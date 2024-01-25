Уткин о деле Промеса: «Прокуратура предложила Квинси 9-летний контракт. Теперь «Спартаку» нельзя держать его на скамейке – у него будут дурные ассоциации»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Василий Уткин прокомментировал дело Квинси Промеса о наркоторговле.

Напомним, хавбека «Спартака» в Нидерландах обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

На вчерашнем слушании прокуратура запросила для Квинси 9 лет тюремного заключения.

«У «Спартака» тоже появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков. Дело рассматривает суд Амстердама.

В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Я попытался углубиться в тему и выяснил, что приговор может быть оглашен уже 14 февраля.

Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде – это, конечно, очень серьезное преступление.

Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в «Спартаке»? Пока идет суд, – а он наверняка надолго останется в памяти Квинси – теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», – сказал Уткин.

Прослушка, друзья гангста-рэперы и 4 тонны наркотиков: как полиция расследует дело Промеса

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47 комментариев
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В принципе, юмор того же уровня, к которому нас приучают на этом сайте школьники, после уроков.
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Будет играть ложную "девятку"!
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Ответ Winfated
Не беря во внимание всю суть дела, поставьте все себя на место Промеса. Играете в России за хорошие деньги в достаточно богатом клубе, в стартовом составе, где болельщики обожают и игра складывается. Живёте в одном из передовых городов мира - Москве! Всё есть, всем обеспечены. Кто в здравом уме в такой ситуации (когда условно денег хватает на долгую безбедную жизнь в Москве, даже после окончания карьеры, а вполне он в футболе тут работать сможет дальше, если захочет) - пошёл и добровольно сел на 9 лет в тюрьму, даже если бы был реально виноват?? Давайте не будем, никого обманывать - только полные дураки или сумасшедшие. А то в комментариях вечно полно словесных "правильных" героев, которые в реальности бы кутили и жили припеваючи, попивая шампанское, и даже не дёрнулись бы никуда сдаваться).
Интересное рассуждение, особенно понравилось "не беря во внимание суть дела".
+8
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Ответ Александр Тараканов
Я бы посоветовал гражданину товарищу барину уткину не ерничать на эту тему, ибо как говорят у нас на Руси: От сумы да до тюрьмы не зарекайся!
А уж от тонны "кокса" и попытки кого-то убить, и вовсе, нельзя зарекаться, да? ;) Особенно, если ты игрок Спартака...
+8
-5
+3
Ответ Winfated
А что не так? Я же не говорю, что он не виноват и что торговля наркотиками это не преступление (да и заметь - он не убийца и не насильник). Я просто предлагаю каждому мысленно встать на его место в текущей ситуации и честно ответить, играли бы вы дальше в футбол сколько получится и обеспеченно финансами с комфортом жили в Москве хоть до самой старости (если нельзя будет никуда выезжать за границу) или пошли и вот самолично добровольно сдались и сели на 9 лет??
Так вопрос в том, что он не бедствует, а имеет хороший контракт и может спокойно жить до конца дней своих, особо ни в чем себе не отказывая. Но вместо этого, он оказывается замешанным в истории с наркотиками.
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+2
Ответ Winfated
Не беря во внимание всю суть дела, поставьте все себя на место Промеса. Играете в России за хорошие деньги в достаточно богатом клубе, в стартовом составе, где болельщики обожают и игра складывается. Живёте в одном из передовых городов мира - Москве! Всё есть, всем обеспечены. Кто в здравом уме в такой ситуации (когда условно денег хватает на долгую безбедную жизнь в Москве, даже после окончания карьеры, а вполне он в футболе тут работать сможет дальше, если захочет) - пошёл и добровольно сел на 9 лет в тюрьму, даже если бы был реально виноват?? Давайте не будем, никого обманывать - только полные дураки или сумасшедшие. А то в комментариях вечно полно словесных "правильных" героев, которые в реальности бы кутили и жили припеваючи, попивая шампанское, и даже не дёрнулись бы никуда сдаваться).
>поставьте все себя на место Промеса

Нет, спасибо.
+3
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Не беря во внимание всю суть дела, поставьте все себя на место Промеса. Играете в России за хорошие деньги в достаточно богатом клубе, в стартовом составе, где болельщики обожают и игра складывается. Живёте в одном из передовых городов мира - Москве! Всё есть, всем обеспечены. Кто в здравом уме в такой ситуации (когда условно денег хватает на долгую безбедную жизнь в Москве, даже после окончания карьеры, а вполне он в футболе тут работать сможет дальше, если захочет) - пошёл и добровольно сел на 9 лет в тюрьму, даже если бы был реально виноват?? Давайте не будем, никого обманывать - только полные дураки или сумасшедшие. А то в комментариях вечно полно словесных "правильных" героев, которые в реальности бы кутили и жили припеваючи, попивая шампанское, и даже не дёрнулись бы никуда сдаваться).
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Юмор на двоечку.
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Ответ Winfated
А что не так? Я же не говорю, что он не виноват и что торговля наркотиками это не преступление (да и заметь - он не убийца и не насильник). Я просто предлагаю каждому мысленно встать на его место в текущей ситуации и честно ответить, играли бы вы дальше в футбол сколько получится и обеспеченно финансами с комфортом жили в Москве хоть до самой старости (если нельзя будет никуда выезжать за границу) или пошли и вот самолично добровольно сдались и сели на 9 лет??
С полутора тонн наркотиков может и сто человек сдохнуть, но он не убийца и не насильник. Ну ну...
+3
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Ответ Winfated
А что не так? Я же не говорю, что он не виноват и что торговля наркотиками это не преступление (да и заметь - он не убийца и не насильник). Я просто предлагаю каждому мысленно встать на его место в текущей ситуации и честно ответить, играли бы вы дальше в футбол сколько получится и обеспеченно финансами с комфортом жили в Москве хоть до самой старости (если нельзя будет никуда выезжать за границу) или пошли и вот самолично добровольно сдались и сели на 9 лет??
>торговля наркотиками
>он не убийца
Что вы, что вы, конечно нет. Просто смертью торгует, а так все максимальной добровольно.
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Ответ Камбоджа Иванов
Надеюсь, что в России не схавают эту тему и посмотрят ввозилось ли что-то из его товаров на территорию страны. И, если да, то искренне надеюсь, что выпрут из РФ, с последующим привлечением его к ответственности (хотя будет плевать, лишь бы из страны отправили). Или только Мамаеву и Кокорину можно показательную порку устраивать за статьи по которым не то, что в СИЗО не сидят, но даже условки не имеют? А тут все реально серьёзно, это уже не шутки о ножах.
Схавают), и не такое хавают нынче
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Ответ Клирик
С полутора тонн наркотиков может и сто человек сдохнуть, но он не убийца и не насильник. Ну ну...
С кота кокоса то ?
Вот вы фантазер ))
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Ответ schwein
А какой профит для РФ не выдавать человека, осуждённого за наркоторговлю? пусть он еще у нас до кучи побарыжит?
Налоги с его зарплаты
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Ответ schwein
>торговля наркотиками >он не убийца Что вы, что вы, конечно нет. Просто смертью торгует, а так все максимальной добровольно.
Вы прекрасный пользователь спортсру, один из самых адекватных хейтеров Спартака ( ибо гораздо чаще других пишите аргументы ) , но вот лицемерия, вам тоже не занимать )
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Ответ WelD
Не беря во внимание всё выше скаанное, Вам известно сколько потенциальных смертей несут наркотики??....! (да, не убийца и не насильник даже)
Нисколько)
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Ответ Winfated
Не беря во внимание всю суть дела, поставьте все себя на место Промеса. Играете в России за хорошие деньги в достаточно богатом клубе, в стартовом составе, где болельщики обожают и игра складывается. Живёте в одном из передовых городов мира - Москве! Всё есть, всем обеспечены. Кто в здравом уме в такой ситуации (когда условно денег хватает на долгую безбедную жизнь в Москве, даже после окончания карьеры, а вполне он в футболе тут работать сможет дальше, если захочет) - пошёл и добровольно сел на 9 лет в тюрьму, даже если бы был реально виноват?? Давайте не будем, никого обманывать - только полные дураки или сумасшедшие. А то в комментариях вечно полно словесных "правильных" героев, которые в реальности бы кутили и жили припеваючи, попивая шампанское, и даже не дёрнулись бы никуда сдаваться).
Под вашим комментарием перепись лицемеров )
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Ответ Winfated
Спорить с тем, что Москва один из самых развитых и крутых городов в мире просто глупо... И почему по-твоему лечиться должны ездить именно в передовой город по совокупности критериев, а не конкретный город с лучшими медицинскими учреждениями, но который уступает абсолютно по инфраструктуре и прочим, прочим, прочим критериям? Ну или Манчестер может передовой город мира, круче Москвы, раз там играют такие гранды как МЮ и МСити и лучшая клубная лига проводится - АПЛ?)
Я перечислил несколько важных критериев, которые город могут сделать **передовым** (именно это слово вы употребили), а не комфортным для жизни. Ни в одном из них Москва не выделяется.

И да, Москва - не один из самых развитых и крутых в мире городов для жизни.
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Ответ Winfated
Не беря во внимание всю суть дела, поставьте все себя на место Промеса. Играете в России за хорошие деньги в достаточно богатом клубе, в стартовом составе, где болельщики обожают и игра складывается. Живёте в одном из передовых городов мира - Москве! Всё есть, всем обеспечены. Кто в здравом уме в такой ситуации (когда условно денег хватает на долгую безбедную жизнь в Москве, даже после окончания карьеры, а вполне он в футболе тут работать сможет дальше, если захочет) - пошёл и добровольно сел на 9 лет в тюрьму, даже если бы был реально виноват?? Давайте не будем, никого обманывать - только полные дураки или сумасшедшие. А то в комментариях вечно полно словесных "правильных" героев, которые в реальности бы кутили и жили припеваючи, попивая шампанское, и даже не дёрнулись бы никуда сдаваться).
Что значит был бы реально виноват. А он не виноват? Это кто-то придумал и дело шьют? Мне кажется без сильных оснований дела бы небыло.
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Ответ Winfated
Не беря во внимание всю суть дела, поставьте все себя на место Промеса. Играете в России за хорошие деньги в достаточно богатом клубе, в стартовом составе, где болельщики обожают и игра складывается. Живёте в одном из передовых городов мира - Москве! Всё есть, всем обеспечены. Кто в здравом уме в такой ситуации (когда условно денег хватает на долгую безбедную жизнь в Москве, даже после окончания карьеры, а вполне он в футболе тут работать сможет дальше, если захочет) - пошёл и добровольно сел на 9 лет в тюрьму, даже если бы был реально виноват?? Давайте не будем, никого обманывать - только полные дураки или сумасшедшие. А то в комментариях вечно полно словесных "правильных" героев, которые в реальности бы кутили и жили припеваючи, попивая шампанское, и даже не дёрнулись бы никуда сдаваться).
За почти 2 года, как тянется история с уголовками Промеса я не видел ни одного комментария на спортсе с предложениями ему добровольно сдаться.
Простите, вы кого тут обличаете? Свои фантазии?
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Ответ Owen_the_Simple
Тут вопрос скорее в том, почему поклонники популярного Спартачка делают вид, что новости про своего эбонитового Эскобара не замечают.
1.Замечают. Сами знаете, тогда собственно в чем ваш вопрос?
2.Неужели в Зените не могло произойти что-то подобное?
Спартачок ну прямо скажем звучит очень принебрижителтно мягко говоря.
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Ответ Prokuror Prokurorov
К сожалению, очевидно, что Россия не выдаст Промеса. Даже если суд установит, что он - преступник. Наша страна будет ссылаться на то, что с недружественными странами она дел не имеет (голландцы тоже любят об этом говорить в отношении России, что не мешает странам проводить сделки по энергоносителям), а наши депутаты будут нам, тупым оболваненным и глупым холопам говорить, что оставляя Промеса у себя, мы заботимся о престиже страны, а эти бездуховные, с общими туалетами специально нас оговаривают и используют Антошу с целью пропаганды против России.
А какой профит для РФ не выдавать человека, осуждённого за наркоторговлю?
пусть он еще у нас до кучи побарыжит?
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Ответ Циник Петербургский
А уж от тонны "кокса" и попытки кого-то убить, и вовсе, нельзя зарекаться, да? ;) Особенно, если ты игрок Спартака...
Ну не стулом же размахивать, подобно игроку Зенита. Несолидно.
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Ответ Rafael Yukhananov
Ты прав, чувак. Это не красит Спартак. Хотя еще и не доказана вина и нет приговора. Зато обворовывать свой собственный народ и жировать на народные деньги Газпрема, это нормально. Ведь уже полно больниц и школ по всей стране. И пенсии у стариков достойные.
Есть уже у Промеса приговор за удар ножом родственника и признание в избиении жены. Мало? Без полутора тонн кокаина духом не считается?

"обворовывать свой собственный народ и жировать на народные деньги Газпрема"

Была интересная такая ситуация в истории нашего футбола и Газпрома. Некий футбольный клуб получал от Уренгойгазпрома неустановленные объёмы государственного газового конденсата, который передавал частному Лукойлу, который эти неустановленные объёмы газового конденсата продавал по неустановленным ценам и возвращал некому футбольному клубу миллион. Это к слову о воровстве и Газпроме.
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Ответ Owen_the_Simple
Вот ты какой. Спартаковский дух.
Ты прав, чувак. Это не красит Спартак. Хотя еще и не доказана вина и нет приговора.
Зато обворовывать свой собственный народ и жировать на народные деньги Газпрема, это нормально. Ведь уже полно больниц и школ по всей стране. И пенсии у стариков достойные.
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Ответ Owen_the_Simple
Вот ты какой. Спартаковский дух.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Надеюсь, что в России не схавают эту тему и посмотрят ввозилось ли что-то из его товаров на территорию страны. И, если да, то искренне надеюсь, что выпрут из РФ, с последующим привлечением его к ответственности (хотя будет плевать, лишь бы из страны отправили). Или только Мамаеву и Кокорину можно показательную порку устраивать за статьи по которым не то, что в СИЗО не сидят, но даже условки не имеют? А тут все реально серьёзно, это уже не шутки о ножах.
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