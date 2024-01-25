Уткин о деле Промеса: «Прокуратура предложила Квинси 9-летний контракт. Теперь «Спартаку» нельзя держать его на скамейке – у него будут дурные ассоциации»

Василий Уткин прокомментировал дело Квинси Промеса о наркоторговле.

Напомним, хавбека «Спартака» в Нидерландах обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

На вчерашнем слушании прокуратура запросила для Квинси 9 лет тюремного заключения.

«У « » тоже появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков. Дело рассматривает суд Амстердама.

В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Я попытался углубиться в тему и выяснил, что приговор может быть оглашен уже 14 февраля.

Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде – это, конечно, очень серьезное преступление.

Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в «Спартаке»? Пока идет суд, – а он наверняка надолго останется в памяти Квинси – теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», – сказал .

Прослушка, друзья гангста-рэперы и 4 тонны наркотиков: как полиция расследует дело Промеса