб получал от Уренгойгазпрома неустановленные объёмы государственного газового конденсата, который передавал частному Лукойлу, который эти неустановленные объёмы газового конденсата продавал по неустановленным ценам и возвращал некому футбольному клубу миллион. Это к слову о воровстве и Газпроме.
Зато обворовывать свой собственный народ и жировать на народные деньги Газпрема, это нормально. Ведь уже полно больниц и школ по всей стране. И пенсии у стариков достойные.